Руководитель рабочей группы регионального штаба Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» в Калининградской области Сергей Шерстюк в интервью ИА REGNUM проанализировал бреши в энергобезопасности российского эксклава.

Уголь

ИА REGNUM : История с дефицитом угля в энергоизолированной Калининградской области выглядит издевательски. Жители региона, прежде всего, малообеспеченные, вынуждены покупать твёрдое топливо втридорога, а тем времен через Калининград транзитом на Запад идут эшелоны с углём. Что это, по вашему мнению — всего лишь законы рыночной экономики или предательство народа?

Считаю, что правительство Калининградской области просто проворонило этот момент. Прозевали брешь в энергобезопасности. Ведь если посмотреть глубже, то становится ясно, что ситуация с углем была прогнозируема еще три года назад, когда в Китае только заговорили о перебоях с каменным углем. Дело в том, что Австралия как основной поставщик угля в Китай планомерно сократила поставки топлива из-за того, что ливни затопили тамошние шахты. Ситуацией воспользовался российский бизнес, который вместо того, чтобы снабжать собственные регионы, начал экспортировать уголь в Китай. При этом поставки угля в страны Евросоюза, в частности в Польшу, не только не прекращались, но и наращивались. О неблагоприятном прогнозе Министерство энергетики РФ предупреждало еще в 2015 году, и цены на уголь росли последние три года. В итоге в 2018 году ожидаются проблемы с поставкой угля, ростом цены угля и его доставки. Что привело к тому, что почти во всех калининградских муниципалитетах тарифы выросли в среднем на 20%, а местное правительство делает вид, что ничего серьезного не произошло.

ИА REGNUM : Правительство Калининградской области обещает минимизировать расходы граждан, отапливающих жильё углем. При этом в беседе со мной региональный вице-премьер Федосеев не озвучил конкретных компенсационных сумм из бюджета…

Не озвучил, потому что бремя переплаты стопроцентно ляжет на граждан. Стопроцентно. Объясню почему. Прежде всего потому, что деньги для компенсации не заложены в бюджеты. Их просто неоткуда взять в правительстве Калининградской области. А у муниципалитетов денег не было, нет и никогда не будет. Но даже если изыщут крохи, например, облдума соберётся и перекроит бюджет, то у нас система субсидирования, разработанная нашими чиновниками ещё в 2010 году, давно устарела, и большинство нуждающихся жителей эти мифические субсидии не получат. Населению предлагают опять ходить с протянутой рукой, готовить кучу документов и справок. И самое главное, надо будет сначала заплатить и только потом пытаться получить субсидию. Мы это уже проходили с ситуацией платы за капитальный ремонт домов жителями, достигшими возраста 70 и 80 лет, когда людей просто пустили по кругу.

ИА REGNUM : Скажите, а Народный фронт пытается вмешаться в ситуацию с тарифами?

Я как руководитель рабочей группы на протяжении нескольких лет пытаюсь донести ситуацию с тарифами в нашей области, которые превышают тарифы в северных областях РФ, до нашей исполнительной власти. Летом по нашему настоянию был проведен общественно-политический совет при губернаторе, посвященный постоянному и необоснованному росту тарифов на услуги ЖКХ. Мы составили аналитическую справку «Оценка региональной тарифной политики и предложения по ее совершенствованию в целях обеспечения социальной защиты, сохранения уровня благосостояния населения и недопущения негативных социальных последствий в Калининградской области», где был дан анализ ситуации, сложившейся в нашей области по тарифообразванию, а также наглядно привели примеры того, что некоторые федеральные законы в нашем регионе не действуют, поэтому область и выпадает из правового пространства Российской Федерации.

ИА REGNUM : И какова реакция?

Ноль. Полное молчание. К сожалению, такое отношение представителей регионального правительства к предложениям со стороны общественных институтов и экспертного сообщества стало уже нормой.

ИА REGNUM : Видя провал по угольной политике, что вы скажете в целом по энергобезопасности Калининградской области?

К сожалению, ничего хорошего. Угольная эпопея вскрыла на самом деле другую проблему, а не только уязвимость работы угольной ТЭЦ, которая строится в Светловском районе нашей области.

ИА REGNUM : Какую?

Громкие заявления об успехах в газификации Калининградской области оказались мыльным пузырём. Ведь, судя по документам правительства, повышение цен на уголь коснулось практически каждого муниципалитета, и даже тех, где было заявлено о полной газификации. Например, взять город Гвардейск. Когда я в прошлом году писал, что Гвардейск не газифицирован, то Торба (тогдашний мэр Гвардейска, а ныне вице-премьер Калининградской области Александр Торба. — ИА REGNUM ) поднял шум на всю область. Как же так, мол, я провел газ. Где он? Нету. На самом деле ключевой причиной, приведшей нашу область к тарифному беспределу, стала как раз ошибочная политика властей в вопросе газификации городов и посёлков.

ИА REGNUM : А в чем ошибка?

Основной задачей ставилось строительство магистральных газопроводов, а внутрипоселковая разводка оставлялась на потом. В результате получилось, что газопровод к городу подведён, а котельные на газ не переведены и в домах газа нет. По отчётам всё хорошо, а отопление и горячую воду жители получают от котельных, работающих на угле. В целом отсутствует внятная и сбалансированная программа по газификации области, особенно сельских районов. В своё время Калининградская область не смогла освоить федеральные деньги, которые выделялись на газификацию. А теперь этих денег нет, а своих точно не хватит. Программа обречена на многолетнюю затяжку. Но и газ, и уголь — крайне ненадёжное топливо для Калининградской области в смысле его доставки в наш регион.

ИА REGNUM : Из-за транзита по Литве?

Совершенно верно. Если прекратятся поставки газа через территорию Литвы, что очень возможно, что мы останемся и без газа, и без электричества, и без тепла. Дело в том, что газовая труба, идущая по литовской территории, уже не принадлежит Газпрому. Мы платим за прохождение газа, как на Украине. Такая же история с поставками угля, идущими по железной дороге через Литву. Ни федеральный центр, ни тем более региональное правительство в мыслях не допускают такую ситуацию. А тем более Москва молчит, как быть в случае такого сценария развития событий?

ИА REGNUM : Говорят, что строится плавучий терминал по регазификации сжиженного газа…

Ну, во-первых, терминал строится уже более двух лет, и срок его ввода снова перенесли. Во-вторых, на сегодня в России нет транспорта, который мог бы доставить сжиженный газ к берегам эксклава. И в-третьих, брать газ неоткуда. Вот открыли на Ямале первый завод СПГ. И куда идет газ? Вновь в Китай. До нас он быстро не доплывёт. Говорят, что завод СПГ строится в Усть-Луге, но, насколько я знаю, там не всё так просто. Там проблемы с населением, потому что они против, не хотят, чтобы такой опасный объект строился вблизи населенных пунктов. «Газпром» также рапортует, что сделал на 80 млн кубометров газохранилище в нашей области. Мы подсчитали — 80 миллионов хватит максимум на три недели работы всей Калининградской области в зимнее время. Кроме того, для доставки газа с хранилищ необходимо увеличивать диаметры существующих магистральных газопроводов, как минимум, до Калининграда, строить новые АГРС и т.д. То есть пока это всё мифическое…

ИА REGNUM : Панацея — Балтийская АЭС?..

По АЭС много вопросов. Начатую работу свернули, когда стало понятно, что мощности станции слишком велики для Калининградской области (избыточная мощность АЭС появлялась лишь при сооружении двух реакторов АЭС вместо одного — ИА REGNUM ), а излишки энергии сопредельные страны покупать не намерены. Сейчас говорят, что в Калининградской области будут использованы малые атомные реакторы с подводных лодок, но пока это лишь разговоры. Гораздо интереснее проект «Северный поток-2». Оттуда реально сделать отвод на Калининград, тем более такую задачу три-четыре года назад ставил президент. Ну и, конечно, использование генерации на местном топливе — торфе, запасы которого у нас большие.