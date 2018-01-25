



Александр Горбаруков ИА REGNUM Костюмчик

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» на севере Сирии развивается далеко не так, как предполагали многие эксперты, утверждавшие, что армия Турции, считающаяся одной из сильных в НАТО, быстро решит поставленные перед ней задачи. Напомним, что ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщал, что операция будет состоять из четырех этапов и продлится до тех пор, пока в приграничной зоне не появится 30-километровая зона безопасности, контролируемая Анкарой.

Из первых заявлений турецких властей следовало, что операция «Оливковая ветвь» должна завершиться в кратчайшие сроки — где-то недели через две. Сейчас турецкие СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщают, что она способна затянуться как минимум до конца февраля. Это наводит на мысль о том, что у турецких военных не получается блицкриг. Из зоны боев поступают противоречивые сведения. И если оценивать изменившийся тон заявлений турецкого руководства, то можно говорить о том, что Турция стала готовиться к долговременной войне и ставит перед собой новые цели. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении развивать наступление на восток — в сторону Манбиджа, где находятся американцы, и дальше за Евфрат вплоть до иракской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Не случайно по инициативе американской стороны состоялся первый после начала операции «Оливковая ветвь» телефонный разговор между Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В этой связи «Голос Америки» со ссылкой на отчет Белого дома сообщает следующее: «Президент Трамп выразил озабоченность по поводу того, что эскалация насилия в Африне рискует подорвать наши общие цели в Сирии. Он призвал Турцию деэскалировать, ограничить свои военные действия, избегать жертв среди гражданского населения и увеличения числа перемещенных лиц и беженцев. Трамп также настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут угрожать конфликтом между турецкими и американскими силами. Он подтвердил, что обе страны должны сосредоточиться на достижении общей цели — окончательного поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Но это было далеко не то, что ожидал получить Эрдоган от Трампа. Анкара ждала отказа или обещаний об отказе от поставок оружия сирийским курдам, которые держат под своим контролем значительную часть сирийско-турецкой границы — 700 из 900 километров. В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу France 24 высказал «обиды» на американцев. По его словам, «США давали Турции много обещаний, но не выполняли их», Вашингтон неоднократно гарантировал, что отряды сирийских курдов покинут Манбидж, но «террористы всё еще контролируют этот район». Более того, согласно сообщению Reuters, именно в этот момент глава агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин вместе с главой центрального командования США генералом Джозефом Вотелем посетили Ракку на юге Сирии. А это территории, подконтрольные «Сирийским демократическим силам», в которых сирийские курды играют ключевую роль.

Курды

Есть сообщения о том, что ВВС Турции бомбят районы Манбидж и Телль-Абъяд в провинции Алеппо, которые ранее были освобождены от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрядами курдов при поддержке США, имеются жертвы среди американских военных. Как пишет турецкое издание Karar, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон очертил новый план Вашингтона в Сирии, согласно которому в северной Сирии должна быть создана новая политическая система при ведущей роли «Демократических сил Сирии» (ДС), состоящих в большинстве своем из курдов. Для Турции такой ход событий даже в случае, если ДС будет выступать за свержение сирийского президента Башара Асада и уменьшение влияния Ирана в Сирии, смерти подобно. Анкару не будет устраивать и позиция Москвы, если та поддержит автономию сирийских курдов, подчиняющуюся Дамаску. По мнению издания, «такой ход событий, если говорить о его стратегическом значении, стал одним из факторов, спровоцировавших операцию Турции в Африне».

И парадокс: США продолжают оказывать военную помощь сирийским курдам с расположенных в Турции военных баз Инджирлик и Диярбакыр, в то время как Анкара ведет борьбу с сирийскими курдами в Африне. Как долго будет продолжаться эта «шизофрения»? Президент Эрдоган при этом называет войну против сирийских курдов «турецкой национальной борьбой», чтобы придать особый смысл и масштабность операциям в Сирии. Его военные идеологи заявляют, что «война в Сирии наносит удар по геополитическому проекту «Большой Израиль» и тем силам, которые мечтают воскресить Севрский договор 1920 года, предусматривающий создание Курдского государства». Но дело как раз в том, что это участие Турции — сначала в «арабской весне», сейчас в Сирии против курдов — поменяло правила игры на Ближнем Востоке, когда на первый план стали выходить новые акторы, межэтническое и конфессиональное противостояние.

jan Sefti Карта Курдистана

Это создает гремучую смесь, которая может «рвануть» в различных направлениях. Как считает директор Центра исследования Ближнего Востока и Африки имени Моше Даяна профессор Узи Раби, «современный Ближний Восток — это уже не группа национальных государств, а сообщество людей, обращающихся к своей первичной идентичности: они воспринимают себя в первую очередь как шиитов, суннитов, курдов, персов, турок — и уже потом как граждан той или иной страны». В такой ситуации США не дают Турции шансов вписаться в новую геополитическую панораму на выгодных для Анкары условиях, участвовать в формировании будущего Ближнего Востока. Они втянули турок в войну, вырваться из которой им будет сложно без серьезных политических и геополитических потерь.