Заседание Совета Безопасности ООН по военной операции Турции в Сирии напоминало собаку, которая разучилась лаять. Не последовало никаких заявлений. Совбез ООН не осудил действия Турции, пишет М. К. Бхадракумар в статье для Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Мировые державы пока оценивают намерения Турции. До настоящего момента президент Турции Реджеп Эрдоган вел мастерскую игру. С одной стороны, ему удалось заручиться поддержкой двух основных оппозиционных партий и достигнуть внутреннего консенсуса, который предоставляет ему свободу действий за рубежом. С другой стороны, Эрдоган пользуется широкой поддержкой граждан Турции, что подрывает эффективность давления со стороны международной общественности. Эрдоган придерживается принципа «защиты границ Турции». С этим принципом трудно поспорить. Даже НАТО признает легитимность турецкой операции, направленной на защиту собственных границ.

Читайте также: The Hill: Американская «красивая» история имеет оборотную сторону

Значимость сирийского Африна для Турции также хорошо известна. Африн граничит с турецкими пограничными провинциями Хатай и Килис и предоставляет доступ к горному хребту Аманос, где курдские партизаны сражаются с турецкой армией. С 2016 года курдские группировки, расположенные в Африне, накопили большой запас оружия благодаря военным поставкам из США, включая минометы, гранатометы MK 19, тяжелые противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW, разведывательную аппаратуру, переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и т. д.

Stuart A Hill AMS ПТРК Javelin

Кроме того, сирийский регион Африн примыкает к восточному побережью Средиземного моря, что представляет особый интерес для курдов. На четвертый день с момента начала турецкой операции «Оливковая ветвь», 23 января, военным Турции удалось расширить зону боевых действий. Турецкие силы также появились к востоку от Африна и намереваются вытеснить курдских бойцов, которые в настоящее время контролируют около 65% турецкой границы с Сирией.

На заседании Совета национальной обороны, прошедшем в Анкаре во вторник, 23 января, было объявлено: «Наша операция будет продолжена до тех пор, пока сепаратистская террористическая организация не будет полностью вытеснена из этого региона и около 3,5 млн граждан Сирии, которые нашли убежище в Турции, не смогут вернуться обратно на Родину».

Эрдоган весьма ободрен невнятной международной реакцией. В его тоне появились явные воинственные нотки, что контрастирует со скромным требованием, озвученным несколько дней назад, когда он согласовывал с Россией начало операции.

«У нас нет времени на то, чтобы выслушивать мнение других стран о нашей операции. Решение о начале операции было одобрено народом. Мы не дадим никакой отсрочки кучке недостойных, собравшихся у наших границ», — заявил Эрдоган.

Разумеется, осложнение российско-американских отношений сыграло Эрдогану на руку. В тоже время заявления Трампа о растущем влиянии Ирана в Сирии объясняют, почему Тегеран безмолвствует в момент, когда Турция громит единственных надежных союзников США на сирийской шахматной доске.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Согласно сообщениям из Ирана, курдские подразделения внезапно покинули свои позиции в районе богатого нефтью сирийского Дэйр-эз-Зора и района, расположенного вблизи иракского города Эль-Кайм. Действительно, если Турция продолжит развивать военный успех на севере Сирии, то курдам придется покинуть районы вокруг Ракки и Дэйр-эз-Зора. Подобное развитие событий аннулирует масштабные территориальные завоевания поддерживаемых США курдских группировок в восточном районе Сирии, что сократит возможности США для блокирования наземного маршрута между Ираном и Ливаном, проходящим через территорию Ирака и Сирии.

Читайте также: Washington Post: США и Турция в опасной близости от разрыва

Россия пытается убедить курдов передать Африн и сирийские нефтяные месторождения правительству Сирии в обмен на ограничение военных действий со стороны Турции. Вполне возможно, что курды, полностью разочарованные неспособностью США прийти на помощь, могут в конечном итоге заключить сделку с Россией.

Если турецкая операция в Африне преуспеет, а сирийские правительственные силы возьмут под контроль провинцию Идлиб, курдские планы, молчаливо поддерживаемые Вашингтоном, об установлении контроля над северной территорией Сирии, предоставляющей выход к Средиземному морю, станут несбыточными.

В случае переговоров с США Турция будет требовать от Пентагона окончательной ликвидации любых альянсов или квазиальянсов с сирийскими курдами. Эрдоган может создать для США такие условия на севере Сирии, которые сделают любые планы Пентагона о бессрочном расположении американских солдат на севере Сирии бессмысленными. У США нет выбора, кроме как помнить о важности Турции как страны-члена НАТО, в то время как новая холодная война с Россией и Китаем набирает обороты.