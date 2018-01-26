Не хочу ничего писать. Хочу жить во дворце с павлинами у фонтанов, радоваться жизни в окружении цветов и сладостей, прекрасных полуобнажённых танцовщиц, а ещё лучше быть великим героем, уметь драться с произвольным количеством противников и побеждать, летать и прыгать, как на батуте, и, разумеется, прекрасно играть на всех музыкальных инструментах, ну и вообще быть чётким индийским пацаном, будущим махараджей в законе… Так вряд ли будет, но на какое-то время киносеанса вполне можно помечтать о том, что и я — такой, идеальный, настоящий герой. Не к этому ли стремятся миллионы очень бедных людей? Забыться в реке экранного времени, найти кусочек новой жизни, мечты, радости, музыки… Подобное индийское кино даёт возможность для кого-то — гомерического хохота или сентиментальных слёз, для кого-то — тоски и скуки, снобистских плевков. Набросаем план обсуждения для кафе кинотеатра после сеанса, если вы решитесь на хождение за три моря с друзьями. Итак сочинения для доморощенных и не очень критиков. Записки на коробочках от попкорна:

Иван Шилов ИА REGNUM «Бахубали»

Голливуд и Болливуд. Глобализация и индустрия. Сходства и различия.

Индийская культура — миф, сказка, популярные версии…

Возможна ли самоирония в индийском кино?

Название индийских специй, оружия и национальных костюмов. (Игра, кто больше знает, проверяем по интернету, проигравший платит за кофе).

Брачные традиции в древней и нынешней Индии… Кто был счастливей?

Ну и так далее.

Будем считать, что этого хватит для приятельской болтовни. Как всерьёз обсуждать такое кино — не очень понятно. Хотя, если забыть про мелкие огрехи компьютерной графики (ещё одна тема), то перед нами почти попытка эпоса. Настолько серьёзно и амбициозно всё. Даже слишком, может быть, наивность и близость к «мифу» в этом смысле, любовь к лубку, это просто детское сознание, мелодраматичность, вера в хеппи-энд (в том числе при помощи высших сил и богов), ясное деление на плохих и хороших, даже если герой казался хорошим, а оказался плохим, то всё равно он не может совмещать и то и другое, чтобы зритель не мучился ни от каких лишних внутренних конфликтов. Так в детском саду рисуют принцесс и солдатиков. Красиво.

Цитата из к/ф «Бахубали: Рождение легенды». Реж. С.С. Раджамули. 2017. Индия

Как я лично отношусь к такому кино? Просто как к такому кино. Так же как к погоде. К снегопаду. Может быть, даже лучше, чем ко многому «авторскому», поскольку оно, по крайней мере, не особо претендует на «мировоззрение». А на что претендует? Да особо и не претендует. Только на то, чтобы обменять билет на радость. Просто «монтаж аттракционов». Стал бы я смотреть, если бы не надо было писать — пожалуй, что и стал бы в порядке исключения. Просто несколько вечных сюжетов (конфликт братьев, долг и любовь, обретение мужественности, один принятый за другого etc) с заметной толикой юмора и трюков. И лёгким индийским колоритом, скажем, жертвоприношение Ганеше, которое утихомиривает бешеного слона. Просто яркие цвета индийских специй, танцы и мечты… Просто красивые картинки и интересные события. Просто влюблённые. Просто коварный злодей. Просто красивые пейзажи. Никаких сложностей…

Цитата из к/ф «Бахубали: Рождение легенды». Реж. С.С. Раджамули. 2017. Индия

Почему-то мне кажется, что подобный фильм почти для семейного просмотра. Может быть, потому что там нет пресловутых «секса и насилия», уж, по крайней мере, в американском варианте. У индусов с камасутрами тоже непросто, но в массовое кино это не попадает почти. Это по сути сказка и для детей, и для взрослых. Так и стоит это воспринимать. Не очень помня по Упанишады и Веды. Хотя уверен, что внутри фильма для знатоков индийской культуры откроются свои тонкие (пусть и кажущиеся) намёки… Да и высказать «фи» знатокам всегда приятно. В конце концов, если вы можете прочитать прекрасный роман в газетном листе или увидеть пейзаж в помоечном горизонте, то кто вам запретит… Вам повезло. Посмотрите и этот фильм в диалоге с великой индийской мифологической традицией. С другой стороны, если ты должен быть воином, то будь воином, если брамином, то будь брамином, должен смотреть индийское кино, то смотри. Такова твоя дхарма. Мне на пару лет хватит. Но я прекрасно понимаю людей, которым это может быть интересно. Мне и самому было смешно и интересно местами. Но так может быть, например, интересной обезьянка в цирке. Или какое-то экзотическое чудо — аскет-уродец, великий дворец, прелестный алмаз… Конечно, души — не в сентиментальном, а чуть более глубоком смысле, что ли — в этом фильме нет. Это уже давно просто рынок. Но вы можете наварить риса, заняться йогой и посмотреть эту картину. Бахубали лучше, чем побухали. Кино и не обязано быть искусством.

Цитата из к/ф «Бахубали: Рождение легенды». Реж. С.С. Раджамули. 2017. Индия

Лучше ведь верить в хорошее, в то, что если даже герой умирает, то не потому, что слаб, а потому, что его коварно предали, да и то после смерти его сын — почти такой же он… Вообще, вероятно, культуры, где верят в реинкарнацию, как-то должны иначе относиться к драматургии культур, где в реинкарнацию не верят. Только представьте себе Анну Каренину, которая мучается своими вопросами полсотни жизней подряд. Ещё и смутно припоминая, что что-то подобное уже было, включая грехи. Была бы комедия. Всё-таки умереть по-настоящему и навсегда — важная ценность европейской культуры. Спросите у Хайдеггера. Или у Целана. Другая забавная и относительно новая мысль, которая мне пришла в голову, была про то, что слишком идеальные герои имеют серьёзные проблемы с сюжетосложением. В лучшем случае их должны предать — в саду там с поцелуями или как-то ещё… Вот если герой весь недоступен для стрел врагов, то только пятка должна остаться … То есть чтобы сюжет двигался, что-то должно быть неидеально, гамартия, трагическая ошибка, маленькая опечатка в прекрасном романе, только несовершенство интересно в попытках идеальности, в том, как подворачивает ногу фигуристка, которая сотый раз выполняет совершенную программу, то, как чихает стрелок, и стрела пролетает мимо или, напротив, как в индийском кино, — поэтому-то и попадает в цель. Ну и что, что в фильме плохая компьютерная графика и местами чересчур уж индийская игра лицом, зато перед нами человеческое, пусть и слишком. Список снимавших картину растянулся на пару минут. Огромный коллектив. Народу в Индии много. Смотрите внятное успешное кино, ходите в индийские рестораны, верьте, что братья помирятся, дождь закончится, влюблённые поженятся, боги смилостивятся. Пора радоваться жизни. Что нам ещё остаётся. Намасте.