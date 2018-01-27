Пока в США из-за отсутствия финансирования не работало правительство, два ключевых союзника Вашингтона — Турция и сирийские курды — начали войну друг против друга. Несмотря на попытки главы американской дипломатии Рекса Тиллерсона сделать реверанс как в сторону Анкары с ее «легитимными интересами в области безопасности», так и «многоэтнической группировке бойцов, которые защищают свою родную землю», остановить конфликт не удалось, поэтому актуальным остается вопрос, какова реальная политика Белого дома в этой области и какой она должна быть, пишут Джеймс Ф. Джеффри и Дэвид Поллок в статье для The Foreign Policy.

Питер Брейгель Старший. Вавилонская башня.1563

При этом у США имеется когерентная стратегия по Сирии, чьи цели — разрешение сирийского конфликта посредством политического процесса, направленного на отстранение президента Башара Асада от власти и сохранение арабской республики единой, а также недопущение усиления иранского влияния и выхода угроз за пределы Сирии — также удовлетворяют стремлениям турецкого руководства. Турция, несмотря на явную антизападную риторику своего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заинтересована в том же, в чем и США с ЕС. Так, ее интересам угрожают Иран и Россия — два традиционных, как отмечают авторы, врага Османской империи и современной Турции.

Тем не менее такое схождение интересов не означает полного единства в позициях Вашингтона и Анкары. Турецкое руководство и население в значительной мере обеспокоены тем, что США поддерживают курдскую партию «Демократический союз» (PYD) и ее боевое крыло — Отряды народной самообороны (YPG), а также Демократические силы Сирии (ДСС), в которых YPG играет ключевую роль. Анкара, сталкивающаяся с действиями Рабочей партией Курдистана (РПК), не может допустить усиления PYD, которую в Турции считают частью РПК, на своей южной границе.

ВС Турции

США так и не смогли убедить Анкару, что их поддержка PYD и ДСС носит ограниченный характер и основана исключительно на борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целая серия просчетов США — публичное обещание бывшего вице-президента Джозефа Байдена о том, что курдские силы отойдут за реку Евфрат, или слова президента Дональда Трампа о том, Вашингтон незамедлительно перестанет поставлять оружие курдам — привела лишь к обострению ситуации. США теперь приходится выбираться из крайне непростого положения, в которое они сами себя загнали.

И первым шагом в этом направлении стал публичный отказ Белого дома от связей с курдскими подразделениями в изолированном анклаве Африн, расположенном на северо-западе Сирии, куда вторглись вооруженные силы Турции. США, несмотря на призывы к сдержанности, не стали останавливать действия Анкары. Более того, Тиллерсон стал всеми силами превозносить роль Турции в Сирии, говорить о приверженности США сотрудничеству с Анкарой и косвенно критиковать ДСС и PYD за то, что они препятствуют местному самоуправлению в захваченных регионах и угрожают соседним государствам.

На этом фоне крайне остро стоит вопрос о том, каким образом Белый дом может сочетать долгосрочные интересы США в Турции с партнерскими отношениями с курдами против сирийских террористов. Добиться этого возможно, но этот процесс будет сопряжен с определенными сложностями. Во-первых, США должны убедить PYD в еще большей степени дистанцироваться от РПК, по закрытым каналам напоминая Анкаре, что PYD придерживалась взятого на себя в 2012 году обязательства не предоставлять материальную поддержку РПК на территории Турции.

Не будет лишним напомнить, что уже в 2015 году Турция и PYD вместе проводили успешные операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сирийском городе Кобани. Хрупкая разрядка в отношениях стала жертвой срыва переговоров между РПК и Анкарой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Во-вторых, необходимо создать прямые каналы связи между PYD и Турцией, а также между PYD и остатками умеренной сирийской оппозиции, которую поддерживает Анкара. Все эти стороны заинтересованы в том, чтобы противостоять Асаду и Ирану, а также в том, чтобы избежать крупномасштабного конфликта друг против друга, и в поддержании связей в области безопасности и дипломатии с Вашингтоном.

В-третьих, необходимо — с еще большой срочностью — гарантировать Турции, что США будут активным образом выступать против любых сепаратистских устремлений курдов и расширения ими своих территорий в Сирии, а также будущих попыток PYD пойти на взаимодействие с РПК на территории Турции. В обмен на это Вашингтон должен дать прочные гарантии сирийским курдам, что США будут препятствовать операциям Турции в уже существующих курдских анклавах на востоке Сирии. Основанием для этих гарантий может стать небольшое присутствие военных США в этих анклавах.

В долгосрочной перспективе становится возможным создать из этих региональных игроков коалицию, в рамках которой будут объединены проамериканские, антииранские и антиасадовские силы. Без такого сотрудничества, в том числе с PYD, США будет сложно как поддержать свое присутствие на северо-востоке Сирии, так и осуществлять целостную стратегию в этой стране.

Такое развитие событий не будет в интересах Турции, особенно если в результате Анкаре придется захватить северо-восток Сирии и столкнуться там с решительным сопротивлением, или если весь регион окажется под контролем официального Дамаска и Ирана.

Такой сценарий может показаться на сегодняшний день утопическим, однако достаточно вспомнить, что если Турция и иракские курды были врагами еще десятилетие назад, то уже сегодня они друзья, а иракская нефть ежедневно проходит через Турцию. «Древний этнический конфликт» между турками и курдами не является непреодолимым барьером для общих стратегических и экономических интересов, особенно перед лицом общего врага.