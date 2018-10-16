В Пермском крае неделя (22 января) началась с чрезвычайной ситуации, к которой привела коммунальная авария в посёлке Сараны. Спецрежим сняли только 27 января. СМИ активно писали о странной смерти пациента наркодиспансера в Перми, а соцсети всколыхнулись из-за списка запретов, которые пытались ввести в гимназии. Актуальной продолжает быть тема безопасности школьников. Завершилась неделя крупным пожаром, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое детей, пяти и семи лет.

Пермь

Неделя в чрезвычайной ситуации

В ночь на 21 января из-за перепадов электроснабжения произошла остановка котельной, эксплуатируемой ОАО «Шахта Рудная», в посёлке Сараны Горнозаводского района. В результате последовала разморозка системы теплоснабжения, спровоцировавшая выход из строя задвижки ЦТП. По официальным данным, в результате нескольких неверных решений со стороны руководства Горнозаводского района ситуация достигла масштаба чрезвычайной. Вышла из строя вторая задвижка, вода в системе замёрзла, трубы от гидроудара полопались. 22 января объявили режим ЧС, а сняли его только 27 января.

Посёлок спасло то, что наряду с центральным отоплением в большинстве домов имеется и печное. Во время коммунальной аварии населению пришлось перейти на отопление по старинке — дровами. Именно они стали в Саранах самой необходимой вещью недели.

SimonP Радиатор центрального отопления

Авария случилась в дни резкого понижения температуры и агрессивных ветров, что намного усложнило ситуацию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в районной администрации, в отдельные квартиры чиновники предоставили обогреватели, краевое МЧС — тепловые пушки. Замёрзший трубопровод отогревали паром, электричеством, водой.

В первое время без центрального отопления остались более 400 человек, а также три социальных объекта (школа, детский сад и ФАП). Региональная власть выразила претензии главе Горнозаводского района. Губернатор Максим Решетников заявил, что руководитель муниципального образования проигнорировал рекомендации специалистов Региональной службы по тарифам (РСТ), вследствие чего ситуация переросла в чрезвычайную. При разборе полётов выяснилось, что район предоставлял недостоверные данные о готовности к отопительному сезону.

В РСТ Пермского края отмечают, что к чрезвычайной ситуации в посёлке Сараны привела целая серия некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района. Глава района скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС.

Телеграм-канал «Проводник», в свою очередь, отмечает, что на сайте губернатора Пермского края написано, как здорово в критической ситуации работает Региональная служба по тарифам:

«Её руководитель Антон Удальев там предстает суперменом, который в одиночку борется за тепло для 133 детей. Хотя, по словам экспертов, он сам и является причиной этой беды, и впереди у Пермского края много таких чрезвычайных ситуаций в целом ряде территорий.

Дело в том, что именно РСТ всё урезало в тарифах на столько, что ни на что не хватает денег. А теперь пытаются свалить вину за плачевное состояние инфраструктуры на нищие муниципалитеты».

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(сс) blickpixel ЛЭП

Странная смерть

В Перми утром 24 января на крыльце наркодиспансера было обнаружено тело пациентки. По данным СМИ, женщина скандалила и бросалась на медиков, в результате её выписали. Для выпровождения пациентки пришлось вызвать группу быстрого реагирования охранного предприятия. Вечером женщину вывели из здания лечебного учреждения, назад она уже попасть не смогла.

Минздрав подтвердил факт смерти женщины и сообщил, что проводит служебную проверку. Свою оценку дадут и следственные органы, по результатам своей проверки.

В самом диспансере не видят связи между выпиской и смертью женщины. Между этими событиями прошло 12 часов.

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Пожар унёс жизнь пяти человек

27 января в посёлке Ильинский в результате пожара погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте семи и пяти лет. По данным ГУ МЧС по Пермскому краю, горели баня и веранда. Из-за сильного огня внутрь помещения проникнуть не было возможности. После тушения пожара обнаружили бездыханные тела пяти человек.

Dic.academic.ru Следственный комитет Российской Федерации

Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Проведён осмотр места происшествия, видимых следов насильственной смерти не обнаружено, назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причин смерти погибших людей и пожара.

Возмутительные запреты

В конце недели интернет забурлил возмущениями по поводу списка запретов, который выложили пользователи соцсети. Один из пунктов касался запрета на посещение туалета во время уроков. Педагогам запретили отпускать учащихся с пятого по одиннадцатый класс по нужде во время урока. Руководство гимназии объяснило жёсткие меры борьбой с распространением насвая (никотиносодержащего наркотика).

Вокруг списка табу возник большой резонанс. В администрации Перми появление запретов объяснили усилением мер безопасности в образовательных учреждениях после громкого преступления в стенах школы № 127 Перми. Вместе с тем чиновники признали, что ужесточение должно быть адекватным и не противоречить здравому смыслу.

С директором провели беседу, абсурдный запрет аннулирован, отмечают местные СМИ.

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Maarten Van Damme Окровавленный нож

Эхо резни в пермской школе

На 26 января из Краевой детской клинической больницы выписаны все дети, пострадавшие в результате вооружённого нападения в школе № 127 Перми. По-прежнему один ребёнок проходит лечение в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

В медицинском учреждении Перми остаётся раненый педагог. Женщина в стабильном состоянии, отмечается улучшение.

Классный руководитель 4 «Б» класса школы №127 Наталья Шагулина попросила журналистов её не беспокоить. Официальный комментарий учителя направило министерство здравоохранения Пермского края:

«Выражаю большую благодарность всем за внимание к моему здоровью, за ваши письма и звонки. Я прошу уважать мое желание не встречаться с журналистами и не давать интервью о ситуации, которую я бы хотела оставить в прошлом. Также прошу не обращаться с подобными предложениями к моим родным и близким. Благодарю за уважение ко мне и моей семье».

Напомним, что 15 января в пермской школе двое подростков совершили нападение на учителя и учеников начального звена школы № 127. С ранениями были госпитализированы девять детей и педагог.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

23 января пресс-служба краевой администрации сообщила, что губернатор направил в адрес президента России представление к награде учителя Наталью Шагулину, где предлагал наградить педагога медалью «За отвагу». Стоит отметить, что ранее в интернете появилась петиция, где общество голосовало за награждение педагога «Золотой Звездой» Героя России, считая поступок женщины героическим.

25 января пресс-служба краевой администрации сообщила об инициативе, с которой выступает регион перед федеральной властью. После ЧП в пермской школе Прикамье предложило расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и преобразовать их в отдельный орган власти. В информации говорится об ответственности родителей и практически нет сведений об усилении ответственности и новой самостоятельной структуры. У общества такое предложение вызвало опасения — не превратиться ли новоявленное самостоятельное ведомство в карательный орган?

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