Общественность США может немного успокоиться: спустя год после инаугурации Дональда Трампа компания Twitter заявила о том, проблема с российской дезинформацией, которая стала «чумой» выборов 2016 года, решена: 3 тыс. 814 страниц, связанных с российской «фабрикой троллей» в Санкт-Петербурге, удалены. Такой же позиции придерживается и компания Facebook. Но, несмотря на то, что эти компании, наконец, поняли свою ответственность за распространение дезинформации в сети, они по-прежнему упускают из виду более серьезную проблему — доморощенных ее распространителей, пишет Нина Янкович в статье для New York Times.

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Янкович, которая участвует в известном проекте по борьбе с российской «дезинформацией» StopFake, уверена, что силы обеих компаний направлены не на ту цель. Так, они концентрируются в слишком значительной степени на устранении российского контента, при этом закрывая глаза на проблемные статьи и посты, создаваемые и разделяемые собственно американскими СМИ и пользователями.

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Безусловно, подчеркивает Янкович, удаление страниц Агентства интернет-исследований — пресловутой «фабрики троллей», — с помощью которых идет автоматизированное распространение дезинформации, важно, однако едва ли Кремль ограничится только ею. В компании Twitter, похоже, не понимают, что проблема не ограничивается автоматизированными страницами. «Экосистему дезинформации» составляют также и личные страницы граждан США. Распространяемые ими «неонацистская риторика», оскорбительные сообщения, а также дезинформация сыграли значительную роль в выборах 2016 года. Помимо поддержки программ повышения интернет-грамотности, Twitter, кажется, не собирается решать проблемы, коренящиеся внутри самих США.

Компания же Facebook, со своей стороны, также предприняла шаги для удаления связанных с «фабрикой троллей» страниц, попытавшись снять с себя ответственность за качество собственного контента. В частности, компания объявила, что 19 января будет проведен опрос среди пользователей этой социальной сети. В его рамках предполагалось выяснить, каким СМИ они доверяют и с какими знакомы.

По мнению автора, такой шаг лишь приведет к укреплению существующей предвзятости, а также сохранению позиций хорошо известных медиагигантов. Другие же СМИ будут оттеснены. При этом Facebook планирует по-прежнему полагаться в выявлении дезинформации на своих пользователей. Такая вызывающая подозрение информация будет затем проверяться специальными третьими сторонами.

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Но ни Twitter, ни Facebook, подчеркивает Янкович, почти ничего не делают для решения проблемы распространения такой информации, которая может отчасти быть достоверной. В частности, кампания, проводимая Россией, по мнению автора, во время выборов 2016 года, не содержала в себе дезинформации, будучи построенной на крайне острой информации, направленной на определенные слои населения США, в которых можно было найти нужный отклик. Янкович указывает на то, что решение этой проблемы для обеих платформ и интернета в целом может быть сопряжено с большими сложностями, но варианты их преодоления существуют.

Так, считает участник проекта StopFake, поскольку и Twitter, и Facebook являются коммерческими платформами, у них есть не просто моральное право, но и обязанность приводить свои правила пользования в соответствие с требованиями «эры дезинформации», в которых бы простым языком указывалось, какую информацию на сайтах можно публиковать, а какую нет.

При этом если эти площадки ограничатся только страницами «российских троллей», позволяя пользователям самим определять, какая информация достоверна, или слепо надеясь, что благодаря практике проверки информации удастся повысить уровень общественной дискуссии в США, они откажутся от важной роли источников достоверной информации.

Таким образом, заключает автор, если эти гиганты мира социальных сетей желают помочь демократии, вместо того чтобы ее разрушить, им необходимо признать наличие доморощенных угроз для общественного обсуждения в США. В мире, где человек со смартфоном является, по сути, гражданским журналистом, угроза демократии — это угроза демократии, и неважно, в какой стране был сделан пост.