Открытие всесезонного курорта «Ведучи» в Чечне перенесено с 20 на 26 января. Причина — недостаточность снега для устройства горнолыжных трасс, сообщили ИА REGNUM 24 января в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Ncrc.ru Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне

«Осмотр площадки курорта «Ведучи» показал, что вся горнолыжная инфраструктура и сопутствующие объекты практически полностью готовы принять первых гостей. Однако свои коррективы в наши планы внесли природные факторы: из-за неблагоприятных погодных условий и перепадов температур оснежение первой трассы ВТРК «Ведучи» требует большего времени», — заявил заместитель министра по делам СКФО Одес Байсултанов.

Операция «Снег»

В график открытия первого в истории Чечни горнолыжного курорта вмешалась погода. Если во всей республике снега хоть завались, то именно в Итум-Калинском районе, где расположен курорт «Ведучи», его и не хватает. В настоящее время организована поставка снега из Веденского района республики.

С 20 января на курорт «Ведучи» грузовиками завозится снег, сообщают местные жители. За три дня его было завезено несколько тысяч кубометров, сообщил один из чиновников. По его словам, работы завершат лишь после того, как покроют снегом трассу и склон горы. Дальше в дело будет пущена техника — с помощью снежной пушки и устройства для уплотнения снега будут приведены в надлежащее состояние трассы для катания на лыжах.

По оценкам экономистов, в операцию по доставке снега на курорт «Ведучи» вложено немало средств, счет может идти на миллионы бюджетных рублей, которые пошли и на топливо для автомашин, и на расходы на погрузку, отмечает «Кавказский узел».

Ncrc.ru Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне

В ожидании праздника

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что открытие «Ведучи» будет красочным и запоминающимся. Для того чтобы это событие, которое войдет в современную историю региона, стало праздничным, и принято решение о переносе даты его открытия, отметил Байсултанов.

Жители Чечни с большим нетерпением ждут открытия туристического объекта, так как в регионе это первый комплекс подобного рода, который должен стать одним из главных достопримечательностей Северного Кавказа, пишет «Грозный-информ».

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"Всегда мечтал прокатиться по заснеженным склонам родной республики. Очень рад, что у нас наконец-то появится такой курорт», — цитирует агентство жителя Грозного Алихана Виситова.

В Минкавказе рассчитывают, что поначалу основную массу туристов составят местные жители, а со временем интерес к новому курорту проявят жители соседних регионов, а также гости из всех субъектов России и иностранные туристы, которых привлечет, как отметил Байсултанов, «не столько горнолыжная инфраструктура, сколько сам факт появления горного курорта на территории Чечни».

«Для жителей Грозного он, благодаря транспортной доступности, вообще станет домашним курортом, куда можно приезжать в выходные или в свободные будние вечера на неделе. Это учтено и в ценовой политике», — заявил журналистам Одес Байсултанов.

Он отметил, что Чечня и сейчас привлекает множество туристов, а с открытием «Ведучи» этот поток должен увеличиться.

«Из российских регионов приедут прежде всего Москва и Санкт-Петербург, а также все те, кто катается зимой в Архызе, на Эльбрусе и Домбае», — уверен замминистра.

Ncrc.ru Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне

Курорт одного дня

Пока же, в своем первом сезоне курорт «Ведучи» станет, скорее всего, курортом одного дня. Из-за того, что здесь пока нет ни одной достроенной гостиницы, в первый сезон туристам придется ночевать в Грозном, до которого от курорта ехать полтора-два часа на машине, пишет горнолыжный портал СКИ.РУ.

В первом сезоне для туристов будут открыты объекты так называемого нулевого цикла. Среди них «синяя» горнолыжная трасса и канатно-кресельная дорога на южном склоне. По словам директора департамента инжиниринга АО «Курорты Северного Кавказа» (АО «КСК») Марии Плотниковой, к 2020—2021 году на «Ведучи» планируется создать сеть горнолыжных трасс, а также трехканатную дорогу типа 3S, как в Красной Поляне, и четыре подъемника для горнолыжников.

Она также отметила, что в Чечне предстоит создать не просто технологичный курорт, подобный «Архызу» в Карачаево-Черкесии и «Эльбрусу» в Кабардино-Балкарии, а курорт с ярким национальным акцентом. В его разработке, кстати, участвовала Compagnie des Alpes — крупнейший оператор горнолыжной инфраструктуры во французских Альпах.

«Пока «Ведучи» — это, скорее, курорт одного дня, куда можно будет приехать в выходной покататься и уехать обратно. Остановиться можно в Грозном. В ближайшем к курорту селе Ведучи нет гостиниц и кафе, но это вопрос времени. По опыту Архыза могу сказать, что с запуском курорта жители близлежащих сел активизируются и наверняка начнут открывать маленькие гостиницы и ресторанчики с домашней кухней», — цитирует Плотникову СКИ.РУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев заявил, что готовность всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи» к запуску составляет 80%, и говорить о том, что курорт уже полностью готов к принятию первых туристов, преждевременно.

Одной из основных проблем, которые встали на пути строителей, стал вопрос электроснабжения объектов горнолыжной инфраструктуры на «Ведучи». За месяц до открытия предстояло подключить новые трансформаторы и провести пусконаладочные работы на канатно-кресельной дороге.

К открытию также должны были завершить строительство сервисного центра активных видов отдыха, где месяц назад только приступили к устройству фасада и монтажу кровли, а также закончить возведение объектов обеспечивающей инфраструктуры — системы искусственного снегообразования и системы освещения склонов.

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Ncrc.ru Горнолыжный курорт «Ведучи» в Чечне

Итак, до дня открытия курорта «Ведучи», объявленного Минкавказа, осталось всего два дня. Остается надеяться, что снега подвезут столько, сколько понадобится для устройства лыжных трасс, и третий в созвездии курортов объект, на который делают ставку «Курорты Северного Кавказа», все-таки откроют, он оправдает надежды властей Чечни и станет одним из локомотивов развития реального сектора экономики республики.

Напомним, всесезонный горнолыжный курорт «Ведучи» входит в туристический кластер «Курорты Северного Кавказа», проект которого начали реализовывать в 2010 году. В 2013 году в Итум-Калинском районе Чечни, на месте будущего курорта, была создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. К строительству первых объектов туркластера приступили в 2017 году.

Согласно проекту, курорт будет располагаться на территории 1500 гектаров, при выходе на проектную мощность он сможет принимать ежедневно до 4800 человек. К 2025 году годовой поток туристов должен составить до 180 тыс. человек.

На площадке будущего курорта в настоящее время строятся гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Для катания будут созданы 15 горнолыжных трасс протяженностью 15,5 км, шесть подъемников.

Поначалу в проект курорта «Ведучи» планировалось вложить 32 млрд рублей. Из них «Курорты Северного Кавказа» должны были направить 14 млрд рублей, из бюджета Чечни выделят еще 13,8 млрд рублей, финансирование из федерального бюджета в 2017 — 2020 годах составит 6,5 млрд рублей.