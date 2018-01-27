Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, будучи в Давосе на Всемирном экономическом форуме, сделал ряд заявлений относительно энергетической стратегии своей страны. Он встретился с главами правительств Дании Ларсом Локке Расмуссеном и Норвегии Эрной Солберг. Беседа касалась проекта строительства газопровода Baltic Pipe (ВР), который должен предоставить Варшаве возможность получать норвежский газ, а также соединить польскую и датскую газовые системы. Подробности переговоров пока не сообщаются. Также Моравецкий воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить неприятие совместного австрийско-германско-голландско-российско-французского проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» / Nord Stream — 2 (СП — 2). И повторил заявление о проектах сотрудничества с США по вопросу поставок американского сжиженного газа. В «энергетическом казино» Польша делает сразу несколько ставок. Но позиция на «столах» неоднозначная.

Иван Шилов ИА REGNUM Газпром

Philfaebuckie Прокладка газопровода Nord Stream в балтийском море

Датско-норвежско-польский консорциум

Проект Baltic Pipe разрабатывался Варшавой давно, но всё время что-то мешало. Сдвинулся он с места после прихода к власти в 2015 году партии «Право и Справедливость» (PiS). В настоящее время он проходит фазу административных согласований. Ряд польских экспертов считают его конкурентом «Северному потоку — 2» на рынках Центральной и Восточной Европы. По плану СП — 2 должен быть построен к концу 2019 года, Baltic Pipe — к октябрю 2022 года. Соответственно, «задержка российского проекта, поддерживаемая капиталом западноевропейских компаний, даст польскому больше времени», возможно, он даже появится раньше «Северного потока — 2». Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, ВР должен пройти экспертизу в Дании. В январе сего года закончился срок подачи претензий к нему. Датское агентство по охране окружающей среды получило около 100 замечаний от землевладельцев и жителей в местности, где должна пройти труба. Помимо того, экологи опасаются негативного воздействия газопровода на подводную и наземную части природного парка Lillebælt и надеются, что «природа и окружающая среда не станут жертвами экономических интересов и большой политики». Во-вторых, наряду с участием в проекте Baltic Pipe, у Норвегии есть свои интересы и в «Северном потоке — 2». В декабре 2017 года норвежская компания Kværner присоединилась к строительству СП — 2. Учитывая, что 30% фирмы принадлежат министерству экономики и рыболовства Норвегии, «норвежское государство является косвенным ее владельцем», замечает газета Aftenposten. То есть это уже вопрос государственной политики.

Американский сжиженный газ

По словам Моравецкого, энергетическое сотрудничество будет среди тем его встречи в субботу, 27 января, с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Премьер заявил, что в вопросах энергетики Соединенные Штаты не останавливаются на устных заявлениях, примером чему назвал первые подписанные среднесрочные контракты на поставку американского СПГ. Речь идет о соглашении между польским нефтегазовым концерном PGNiG и британской компанией Centrica LNG на поставку 9 судов СПГ, о чём было объявлено в ноябре 2017 года. Между тем сам по себе объем поставок «не является значительным» с точки зрения потребления газа в Польше. До сих пор остается неизвестным, какой является цена и какие «дополнительные обременения» влечет за собой этот контракт.

Lngworldnews.com Газовоз Clean Force

Более того. Поставки СПГ в Польше называли «дополняющими» объемы, которые должны прокачиваться по Baltic Pipe. Однако после оглашения информации о договоре с британцами польский портал Energetyka24.com отмечал, что заключение новых среднесрочных контрактов на СПГ, «по сути, гораздо более важно, чем вышеупомянутый трубопровод, завершение которого ко времени, когда истечет соглашение PGNiG с «Газпромом» в 2022 году, по-прежнему неопределенно». А представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, в свою очередь, заявлял, что при заключении контракта с Centrica была «подписана такая формула цен, что американский газ сможет конкурировать на европейском рынке с газом, поставляемым по газопроводам, например, с норвежского шельфа». Это намек на то, что Варшава может в будущем потребовать скидок у своих датско-норвежских партнеров.

«Северный поток — 2»

Однако главным сейчас Польша видит торможение «Северного потока — 2», выставляя в качестве своего союзника в этом деле США. «Если газопровод будет построен, то транзит газа через Украину будет ненужным. И госсекретарь США должен полностью понимать и оценить все угрозы и риски, которые могут произойти», — заявляет премьер Моравецкий. Вторым союзником Варшава хочет видеть Еврокомиссию, которая предлагает, чтобы на подводные части газопроводов в пределах Евросоюза распространялись положения Третьего энергетического пакета, что «поставит под угрозу рентабельность СП — 2». Польша надеется, что «коалиция» в лице «Украины, стран Прибалтики и в первую очередь США» сможет «одержать верх над российско-немецкой коалицией, которую поддерживают крупные европейские концерны».

Но в то же время, подчеркивает польский телеканал TVP INFO, «битва за «Северный поток — 2» показывает, что вести политику в отношении России, не учитывая международные реалии, невозможно. Градус польско-российских контактов в последние несколько лет зависит от того, что происходит на линии Москва — Запад. Администрация Трампа придерживается жесткого курса (об этом свидетельствуют новые санкции и намерение продать оружие Украине), но Европа начинает всё более открыто искать способ прийти если не к перезагрузке, то хотя бы к нормализации отношений с Путиным». При этом Берлин не настроен давать Еврокомиссии в руки дополнительный инструмент воздействия на энергетические проекты, в которых он заинтересован.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Возвращение к «Газпрому»

В прошлом году министерство развития Польши представило «Стратегию ответственного развития», известную также как «План Моравецкого». Она предусматривает среди прочего «создание на территории Польши газотранспортного и торгового центра для стран Центральной и Восточной Европы и Прибалтики». Между тем на сегодня Варшава не имеет каких-либо сырьевых энергетических ресурсов, кроме угля. За исключением российского газопровода «Ямал — Европа», у нее нет серьезных каналов поставок и хранения газа. Которые, кстати, имеются у Украины, объявившей о намерении создать свой восточно-европейский газовый узел: нарастить к 2035 году собственное производство до 35 млрд куб. газа, а подземные хранилища у Киева и так есть.

Ныне в «энергетическом казино» Варшава лихо, как ковбой с Дикого Запада, раскидала фишки по нескольким столам. Может быть, одна и сыграет. Но можно и всё проиграть. Не исключено, что в итоге Польше придется смирить свои амбиции и начать спокойно обсуждать с Москвой условия продления ямальского контракта с «Газпромом», что будет актуальным уже в 2019 году.