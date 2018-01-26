Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел инспекцию турецкого военного контингента в южной провинции Хатай на границе с Сирией, размещенного там для участия в операции в Африне. Эрдогана сопровождали глава генштаба Турции генерал Хулуси Акар, вице-премьер Бекир Боздаг, министр обороны Нуреттин Джаникли, командующий сухопутными войсками генерал Яшар Гюлер, а также губернатор провинции Хатай Эрдал Ата.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Эта поездка носила не просто символический характер. Она показала, что операция «Оливковая ветвь» развивается не по предполагаемому сценарию, а военные действия приобретают затяжной характер. Чтобы оправдать этот ход событий, Эрдоган дал всем понять, что Анкара не собирается ограничивать «Оливковую ветвь» лишь территорией сирийского Африна и пресекать игры лишь вдоль турецкой границы. Президент не исключил возможность расширения действий на Манбидж и районы, расположенные к востоку от реки Евфрат. И сразу появилась интрига. Эрдоган сообщил, что Анкара уведомила Вашингтон, Москву и некоторые другие страны о начале операции в Африне. Но вопрос о том, сообщала ли Анкара о своих более «широких планах», остается — во всяком случае на публичном уровне — открытым.

Турецкий солдат

Как ни крути, но эти намерения Турции ломают астанинский процесс, связанный с зонами деэскалации в Сирии, особенно в Идлибе. Попутно реанимирован проект, разработанный в свое время США в сотрудничестве с Турцией и Иорданией, о создании бесполетной зоны в Сирии, как то в свое время было сделано в Ливии. Только на сей раз речь идет не о бесполетной зоне как таковой, где под патронажем Анкары планировалось сформировать оппозиционное Дамаску правительство, а предложении американцев установить 30-километровую так называемую зону безопасности на севере Сирии, которая находилась бы под контролем курдских вооруженных формирований.

«От государственного секретаря США Рекса Тиллерсона пришло предложение насчет создания зоны безопасности, — поведал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. — Я спросил, что он имеет в виду. Мы тоже говорим о зоне безопасности, но можем по-разному рассматривать ее с США, ждать разного от создания такой зоны. Но даже если искренне они это говорят — всё равно нужно доверие. Я объяснил, почему у нас нет доверия сейчас к США: они не сдержали ни одного слова, данного нам по теме сирийских курдов». Анкара понимает, что если даже речь идет о возможной в будущем курдской автономии в Сирии, то Вашингтон отстраняет Турцию от процессов сирийского государственного строительства. При этом сам факт появления в Сирии курдской автономии — наряду с уже существующей в Ираке — рано или поздно приведет уже (в лучшем случае) к федерализации самой Турции.

Запад дает понять, что это будто бы не означает утрату Турцией своей территориальной целостности. Но Анкара нервничает. Она громко выразила недовольство тем, что Белый дом якобы «некорректно и неполно» передал содержание телефонного разговора между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 24 января. Согласно сообщениям правительственного турецкого ИА Anadolu, претензии турецкой стороны вызывает официальное заявление Белого Дома по итогам беседы, в котором говорится, что Трамп «выразил обеспокоенность тем, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей» США и Турции в Сирии. Помимо того, утверждается, что Трамп указал Эрдогану на «деструктивную и лживую риторику», которая звучит в Турции в отношении США. В этой связи Anadolu уточняет, что американский президент не говорил турецкому «ни об обеспокоенности из-за эскалации насилия», ни о «деструктивной и лживой риторике» Анкары.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Обсуждая турецкую операцию в сирийском городе Африн, президенты, отмечает турецкое агентство, «лишь обменялись мнениями — и больше ничего». В заявлении, распространенном канцелярией президента Турции, еще раз уточняется, что «Эрдоган заявил Трампу о необходимости прекратить оказывать помощь сирийским курдам» и что будто бы Трамп «обещал это сделать». В этой связи американское издание The Washington Post запускает еще одну интригу. В видимых осложнениях в американо-турецких отношений оно усматривает две составляющие.

Первая: Эрдоган понимает, что США намерены сохранить свое военное присутствие в Сирии, чтобы в будущем иметь возможность развернуть действия на иранском направлении, и разыгрывают в своих интересах курдскую карту. Вашингтон отказывается принимать в отношении Турции жесткие меры, сохраняя возможность при определенных новых условиях и обстоятельствах выйти на диалог со своим союзником по НАТО. Вторая: Эрдоган, выставляя Турцию как страну, находящуюся в потенциальной опасности, решает в первую очередь свои внутриполитические проблемы, продлевает чрезвычайное положение и активно нагнетает антиамериканские настроения. И есть уже результат.

Главный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана генерал Яхья Рахим Сафави призвал сформировать военный альянс для противостояния США и их планам на Ближнем Востоке. В новый блок должны войти Россия, Иран, Ирак, Сирия и Пакистан. Как видим, Турции в этом списке нет. И, видимо, не случайно. Напомним, что Россия, Иран и Турция совместно объявили о победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пообещали стабилизировать обстановку в Сирии. Ранее Тегеран выступил с призывом к Анкаре как можно быстрее завершить военную операцию «Оливковая ветвь». Кстати, парадокс в том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис также заявил, что «Оливковая ветвь» должна быть ограничена по времени и своим масштабам». И еще обозначил для Анкары ее «главного врага» — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По всем признакам, внешние и внутренние игроки в Сирии сейчас балансируют на грани. На наш взгляд, сегодня маловероятно, чтобы в Сирии начались боевые столкновения между Турцией и США. Для Вашингтона сирийский Африн не относится к числу стратегических приоритетов. Но США станут стремиться к тому, чтобы максимально сохранить боеспособность отрядов сирийских курдов, а в созданное «сирийское уравнение» будут вводиться новые «неизвестные». Со своей стороны, курды продолжат манипулировать мировыми державами для достижения своей цели. Нельзя исключать возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на что намекают американцы. Его могут вывести на уровень прямых вооруженных столкновений с Турцией в других регионах Сирии, на востоке, ближе к границе с Ираком.

Bertramz Африн. Сирия

Будут предприниматься попытки расшатать альянс Россия — Турция — Иран, играя на геополитических амбициях Анкары и Тегерана. Ясно пока только то, что турецкая операция «Оливковая ветвь» изменила какое-никакое прежнее региональное равновесие. Сейчас увеличивается число конфликтов, из которых нет простого выхода и которые по мере развития событий становится всё труднее даже поверхностно формализировать, чтобы адекватно оценивать ситуацию. Так что «сирийское уравнение» перестает быть прозрачным, как и варианты его решения.