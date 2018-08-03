Объявлено, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит Республику Корею (Южная Корея) для встречи и переговоров с президентом этой страны Мун Чжэ Ином и участия в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В течение длительного времени официальные визиты на высшем уровне были затруднены по причине глубоких разночтений истории взаимоотношений двух стран. Корейская сторона требует от Токио принести официальные извинения за совершенные в прошлом японским государством преступления в отношении корейского народа. Наиболее известной является сохраняющая остроту проблема извинений и компенсаций корейским женщинам, которых японцы в годы войны насильно отправляли в солдатские бордели.

Republic of Korea Armed Forces Корейские моряки у островов Токто

В подобной ситуации вызывает удивление, что за две недели до вылета в Сеул в Токио на государственном уровне принято решение открыть «национальный музей территорий и суверенитета», в основу экспозиции которого положены документы и карты, используемые японским правительством при предъявлении претензий на входящие в состав Республики Корея островов Токто (Dokdo), или по-японски Такэсима. Как сообщают, в церемонии открытия принял участие член кабинета, министр по территориальным проблемам депутат парламента Тэцума Эсаки. В своем выступлении на открытии экспозиции министр заявил о «важности улучшить и расширить как внутри страны, так и за рубежом распространение информации, позволяющей правильно понимать наши (территориальные) претензии».

Остро реагирующее на любые действия Токио по поводу островов Токто правительство Южной Кореи не замедлило с ответом. Официальный представитель МИД этой страны в связи с открытием музея заявил: «Наше правительство решительно протестует против открытия японским правительством в Токио экспозиции, посвященной (теме) территориального суверенитета, пытаясь предъявлять неправомерные притязания на острова Токто — неотъемлемую часть нашей территории. Мы требуем немедленного закрытия этой экспозиции».

При этом указано, что острова Токто «со всей определенностью являются частью (Республики Корея) исторически, географически и согласно международному праву». В заявлении отмечается: «Также следует напомнить, что правильное восприятие исторических событий служит фундаментом отношений между Южной Кореей и Японией». Сеул считает, что острова Токто изначально принадлежали Корее, но 22 февраля 1905 года были включены в состав японской префектуры Симанэ. В том же году при поддержке США и Великобритании был заключен договор о протекторате Японии над Кореей. В этой ситуации корейцы, конечно же, не могли противостоять отторжению Токто. Затем в 1910 году Японией была аннексирована вся территория Кореи.

Группа рыбаков и женщины в корейской традиционной одежде на островах Токто. 1935

После окончания Второй мировой войны Япония была лишена всех своих колоний. Прекратилось и господство японцев над Кореей. По меморандуму Верховного командования оккупационных войск на Дальнем Востоке № 677/1 от 29 января 1946 года из-под суверенитета Японии изымались и острова Токто, так же, кстати, как и все Курильские острова вплоть до Хоккайдо. Однако составлявшие текст заключенного в 1951 году мирного договора с Японией американцы не включили Токто в перечень территорий, от которых официальный Токио отказывался. Это и стало использовано для «обоснования» территориальных требований Японии к Южной Корее, правительство которой в 1954 году разместило на островах гарнизон береговой охраны, чем подтвердило их принадлежность Корее.

Японские же власти объявили 22 февраля «днем Такэсима» и развернули кампанию за «возвращение» островов Японии, включив эти требования в школьные программы, что вызвало решительные протесты Сеула.

Открытие в Токио «национального музея территорий и суверенитета» может вызвать и протесты Пекина, ибо среди экспозиций содержатся и материалы, «доказывающие» суверенитет Японии над островами в Восточно-Китайском море, именуемые японцами Сэнкаку, а китайцами Дяоюйдао. Как известно КНР и Тайвань, ссылаясь на исторические карты и документы, опровергают права Японии на эти территории и добиваются их возврата.

Заметим, что в Японии в городе Нэмуро на севере Хоккайдо уже давно существует гораздо более внушительный по размерам и деятельности, чем открытый в Токио, «музей северных территорий», превращенный в центр борьбы за «возвращение» законно перешедших по итогам Второй мировой войны ранее принадлежавших Российской империи Курильских островов. Как известно, существует в Японии и «день северных территорий» — 7 февраля. Ежегодно в Токио и других городах Японии в этот день правонационалистические силы устраивают шумные сборища у российских дипломатических и иных представительств в поддержку правительства, заявляющего о решимости осуществить «чаяния японского народа», добиться «возвращения всех северных территорий». При этом не принимается во внимание то, что 90 процентов народа России считают Курильские острова частью своей страны и не согласны ни с какими территориальными уступками.

Недавно в Южно-Сахалинске прошел семинар российских и корейских ученых на тему «Территориальные проблемы через призму цивилизации Восточного (Японского — А.К.) моря». Эксперты собрались вместе, чтобы подготовить эффективные контрмеры против японских искажений истории и претензий по территориям. На семинаре профессор исследовательского центра Токто университета Йоннам г-н Сон Хе Ёнг выступил с докладом об истоках возникновения территориальных противоречий Японии с Кореей, Россией и Китаем, указав на проблемы претензий, предъявляемых Японией и искажения исторических фактов.

Председатель Сахалинского отделения Русского географического общества Сергей Пономарев в своем докладе поведал о том, что Курильские острова и острова Токто имеют общие исторические признаки, и призвал к совместным мерам противостояния претензиям Японии. Он предложил «совместными усилиями корейской и сахалинской региональных общин подготовить ответные меры на территориальные претензии Японии, которые затем можно будет предложить для реализации правительствами обеих стран».