



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польшу продолжает будоражить «неонацистский скандал». Напомним, что он был вызван репортажем польско-американского телеканала TVN24, посвященным деятельности современных польских неонацистов в городе Водзислав-Щлёнски и ассоциации «Гордость и современность» (Duma i Nowoczesność). Репортеры втерлись в доверие к некоторым членам этой организации и сняли, как те празднуют в мае 2017 года день рождения Адольфа Гитлера. Как можно судить, материал готовился не один день. Но случайно ли то, что он появился в эфире именно сейчас?

Варшава, пострадавшая во время Второй мировой войны

Похоже, что нет. После того как в январе сего года в Польше произошло радикальное «оздоровление» состава совета министров, Варшава активизировала усилия в попытках заставить Берлин обсуждать вопрос о компенсациях польской стороне за ущерб, нанесенный нацистами во время Второй мировой войны. Представители правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) заговорили о необходимости привлечения на свою сторону США и Израиля. Появились намеки на возможность подачи Польшей иска против Германии в Соединенных Штатах. Некоторые польские политики, правда, объясняли при этом возникновение темы репараций тем, что американские и международные еврейские организации сами хотели бы видеть выплаты от Варшавы за присвоение имущества евреев, погибших во время Холокоста. И у них есть хорошие шансы — в конце декабря 2017 года американские конгрессмены начали продвижение законопроекта, содействующего этой цели. После одобрения законодателями, скорее всего, его подпишет президент США Дональд Трамп.

«Неонацистский скандал» ослабляет позиции Варшавы и ее морально-этическую аргументацию как страны, ставшей «жертвой тоталитарного нацистского режима». Если в самой Польше есть люди, которые празднуют день рождения Гитлера и увлекаются идеями НСДАП, то как поляки могут что-то требовать? Помимо того, пробуждаются застарелые фобии и неприязнь. Сообщения о польских неонацистах появились во многих мировых средствах массовых информации. Израильская газета The Jerusalem Post в этой связи привела комментарий президента Союза еврейских общин Польши Леслава Пишевского, который заявил, что «экстремисты процветают из-за бездействия со стороны правительства». А генеральный директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Зингер, приветствовав «быстрое осуждение фашистской деятельности польским правительством», добавил: «Антисемитизм и ксенофобия растут угрожающими темпами в Польше… К сожалению, это был едва ли отдельный инцидент, и его нельзя рассматривать таковым».

Евреи перегоняются фашистами из варшавского гетто на площадку погрузки

Действительно, несмотря на то, что и премьер-министр Матеуш Моравецкий, и министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро отреагировали мгновенно, осудив деятельность неонацистов, сразу же было возбуждено уголовное дело, уже задержано несколько человек, всех сомнений это не сняло. «Праву и Справедливости» припомнили недавний Марш независимости в Варшаве (состоялся 11 ноября 2017 года), в котором приняло участие около 60 тысяч польских националистов. Пошли разговоры о создании «атмосферы ненависти». Как заявил в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle директор института Америки и Европы Варшавского университета Томаш Басюк, «PiS занимается потенциально опасной игрой, заигрывая с крайними правыми националистами и католиками-фундаменталистами». В игру вступила и польская оппозиция, обвинившая правящую партию в том, что та потворствует экстремистам.

Ответ властей был радикальным. Моравецкий призвал объявить вне закона «организации, которые прославляют немецкий нацизм или иной тоталитарный режим, а также пользуются их символами», а «молодые люди, вовлеченные в такие практики, должны быть наказаны». И уточнил: польское государство не должно демонстрировать ни малейшей толерантности к «гитлеровской, нацистской, фашистской или коммунистической символике». При этом мальчиком для битья проправительственные телеканалы избрали Коммунистическую партию Польши (KPP), действующую в стране с 2002 года, обвинив ее в демонстрации «запрещенных символов» (серпа и молота) и «прославлении коммунизма». Хотя KPP — это малочисленная организация, не пользующаяся влиянием, о ней практически ничего не говорят польские средства массовой информации. Если где коммунисты и сообщают о своем существовании, то в собственном блоге на Facebook.

Mazaki Польские националисты

Как заявил государственный прокурор Богдан Свенчковский, в настоящее время его ведомство «анализирует деятельность Коммунистической партии Польши», готовится отчет, по итогам которого решение примет генеральный прокурор. КРР могут даже запретить. Таким образом польские власти пытаются продемонстрировать свою беспристрастность и перевести стрелки на необходимость «борьбы с тоталитаризмом в целом», чтобы уйти от вопросов, которые ставят перед «Правом и Справедливостью» в связи с «неонацистским скандалом». Все это напоминает печально известный поджог Рейхстага в феврале 1933 года, который сыграл важную роль в укреплении власти нацистов в Германии и стал поводом для ограничения гражданских свобод населения и развертывания репрессий против немецких коммунистов и социал-демократов. Но тогда и ставка была высока, что обернулось трагедией для мира. А то, что наблюдается в Польше сейчас, больше похоже на фарс.