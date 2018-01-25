В торжественном мероприятии, посвященном юбилею Верховного суда РФ, принял участие президент РФ Владимир Путин, отметивший, что трудно переоценить роль ВС «в формировании единообразной судебной практики, в систематизации законодательства и продвижении ключевых, судьбоносных судебных реформ».

Правосудие

Для нашей страны, для ее судебной системы 95-летний юбилей Верховного суда — это большое событие.

Kremlin.ru Владимир Путин на торжественном собрании, посвящённом 95-летию Верховного Суда

Как правило, юбилей — это основание, чтобы вспоминать славные даты, подвести итоги.

На мой взгляд, на взгляд ученого, представителя научного юридического сообщества, очень важно отметить, что Верховный суд к такому серьезному юбилею подошел в новом, «обновленном» качестве — как единственный высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным делам, а также по экономическим спорам.

Отмечу, что ученые Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации в своих исследованиях неоднократно высказывали идеи, прогнозы о необходимости унификации судебной практики, сближения ветвей цивилистического процесса и соответствующих изменений в судебную систему страны.

В 2014 году произошло важное событие — были объединены Высший арбитражный суд и Верховный суд, и создан новый высший судебный орган, что открыло новую страницу и в истории Верховного суда и в истории всей отечественной судебной системы. Это решение создало основу для единообразия судебной практики.

После объединения проделана очень большая работа по установлению общих правил организации судопроизводства, обеспечению единства подходов при отправлении правосудия, как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. Результаты этой работы идут на пользу всем. Важно отметить, что «во главу угла» этой работы ставится забота о человеке, то, что можно назвать «антропоцентризмом в правосудии».

И это очень важные итоги объединения, которые стоит подчеркнуть, когда мы отмечаем такое серьезное и заметное событие.

Конечно, стоит обратить внимание на достижения Верховного суда, о которых в своем сегодняшнем выступлении, посвященном юбилею Суда, сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Президент отметил ту сферу деятельности Верховного суда России, которая очень редко становится достоянием не только широкой общественности, но даже юридического сообщества. А именно, на ту серьезную роль, которую выполняет Верховный суд в правотворчестве.

Верховный суд России выступает сегодня инициатором обновления всей судебной системы. Очень показательны здесь цифры, которые были приведены в выступлении президента: с момента объединения обновленный Верховный суд выступил уже с более чем 30 законодательными инициативами, причем не только по вопросам судебной реформы. Все эти инициативы направлены на реализацию идей и принципов судебной деятельности, признаваемых мировым сообществом.

Moreorless Комплекс зданий Верховного суда Российской Федерации в Москве

Эта работа способствует приближению отечественной модели правосудия к наиболее передовым образцам, которые дает нам общемировая практика. Самобытность, конечно, по-прежнему присутствует в развитии нашей модели правосудия, как присутствует она в развитии любой национальной модели. Однако важно учитывать и лучшие иностранные примеры, что будет способствовать большей конкурентоспособности с другими юрисдикциями.

В связи с этим несколько слов о некоторых наиболее важных конкретных предложениях Верховного суда.

Первое, на что хотелось бы указать здесь, — это меры по развитию структуры судебной системы. Предложено создать в системе судов общей юрисдикции самостоятельные кассационные и апелляционные суды, не связанные рамками административно-территориального деления субъектов Российской Федерации.

Такие предложения не только значительный шаг в развитии судебной системы (оптимизация судебной нагрузки и проч.), они, вне всякого сомнения, важны и для обычных граждан, поскольку будут способствовать максимальному обеспечению независимости и самостоятельности суда.

Второе, — предложения Верховного суда, направленные на дальнейшее развитие уголовного законодательства. А именно, предложения о введении в уголовное законодательство института уголовного проступка, совершение которого для лиц, его совершивших, не влечет судимости.

V-kurse.ru Суд

Такие предложения — это важная новация в праве, которая окажет благоприятное воздействие на общественную жизнь, на жизнь обычных людей.

Еще одно важное достижение обновленного Верховного суда — это работа по подготовке разъяснений по вопросам судебной практики. С момента создания объединенного высшего судебного органа уже принято более 200 постановлений его Пленума. Это колоссальная работа, о которой, к сожалению, редко говорят. Но ее результаты имеют первостепенное значение для правоприменения в стране.

Талия Хабриева

академик РАН,

директор Института законодательства и сравнительного правоведения

при Правительстве РФ,