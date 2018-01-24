Вице-президент США Джо Байден требовал от майданных властей Украины уволить генерального прокурора Виктора Шокина. Байден шантажировал их тем, что в случае отказа от такого кадрового решения Украина не получит миллиард долларов кредитных гарантий.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден и Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк обещали произвести смену генпрокурора, но не спешили выполнять это обещание. Байден поставил им ультиматум: или Шокин будет уволен в течение шести часов, или никаких кредитных гарантий не будет. Прокурора отправили в отставку.

Что нового в той истории? О ней, как и о других подобных случаях, уже неоднократно рассказывали информированные источники. Новое здесь только то, что все это рассказал сам бывший вице-президент. Прямее, как говорится, некуда: «Я сказал, что уезжаю через 6 часов и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын (Шокин — прим.) был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли (Юрия Луценко — прим.)».

Откровения Байдена лишний раз напоминают, как сильно в Вашингтоне «уважают» своего «партнера» и как на Украине обстоят дела с «независимостью». Но самое интересное в этой истории — другое. Самое интересное — зачем Байден решил рассказать об этом так прямо и почему он сделал это именно сейчас.

Невозможно представить, чтобы крупный американский чиновник рассказывал что-то подобное о западных странах, к примеру, Англии или Франции. Но Украина, с точки зрения Вашингтона — это страна второго сорта, недогосударство. В ее дела можно влезать сколь угодно нагло. Байдену даже не приходит в голову усомниться в своем праве назначать генеральных прокуроров подобных недогосударств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиса и кот

Откровения Байдена хорошо смотрятся в контексте обвинений России во «вмешательстве в выборы» и во внутреннюю политику как самих США, так и других стран. В Вашингтоне явно делят государства на несколько сортов. Украина, в их представлениях, является страной низшего сорта, Америка — высшего, а Россия, по всей видимости, обретается где-то посередине. Так вот Вашингтону вмешательства в дела третьесортных недогосударств не запрещены. А вот Россия «вмешиваться» (хоть в реальности, хоть в параноидальных вашингтонских мифах) права не имеет, по крайней мере когда речь идет о государствах первого сорта.

Почему же обо всем этом Байден решил рассказать именно сейчас? Мы уже отмечали, что в конце прошлого года западные кураторы Украины приняли решение: во втором сроке Порошенко они не заинтересованы. Поэтому в январе «вдруг» заговорили о коррупции Порошенко, о других преступлениях майданной власти. Что характерно, заговорили одновременно и хором — все, от американских газетных обозревателей до посла США в Киеве.

В сухом остатке откровения Джо Байдена говорят о следующем: майданная власть Украины является американской марионеткой; хозяева недовольны тем, как марионетка ведет себя; они собираются поменять эту марионетку на другую, еще более послушную и менее вороватую (по крайней мере по части вашингтонских денег).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мартовские коты

За более послушными марионетками дело не станет. Вот, к примеру, как отреагировал на откровения Байдена бывший глава СБУ Валентин Наливайченко: «Джозеф Байден еще раз подтвердил, что он является большим другом украинского народа, а не коррумпированных украинских правителей».

Занятно наблюдать, как точно история после майдана следует методичке. Сначала — свержение власти и назначение «своего». Затем — внешнее (кредиты) и внутреннее расхищение государства. Далее «оказывается», что эти власти были коррумпированными. И их нужно заменить на других. Лживых друзей американского народа нужно заменить на настоящих.

Значительная часть украинских наблюдателей комментируют эту историю с горечью. Им стыдно за то, во что превратилась их страна. Это не просто унижение — это уже плинтус. Но майданным властям (как и властям некоторых других постсоветских государств) такие понятия, как честь или достоинство, незнакомы. Они рады служить своим хозяевам. Они называют своих хозяев «большими друзьями украинского народа». Их раболепное подгавкивание — лишь наполовину политическая игра. На вторую половину это призвание.