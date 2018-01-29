Боевые действия между двумя союзниками США на севере Сирии являются четким напоминанием, что, несмотря на новую риторику администрации Трампа, ей по-прежнему не хватает воли и рычагов влияния ни для разрешения сирийского кризиса, ни даже для защиты собственных интересов в этой стране, пишет Джош Роджин в статье для американского издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Глава государственного департамента США Рекс Тиллерсон,подчеркивает автор, верно указал на проблемы, с которыми США сталкиваются в Сирии после уничтожения боевиков: сохранение террористической угрозы, расширение влияния Ирана, а также «жестокая агрессия» президента страны Башара Асада. Объявив, что США оставят свои войска в Сирии, Тиллерсон, кажется, признал, что наличие влияния на земле необходимо для достижения Вашингтоном своих целей.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Тем не менее, как отметил ряд официальных лиц в администрации, проведение этого курса до сего дня представляло собой титаническое усилие: многие в администрации Трампа по-прежнему выступают исключительно за борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как остальные вопросы их не волнуют. Еще есть такие, кто хочет просто «смотать удочки».

И хотя администрация Трампа теперь придерживается публично той позиции, что у Вашингтона есть долгосрочные интересы в Сирии, эта позиция пока не связана с конкретным планом. Очевидно, подчеркивает автор, что нынешнего уровня участия США в Сирии недостаточно.

«Тем, кто знает историю, известно, что все является вопросом влияния», — отметил в интервью Роджину французский автор Бернар-Анри Леви.

По мере того как Турция уже вторую неделю проводит свою операцию на севере Сирии против курдов, Трамп выбрал стратегию молчаливой поддержки кампании. По мнению Леви, этот курс является «скандалом» и предательством курдов, которые сражались с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеют общие с Вашингтоном ценности и цели.

Леви уверен, что администрации Барака Обамы и Дональда Трампа отказались от ответственности и руководящей роли в Сирии, создав вакуум власти, который поспешили заполнить «авторитарные державы» — Турция, Иран и Россия. Эти державы наблюдали за тем, как США оставили иракских курдов в прошлом году, и посчитали, что осуществить удар по сирийским курдам можно будет беспрепятственно.

«Реальный интерес Америки заключается в поддержке курдов, поскольку они являются верными союзниками», — подчеркнул французский эксперт, указав на то, что таким верным союзником нельзя считать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

На прошедшей неделе глава американской дипломатии Тиллерсон попытался убедить Анкару ограничить масштабы своей операции в сирийском Африне. За кулисами же официальные лица США с трудом сдерживают вооруженные силы Турции от удара по Манбиджу, в котором находятся американские военные. Другие же указывают на то, что США могут и должны прислушаться к опасениям Турции, подчеркивая при этом, что совсем предавать курдов необязательно.

Тем не менее даже если команда Трампа и сможет добиться этого баланса, таким образом не решается фундаментальная проблема сирийской стратегии Белого дома — отсутствие достаточного рычага влияния на земле для воплощения подхода, высказанного Тиллерсоном.

«Мы выбрали курс тактической, недальновидной борьбы в Сирии с самого начала, который лишь привел к обострению по более широким стратегическим вопросам, в том числе в области отношений с Турцией, гражданской войны в Сирии и противостояния Ирану», — отметил бывший сотрудник государственного департамента США Ваэл эль-Эалзаят.

Администрация Трамп повторяет огромное число ключевых ошибок своего предшественника: Вашингтон зависит от России в оказании давления на официальный Дамаск — оказывать которое, уверен автор, Москва либо не хочет, либо не может. Белый дом при Трампе выступает за дипломатический процесс под эгидой ООН, несмотря на то, что он оказался бесконечным провалом. Ресурсов же на противостояние Ирану в Сирии выделяется недостаточно, тогда как на Асада не оказывается реального давления, чтобы он прекратил «массовые зверства».

Помимо крупномасштабного повышения численности войск в Сирии, за которое никто не выступает, есть ряд иных альтернативных путей усиления позиций США в арабской республике. Во-первых, Вашингтон не должны оставлять курдов, подготовленных США, на произвол судьбы. Такой шаг может подтолкнуть их к заключению сделки либо с Асадом, либо с Россией — что, по убеждению автора, приведет к ужасным последствиям.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Во-вторых, США должны начать искать влияние среди арабских группировок, которые по-прежнему оккупируют и защищают населенные суннитами районы. Это означает возобновление поддержки умеренной оппозиции, особенно в провинции Идлиб, на которую в данный момент наступают войска Дамаска и его союзников. Этот шаг также означает расширение рядов Демократических сил Сирии посредством добавления в них большего числа арабских сил, а также поддержку местного управления в районах, неподконтрольных Асаду.

В-третьих, администрация Трампа должна усилить давление на Асада, Россию и Иран, в том числе посредством санкций, угрозы применения военной силы и любых других шагов, которые могут заставить их соблюдать соглашения о деэскалации, а также пойти на переговоры серьезно. Сейчас же у них такого намерения нет.

Таким образом, после целого года в Белом доме администрация Трампа утверждает, что у нее есть долгосрочные интересы в Сирии, и следующим шагом должно стать совмещение этих слов с делами.