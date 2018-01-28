В Челябинской области уходящая неделя (с 22 по 28 января) началась с отставки. Свой пост покинул министр здравоохранения региона Сергей Кремлев. А закончилась она очередным скандалом с дольщиками «Речелстроя» и новыми подробностями гибели в воинской части посёлка Сокол под Пермью солдата-срочника из Магнитогорска.

Bastiat74 Челябинск

Революции не будет?

Об отставке Сергея Кремлева с поста министра в регионе заговорили ещё на прошлой неделе, сразу после того, как стало известно о грядущем увольнении министра экологии. Тогда всё было на уровне слухов. Но уже к началу новой недели стало ясно: отставка состоялась. Кремлев ушёл по собственному желанию.

Наблюдатели отмечают, что больших претензий к нему не было. На форумах и в соцсетях некоторые граждане искренне сожалели о его уходе и заявляли, что регион потерял «крутого, мощного министра».

Преемником Кремлева стал Сергей Приколотин, который с июля 2016 года был заместителем. Примечательно, что в указе губернатора Бориса Дубровского он значится без приставки «и.о». Как отмечают эксперты, это редкий случай, обычно в подобных ситуациях назначают исполняющего обязанности, как это произошло после увольнения министра экологии Ирины Гладковой.

Khabar 24 Кресло руководителя

Видимо, назначение министра без промежуточной приставки говорит о том, что Сергея Приколотина изначально готовили к этой должности. К этой версии склоняются неофициальные источники. Официально же известно, что новый министр продолжит линию прежнего. Об этом он сам заявил 22 января на своей первой в новой должности встрече с журналистами. Программы, начатые ранее, будут завершены. В том числе и по оптимизации здравоохранения, в рамках которой идёт реорганизация медицинских учреждений.

При этом новый министр коснулся ситуации вокруг больницы города Сима. Ранее местные жители выражали беспокойство по поводу возможного закрытия учреждения. В ответ на это Приколотин заявил о том, что тема раздута, а закрывать больницу планов нет.

Местные наблюдатели тем временем гадают, сколько времени новый министр пробудет в этой должности. С 2010 года руководители областного минздрава меняются слишком часто. Дольше всех министром побыл Кремлев — почти три с половиной года. Побьёт ли Приколотин этот рекорд?

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Солдата убили?

Mil.ru Призыв в армию

В конце рабочей недели появились новые факты о гибели под Пермью солдата-срочника из Магнитогорска. Напомним, его тело было найдено 5 января в казарме воинской части посёлка Сокол. Главное военное следственное управление возбудило два уголовных дела: по факту доведения до самоубийства и по неуставным отношениям. Родственники 20-летнего парня не верят в его суицид.

Тело молодого человека доставили в Магнитогорск и 10 января похоронили. Материальную помощь семье погибшего в размере 100 тыс. выделили южноуральские власти. Об этом распорядился губернатор Борис Дубровский.

А тем временем ситуацией заинтересовались уполномоченные по правам человека Челябинской области и Пермского края. Было установлено, что у военнослужащего произошёл конфликт с двумя сослуживцами. Солдата избивали. Один из его сослуживцев уже отправлен в следственный изолятор. Второй пока находится на свободе.

Также были назначены официальная и независимая экспертизы. О результатах последней местные СМИ сообщили в пятницу, 26 января. Как заявил челябинский правозащитник Алексей Ковалёв, на теле погибшего были найдены синяки. Видимо, перед смертью его избили.

Результатов официальной экспертизы пока нет. Но материалы независимой будут переданы следователям Перми, которые расследуют эти уголовные дела. Возможно, что догадки родственников подтвердятся официально и следствие признает, что солдат не сам ушёл из жизни. Впрочем, пока это лишь предположения.

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Sledcom.ru Следственный комитет России

Голодовка дольщиков — провокация?

В Челябинске одной из главных тем недели снова стала ситуация с дольщиками «Речелстроя». 26 января в их группе в соцсетях появилось сообщение о подготовке голодовки.

Отметим, осенью число домов, которые предстоит сдать в жилом районе «Чурилово Рейк Сити», оптимизировали (с 18 до 11). Строительство объектов компании «Речелстрой» ведёт компания «Западный луч». Согласно планам, озвученным её представителями, один дом планировалось сдать в декабре 2017 года, а ещё три — до конца первого квартала 2018-го. На этом строительство домов первой очереди будет завершено и можно будет приступать ко второй, а затем и к третьей. Сдать все 11 домов планируется до конца 2019 года.

Отметим, пока всё идёт по плану. Один из домов действительно был сдан в декабре. Ещё на трёх идут работы. Во всяком случае, об этом говорят чиновники. По их словам, высока вероятность, что до конца марта сдадут и их.

Однако 26 января в интернет-группе дольщиков появилось сообщение о подготовке голодовки. Люди заявляют, что из трёх домов, которые предстоит сдать в первом квартале, работы идут лишь на одном. В очередной раз с такими заявлениями они выступили 26 января, в день, когда чиновники и застройщик провели пресс-тур на строящиеся объекты.

«Сегодня они, конечно, устроили цирк на стройке! На камеру подняли пару плит, рабочие каски одели, только камеры уехали, все рабочие сразу разъехались!», — написал в интернет-группе один из дольщиков.

(сс) MichaelGaida Долевое строительство

По словам граждан, с двумя домами ситуация непонятная. Кроме того, до конца 2017 года им якобы обещали предоставить план строительства домов второй и третьей очереди. Но, как отмечают граждане, этого не случилось.

В строительной компании «Западный луч» заявляют, что работы на всех трёх домах идут. Они уже практически готовы. А вице-губернатор Сергей Шаль и вовсе назвал планируемую голодовку дольщиков провокацией. Но дольщики настроены решительно и собираются поддержать акцию протеста.

Многие из них доведены до крайности: и ипотеку платят, и за съём жилья вынуждены вносить деньги, да ещё и семьи свои содержат. Как горько шутят некоторые из них, фактически им и их детям уже приходится голодать. Так что официальная акция протеста, скорее всего, состоится. Вопрос лишь в том, где и когда. Дольщики собираются выйти на площадь Революции и голодать в отапливаемом шатре. Но для этого им необходимо получить одобрение чиновников.

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Срок после победы

На уходящей неделе в центре внимания южноуральцев оказалось резонансное уголовное дело 24-летней женщины, которую обвиняли в убийстве своей четырёхмесячной дочери. Присяжные заседатели признали её виновной в этом преступлении.

(сс) succo Суд

Девочка погибла 23 февраля 2015 года в посёлке Бреды. Её мать Алёна Ч. заявила следователям, что ребёнок выпал на пол через щель в кроватке и ударился головой. Следователи же выдвинули свою версию. По их сведениям, женщина не менее четырёх раз ударила свою дочь по голове. Удары наносились руками и «неустановленным тупым твёрдым предметом».

В 2016 году Алёна Ч. получила приговор — восемь лет колонии. Её признали виновной в убийстве ребёнка, по части 2 статьи 105 УК России. Она настаивала на рассмотрении своего дела присяжными заседателями. Но оказалось, что такая возможность есть только у мужчин, которым за такое преступление может грозить пожизненное лишение свободы. Как известно, женщинам пожизненное лишение свободы не назначают.

Подсудность уголовных дел определяет статья 31 УПК России. Как следует из пункта 1 части 3 этой статьи, дела, в том числе и предусмотренные частью второй статьи 105 УК, подлежат рассмотрению в Верховном, краевом или областном суде. Но это не касается тех лиц, которым «в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь». К числу таких категорий относятся подростки до 18 лет, женщины и т.д. Их дела рассматривает районный или городской суд, и на суд присяжных они рассчитывать не могут.

Как следует из постановления Конституционного суда, в августе 2015 года судья Брединского районного суда Челябинской области отказал Алёне в рассмотрении её уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. А затем прозвучал приговор — восемь лет колонии. За защитой своих прав на суд присяжных женщина обратилась в Конституционный суд Российской Федерации. И там нашла поддержку. 25 февраля 2016 года суд признал, что пункт 1 части третьей статьи 31 УПК России не соответствует конституции России.

В итоге приговор женщине отменили, а саму её освободили из СИЗО. Однако затем она скрылась от следствия и суда. Пришлось объявлять в федеральный розыск.

Осенью 2017 года её снова поймали и закрыли в СИЗО. А в январе 2018-го прозвучал вердикт присяжных. Надежд Алёны Ч. он не оправдал. Присяжные признали, что она убила свою маленькую дочь.

ErikaWittlieb Тюрьма

Доброе дело эта женщина сделала. После решения Конституционного суда России по её заявлению в УПК России были внесены необходимые изменения. Пробелы, которые мешали ей и другим женщинам требовать суда присяжных, устранены, и уже с 1 июля 2018 года изменения вступят в силу.

Но ответить за гибель ребёнка ей придётся. Впереди оглашение приговора, и можно не сомневаться в том, что он будет обвинительным.

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