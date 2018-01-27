



Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

Сегодня, 27 января, отдание праздника Крещения (Богоявления). Евангелисты согласно отмечают, что сразу после Своего крещения «Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал». По поводу искушений Христа сатаной написано множество толкований. Особую известность сюжет получил благодаря роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы», где словами инквизитора разъясняется суть дьявольских искушений: «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия — эти силы: чудо, тайна и авторитет… Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле».

Мы сейчас оставим мистическую сторону вопроса, связанного с искушениями, мистическое значит таинственное, следовательно, непонятное, а непонятное обычно принято разрешать нагромождением различных поэтических образов с большим количеством междометий. После того, как все вдоволь поохали, поахали, вопрос в богословии считается решенным. Этим новая наука теология призвана заниматься, ей все это и оставим. Мы сейчас рассмотрим лишь практическую сторону вопроса. Так вот, в искушениях Иисуса сатаною обычно обращают внимания на предложения, ответы же в системе этих диалогов представляются от них зависимыми. И оттого второстепенными. Дескать, Христос отверг все это правильными ответами, разбил их в пух и прах.

Хуан де Фландес. Искушение Христа. XVI в

Однако понять прямой смысл всего произошедшего можно, лишь рассмотрев ответы Христа. Они, а не предложения сатаны являются единственно важными, находятся в центре осмысления диалога. Также для понимания не следует вскипать сразу разумом и возмущаться: как же посмел сатана так нагло лезть к Господу Всемогущему со столь непристойными предложениями. Делая оттого сами предложения значимыми именно в силу такой возмутительной постановки вопроса. Итак, первый ответ, сокращенно: «Не хлебом единым, но словом Божиим».

Нет, это не батюшкиными проповедями, конечно. Мы помним как особенно интенсивно толпа стала передвигаться за Христом после «преумножения хлебов» (Мк. 6: 38−44), насыщения пяти тысяч человек. Кстати, в силу особенностей своего изложения, знамением (переведено как «чудо») это событие назвал лишь апостол Иоанн. Знамение — это некий знак, говорящий о том, что сбылось то, что было предсказано. Скорее всего здесь был намек на книгу Иезекиля: «И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода». Или подобное. Иудеи увидели знак. Указаний на такие знаки полно в Евангелиях. Но мы не думаем, что хлеб или рыба материализовались из воздуха. Они возникли по причине того, что проповедь была услышана. Произошедшее тогда на нашем языке значило — «поделитесь последним куском». Отдайте то, чем владеешь, видя чужую нужду. Вы дадите им есть, сказал Иисус, доставайте, что у вас там. И раздавайте тем, у кого ничего нет.

Иисус перед всеми раздал Свой обед («вы дайте им есть. … сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите»). Преумножение состоялось оттого, что видя такое, все, у кого была еда, кто запасся, не разбились на кучки имущих и неимущих, тоже достали, развернули свою снедь и поделились с теми, у кого не было ничего. А если не так, то выходит, что проповедь отдельно, а обед порознь, дальше все со своими кульками, прочие — в магазины. Но ведь найдутся и такие, у кого ничего нет. И в магазин тоже идти не с чем. То есть это практическая реализация Царства, результат проповеди о Царстве Божием. Своего рода экономическая программа. Которая, кстати весьма понравилась и фарисеям. Они, увидев в этом предсказанное знамение, тотчас присоединились к тем, кто ходил за Христом, и хотел Его сделать даже Царем. Люди слушаются — а значит управляются. Очень удачная программа, пусть беднота делится друг с другом.

Итак, экономическая программа как основа проповеди Царства — первое искушение. И ответ на него. Как основа — не годится. Не хлебом единым, но словом Божиим. Царство прежде надо осмыслить. Хлеб приложится. Как он и приложился после усвоения слов, как и прикладывался всегда, не оставляя людей неимущих в нужде. Потому что люди это просто понимали. «Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили: это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?» — разве здесь речь идет о том, что Иисус каждый раз готов был хлеб из воздуха образовывать? Нет, конечно.

Таким образом первое искушение — «хлебом единым», то есть экономической программой воздействовать на сознание людей. Это проще всего и наиболее эффективно. Но в итоге обернется провалом миссии.

Ответ на второе искушение: «Не искушай Господа Бога твоего». Снова оставим здесь в стороне «мистическую» составляющую этих диалогов и на второй план отведем антураж, при котором совершается предложение сатаны. «Не искушай Бога», означает — «не следует действовать необдуманно, рискованно». Так, будто тебе ничего не сделают. Люди бывают опасны, и особенно опасны бывают люди, облеченные властью. Ответ Христа можно выразить поговоркой «береженого Бог бережет». Следующие слова многим могут показаться возмутительными, но Христу иногда приходилось и просто убегать от разъяренных слушателей, проталкиваясь через толпу («все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился», «взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее»). Кто думает, что «пройдя посреди них», означает, будто Христос плавно, сверкая неземным светом, просто проплывал мимо их протянутых рук и разинутых ртов, тот пусть так и думает. Но если без благочестивых сказок, здесь говорится о том, что Иисус предусмотрел все возможные риски, сопровождающие Его проповедь, и постарался по возможности их исключить.

Уильям Хол. Христос, ведомый Духом в пустыню. 1908

Третье искушение: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. И ответ Христа: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Стоит ли идти на компромиссы? — так это можно выразить в наших понятиях. Стоит ли допускать уступки, не говорить того, чего «не следует» говорить. Как-то смягчить свою проповедь, чтобы не обидеть возможных союзников. Ведь споры с фарисеями — это споры с идеологическими союзниками, нежели откровенными противниками. Фарисеи и выручали часто Иисуса (Лк. 13:31), с удовольствием Его слушали, среди фарисеев были у Него искренние друзья. Проповедь Царства была им очень близка. Так может быть ради сохранения согласия следует кое в чем уступить? То есть действовать политическими методами уступок, договоров, разграничений и на их основе получаемых согласий?

Нет. Проповедь Царства должна быть бескомпромиссной, подытожил Христос. Вечные уступки по мелочам приведут лишь к модернизации религии. Проповедь будет очень нелицеприятной, возбудит против Него много людей, но это будет значить, что поклонов никому, кроме Бога, в ней не будет. Никакого угодия и поклонения человеческим заблуждениям, злонамеренности и лжи.

Меньше чем через месяц у православных наступит Великий пост, прообразом которого служит сорокадневный пост, в конце которого Христос отверг все искушения сатаны. Большинство проведет его, как обычно, в борениях со своим организмом. Для Христа пост был временем обдумать Свой предстоящий путь, испытав крайнюю нужду, искуситься простейшими, напрашивающимися, казалось бы — очевидными решениями. И отвергнуть их как сатанинский навет, который всегда приводит к одному и тому же. Вопросы о том, как поступить, возникают почти у всех людей по разным поводам. Не всегда нужное решение выглядит очевидным. Нередко оно даже выглядит пугающим. Не испугаться правильного выбора пути и пройти его до конца — выбор, который сделал Христос. Дальнейший выбор предстоял и предстоит Его ученикам. Не лезть на рожон, но и не соглашаться на компромиссы и не искать простых решений.