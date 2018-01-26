Город Боровичи Новгородской области Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) выбрала для открытия исправительного центра для осуждённых к принудительным работам — одного из десяти, запланированных к введению в эксплуатацию в России в 2018 году. В Боровичах против этого восстал буквально весь город — и бизнесмены, и простые жители, и руководство города и района.

Колючая проволока

«Хорошая альтернатива»

О планах открыть в Боровичах в Новгородской области исправительный центр региональное управление ФСИН сообщило в середине декабря 2017 года. Отмечалось, что новый вид наказания, принудительные работы, уже применяется в России с 1 января 2017 года как альтернатива лишению свободы, и в Новгородской области вынесено три таких приговора. Но так как собственных исправительных центров в регионе нет, осуждённые были отправлены в Карелию, хотя должны привлекаться к труду в том регионе, где им был вынесен приговор.

«Несмотря на то, что осужденные граждане отбывают наказание в специализированных исправительных центрах, данный вид наказания — это все-таки не изоляция от общества», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления ФСИН.

В исправительный центр осуждённый должен добраться самостоятельно, там он получает работу по трудовому договору, живёт в обычном общежитии, возмещая при этом из собственных средств расходы центра на оплату коммунально-бытовых услуг и содержание имущества. Он может пользоваться интернетом и мобильным телефоном (что запрещено в колониях и СИЗО), после первого полугода работы ему предоставляется отпуск на 18 суток, а после одной трети срока наказания, если не было никаких нарушений, осуждённый может получить разрешение жить вместе со своей семьёй — но только в том же муниципальном образовании, где находится исправительный центр.

«Принудительные работы — это хорошая альтернатива лишению свободы, они выгодно отличаются тем, что это не изоляция от общества: у людей сохранятся социальные связи и способность ориентироваться в сложившейся государственной и экономической обстановке, а значит, уменьшится рецидивная преступность. Им будут предоставлены рабочие места, что не всегда возможно в исправительных учреждениях, а значит, они смогут делать выплаты по исковым требованиям, к тому же возмещать затраты на своё содержание в исправительном учреждении», — пояснили в управлении ФСИН по Новгородской области.

Но в Боровичах эту альтернативу хорошей не считают.

Novgorodmuseum.ru Вид на Боровичи

«Филиал зоны»

С середины января взбудораженные перспективой соседства с исправительным центром жители Боровичей пишут обращение к властям с требованием отказаться от размешения в городе или районе «данного заведения», которое называют «филиалом зоны».

По словам главы Боровичского района Игоря Швагирева, который сам категорически против исправительного центра ФСИН в городе, «федералы» разрешения у местных властей не спрашивают и ссылаются на законодательство, позволяющее им открывать при исправительном учреждении структурное подразделение. В Боровичах расположено лечебно-исправительное учреждение №3 — при нём и решили создать исправительный центр для осужденных к принудительным работам.

По словам Швагирева, для размещения исправительного учреждения сначала выбрали старые здания полиции и ГИБДД, расположенные в историческом центре Боровичей. Власти предложили другой вариант — бывшее здание школы в микрорайоне Полыновка. Но и этот компромисс не устраивает горожан. Микрорайон активно застраивается частными домами и вообще считается самым экологически чистым в городе металлургов.

Генеральный директор градообразующего предприятия ОАО «Боровичский комбинат огнеупоров», депутат Новгородской областной думы Анатолий Можжерин поддерживает горожан. По его словам, Боровичи и так уже из когда-то развивающегося города «превратились в посёлок городского типа».

«И нас пытаются возвести ещё и в статус так называемого в народе «101-го километра». Город Боровичи является вторым по величине, численности и собираемости налогов в Новгородской области, а значит, его население достойно жить в удобном и красивом городе. Однако только благодаря промышленности, предпринимателям и самим горожанам мы ещё хоть как-то сохраняем Боровичи в статусе города», — заявил бизнесмен.

24 января стало известно, что Ассоциация товаропроизводителей «Боровичи» и Союз предпринимателей «Деловые Боровичи» подписали официальное обращение к УФСИН с отказом трудоустраивать тех, кого будут направлять в исправительный центр, на своих предприятиях и в организациях. Всего только за одни сутки в Боровичах собрали 1,5 тыс. подписей жителей против нового исправительного учреждения в городе.

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Novgorodmuseum.ru Музей истории города Боровичи и Боровичского края

«Опасения необоснованны»

Вопрос открытия исправительного центра в Боровичах стал поводом не только для возмущённых обращений боровичан. Начальник управления ФСИН России по Новгородской области Михаил Девятов обсуждал его с председателем Новгородской областной думы Еленой Писаревой и уполномоченным по правам человека в Новгородской области Анатолием Бойцевым.

По итогам встречи региональное управление ФСИН сообщило, что спикер областной думы Елена Писарева предложила провести выездное совещание в городе Боровичи с привлечением представителей областной и районной власти, а также общественности.

«Как показывает всероссийская практика, опасения жителей населённых пунктов, где открыты учреждения для исполнения нового вида наказания, были необоснованными», — заявили в ведомстве.

Подчёркивается строгость режима: хоть это и не колония, покидать территорию центра в ночное или нерабочее время можно лишь с разрешения администрации центра, запрещено хранить наркотики, все виды алкоголя, включая пиво (запрещены даже дрожжи), игральные карты и принадлежности для нанесения татуировок…

Отметим, что сейчас в России уже работают восемь исправительных центров и 15 изолированных участков исправительных учреждений, функционирующих как исправительные центры. Ещё 10 исправительных центров (включая боровичский), а также 38 исправительных участков планируется открыть в 2018 году. Смогут ли жители новгородских Боровичей помешать этим планам?