Господин посол!

Https://belarus.mid.ru Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков

Согласно дипломатическому протоколу, надо начинать с прилагательного «уважаемый», но применительно к Вам, при тех обстоятельствах, которые лежат в основе настоящего обращения, мы просто не в состоянии его приложить, поэтому обращаемся без прилагательного.

Чуть более года тому назад Вы публично фактически обвинили граждан Белоруссии, арестованных по инспирированному уголовному делу, авторов ИА REGNUM Ю. Павловца, Д. Алимкина и С. Шиптенко в радикализме. Заявив с одной стороны, что

«в этом деле надо очень хорошо разобраться»,

Вы тут же прямо обвинили их в радикализме, сославшись на то, что они в своих публикациях якобы использовали по отношению к белорусскому народу слово

«недонарод».

Вы допустили в отношении их утверждение:

«Очень радикальные журналисты, так бы я сказал».

Вы также выразили сомнение, что арестованные журналисты являются истинными патриотами страны, в которой живут.

«Потому что такие формулировки, как «недонарод», не украшают никакого гражданина, в том числе и журналиста страны».

То есть Вы заявили, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали терминологию Третьего рейха — «недонарод». Этим своим публичным выступлением Вы, как показало время, фактически одобрили и дали отмашку той, мягко говоря, истерии, за которой уже закрепились такие термины, как «дело белорусских декабристов», «дело REGNUMa». Теперь, видимо, появится еще и «дело ученых», поскольку даже прокурор, поддерживавший обвинение в суде, признал, что все трое являются не только публицистами, но и учеными.

Вы, г-н посол, ввели в заблуждение ведомство, в котором состоите на службе, вследствие чего его официальный представитель вынужденно повторил Вашу инсинуацию в части того, что публицисты, они же журналисты и ученые, якобы использовали в своих публикациях слово «недонарод». Тем самым Вы довели и Ваше ведомство и его официального представителя до суда. До настоящего российского суда. Вы подставили Ваше ведомство, Вы подставили МИД РФ и его официального представителя. Вы подставили нашу с Вами страну — Россию. Такой вывод в настоящее время можно считать абсолютно обоснованным. Сегодня закончилось рассмотрение «дела декабристов и ученых» в Минске. Истерия закончилась, все доказательства представлены. Надеемся, господин посол, Вы следили за ходом дела.

Помните, как в 2003 году Президент России заявил, что после окончания активных военных действий в Ираке вопросы остаются. Он их произнес: «Ну и где Саддам? Где эти арсеналы оружия массового уничтожения, если они были?» Тогда же он заявил:

«То, что я сказал по поводу ОМУ, может быть, звучит иронически, но никакой иронии здесь нет. Мы должны быть последовательны в своих действиях и не забывать, что откуда возникло и на основе чего».

Господин посол, ну и где же «недонарод»?

«Может это и звучит иронически, но никакой иронии здесь нет», как нет и не было никогда в публикациях Ю. Павловца, Д. Алимкина, С. Шиптенко слова «недонарод», и прошедший судебный процесс это ясно показал всем — добровольно заблуждавшимся и циничным лжецам. Нет в деле такого слова. Это Вы придумали, что оно якобы использовалось авторами в публикациях нашего агентства, не подумав даже о том, что из этой выдумки может произойти. А мы не забываем, что благодаря и Вашим действиям «дело публицистов», по которому они находятся под стражей уже тринадцать месяцев, состоялось от начала и до конца. Приговор будет объявлен 2 февраля.

Г-н посол, настоящим заявляем Вам категорический протест против Ваших действий, выраженных в публичном высказывании в конце 2016 года заведомо ложных сведений о том, что Ю. Павловец, Д. Алимкин и С. Шиптенко якобы использовали в своих публикациях слово «недонарод». А также в том, что Вы ввели в заблуждение ведомство, в котором состоите на службе, — МИД РФ, выставив его в негативном свете, вплоть до привлечения к суду.

Г-н посол, Вам все-таки 77 лет. Не пора ли Вам на покой и на покаяние? Кстати, 77-й день в году аккурат приходится на 18 марта. Подумайте над магией чисел — вместо звучащих из ваших уст экзерсисов в нацистской терминологии.