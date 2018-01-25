В своем заявлении от 12 января 2018 года президент США Дональд Трамп вновь отложил введение новых санкции против Ирана. В Белом доме не прозвучало заявлений о выходе США из Совместный всеобъемлющий плана действий (JCPOA), по крайней мере, пока, пишет Ян Даджен в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Глава Белого дома предоставил своим «европейским союзникам» 120 дней (до 12 мая), по истечении которых они должны представить «дополнительное соглашение», в рамках которого будут «введены новые многосторонние санкции, если Иран продолжит разрабатывать или испытывать ракеты дальнего радиуса действия, станет препятствовать работе международных инспекций или продвигаться в направлении разработки ядерного оружия». Трамп также намерен попросить конгресс США внести необходимые поправки в закон о пересмотре ядерного соглашения с Ираном (INARA).

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ИА REGNUM Иран

Если европейские страны или конгресс не оправдают ожиданий Трампа, он больше не станет откладывать введение новых санкций в отношении Тегерана. Трамп предпринимает уже вторую попытку улучшения ядерного соглашения. Его требование о пересмотре JCPOA, озвученное в конце 2017 года, было решительно отвергнуто другими участниками сделки: Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном. Они настаивали на том, что условия ядерного соглашения не являются предметом переговоров, добавив, что в случае выхода США из сделки ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке значительно ухудшится.

Трамп не приветствовал подобные заявления и по-прежнему полон решимости достигнуть своей цели. Теперь Трамп не требует внесения изменений в условия JCPOA, но стремится внести существенные изменения в механизм контроля за деятельностью Ирана. Глава Белого дома указал на четыре ключевых момента, которые должны быть внесены в INARA:

Международным инспекторам должен быть предоставлен немедленный доступ ко всем запрашиваемым ядерным объектам, включая военные объекты, которые до сих пор не были проинспектированы;

Иран не должен «даже приблизиться к обладанию ядерным оружием» ;

; Два вышеуказанных условия должны быть бессрочными: «Моя политика заключается в том, чтобы перекрыть Ирану все возможные пути к обладанию ядерным оружием… навсегда» ;

; Должно быть предусмотрено положение о том, что «программа по разработке ракет дальнего радиуса действия является неотъемлемой частью ядерной программы, поэтому в случае разработки и испытаний иранских ракет должны вводиться суровые санкции» . Иран утверждает, что ракетная программа не имеет никакого отношения к ядерной программе.

До сих пор не ясно, кто станет подписывать дополнительное соглашение. Как ожидает Трамп, оно может быть подписано Великобританией, Францией и Германией. Иран не станут призывать к подписанию нового соглашения, по-видимому, также как Россию и Китай. Эти страны, скорее всего, откажутся от участия в инициативе Трампа. Еще предстоит выяснить, появятся ли новые подписанты среди европейских союзников США.

Тегеран

Трамп ясно дал понять, что ждет, когда «все наши союзники» присоединятся к Соединенным Штатам в рамках более решительных мер против Тегерана «для противостояния другим злонамеренным действиям Ирана». Решительные меры предусматривают сдерживание «агрессии Ирана против международного судоходства» и прекращение финансирования всех организаций, которые помогают «Ирану поддерживать террористические организации», включая «Хезболлу».

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Согласно европейским источникам, в ЕС существует опасение, что Трамп начнет новый крестовый поход, даже если соглашение с европейскими союзниками не будет подписано. Это может подорвать интересы ЕС. США не вкладывали крупномасштабных долгосрочных инвестиций в экономику Ирана, в отличие от ЕС. Европейские страны будут искать способы, чтобы одновременно защитить свои интересы и не испортить отношения с США.

Трамп хорошо осведомлен о том, что за его действиями в отношении Ирана пристально следят, особенно на Корейском полуострове. На карту поставлен его личный авторитет. Однако новый подход Трампа в отношении Тегерана оставляет ему и его партнерам всё меньше возможностей для маневра.