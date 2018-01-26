Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон завершает свое пребывание в Польше (26 — 27 января). У него был насыщенный визит, многочисленные встречи (включая закрытое для журналистов общение с лидером правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярославом Качиньским). Тиллерсон в Польше — ого, сказали все польские средства массовой информации, отдав ему первые полосы, но разойдясь в оценке от восторга до откровенно неумных замечаний (пример — заголовок еженедельника Newsweek Polska «Рекс Тиллерсон. Человек, который защищает интересы США от сумасбродства Трампа»).

Иван Шилов ИА REGNUM

Обратим внимание на один из аспектов этого визита. На пресс-конференции госсекретарь заявил, что Польша и Соединенные Штаты стоят вместе против «Северного потока — 2» / Nord Stream — 2, «подрывающего всестороннюю безопасность и энергетическую стабильность Европы, предоставляя России еще один инструмент для политизации энергетического сектора». Это в полной мере соответствует пафосу Варшавы, проявляющемуся во время атак на данный совместный австрийско-германско-голландско-российско-французский проект. Но что именно сказал Тиллерсон? «Всесторонняя безопасность» — пропагандистская категория, «энергетическая стабильность Европы» — реальность и конкретика. Предполагаем, что госсекретарь имел в виду именно конкретику и вот почему: США хотят продавать свой газ полякам, а поляки готовы его покупать и перепродавать дальше. «Северный поток — 2» мешает польскому бизнесу. Поэтому в ход идут самые различные аргументы.

Так, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время встречи с Тиллерсоном обратит «особое внимание» американского гостя на «запланированную реализацию проекта «Северный поток — 2», то есть на газовое соединение между Россией и Германией по дну Балтийского моря». Как сказал Моравецкий, «если газопровод будет построен, то транзит газа через Украину будет ненужным. И госсекретарь США должен полностью понимать и оценить все угрозы и риски, которые могут произойти». Однако эту риторику не разделяют даже в самой Польше. Влиятельная деловая газета Dziennik Gazeta Prawna считает: тезис премьер-министра о том, что строительство «Северного потока — 2» напрямую угрожает независимости Украины — лишение статуса транзитного государства в перекачке российского газа облегчило бы России принятие решения о вторжении, на что Москва не пошла в 2014 году — является «преувеличенным».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Издание подчеркивает, что наличие трубы нисколько не помешало России попытаться «разбить Украину». По его мнению, «план-максимум предусматривал раскол Украины с отделением всех южных и восточных областей, что лишило бы ее доступа к морю с важным портом в Одессе и понизило до уровня страны, имеющей сопоставимое значение с Белоруссией». И Москва «попыталась», и статус Украины как транзитного государства не помешал ей. Более того, «если сама Украина в результате нападения три года назад решила взорвать российский трубопровод, о чем мечтали радикалы, Кремль мог представить своего соседа как нецивилизованное государство». И это так. Поэтому, уже на наш взгляд, эту политическую составляющую мы можем убрать из визита госсекретаря США в Польшу.

Некоторые польские политики и политологи рассматривают заявления Тиллерсона в контексте комплексных энергетических проектов Варшавы, включая инициативу Троеморья. В частности, на последнее обращает внимание глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, один из «локомотивов» данной идеи. В каком-то смысле, возможно. Ведь когда президент США Дональд Трамп в июле 2017 года прибыл в Варшаву, то посетил форум лидеров стран Троеморья. Лоббистами инициативы также выступают и некоторые американские отставные генералы и экспертные центры. Но здесь работает принцип «только бизнес», геополитической составляющей в Троеморье не просматривается. Заметим также, что в итоговом заявлении лидеров стран Троеморья содержались призывы профинансировать их проекты со стороны Европейского союза, не американцев. И именно Евросоюз дает деньги полякам на их совместный с датчанами и норвежцами проект строительства газопровода Baltic Pipe.

Кстати, тогда же в июле во время визита Трамп опасно пошутил (если пошутил), рассуждая о поставках СПГ из США в Польшу, на что Варшава делает ставку. Во время пресс-конференции он пообещал, что в будущем поднимет полякам цены на газ. «Я рад, что в прошлом месяце в Польшу прибыла первая поставка американского сжиженного природного газа. Я надеюсь, что мы доставим его больше, быть может только немного поднимем цены, но это трудно с таким переговорщиком», — сказал Трамп, указывая на президента Польши Анджея Дуду. И сейчас американский лидер, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сделал знаковое заявление: «Я нахожусь здесь для того, чтобы донести до вас простую мысль: сейчас самое подходящее время для того, чтобы нанимать на работу, брать в аренду, строить, инвестировать и расти в Соединенных Штатах. Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны». То есть идите в США, не в Европу и тем более не в Польшу.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Трамп делает простую вещь: он требует вложиться в его страну. Для Варшавы это означает: покупать американский газ, покупать американское вооружение, покупать… ну, что-нибудь еще американское. Платить, а взамен Вашингтон в лучшем случае будет гарантировать безопасность Польши от «вторжения» России, которая вторгаться не собиралась и не собирается. Однако все эти американские военные, которые сейчас гостят на польской земле, не смогут защитить Варшаву от Брюсселя, системно атакующего Польшу по вопросам ее отказа принимать беженцев или судебной реформы. Поэтому все инъективы Тиллерсона в адрес «Северного потока — 2» означают только одно: поляки должны заплатить за то, чтобы Америка снова стала первой.