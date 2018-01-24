Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Верховная рада Украины наконец-то (спустя несколько лет после анонса соответствующих планов) приняла новый закон о приватизации. Мы его неоднократно разбирали в наших обзорах ещё с момента, когда он даже не был оформлен в законопроект. Поэтому напомним только основные моменты. Законом устанавливается всего два типа приватизации — большая и малая, с максимальными сроками от передачи в Фонд госимущества до продажи на аукционе в 11 и 5 месяцев соответственно. Различаются не только сроки. Объекты малой приватизации выставляются на продажу через электронную систему государственных закупок ProZorro, большой — по привычной схеме с оценкой и привлечением зарубежных советников. Планка, отделяющая малую приватизацию от большой, — стоимость активов предприятия за минувший год. Если она выше 250 млн грн. — это большая приватизация.

Любопытно, что в первоначальном проекте в законе хотели зафиксировать запрет на участие в приватизации офшорным компаниям, однако затем ограничились только нормой «не более 50% уставного капитала». Тогда как в случае с резидентами РФ всё гораздо жёстче — не более 10% акций. Таким образом, нынешняя Украина считает для себя засилье офшоров с неизвестными капиталами более желательным, чем российские деньги.

Василий Максимов. Аукцион за недоимки. 1881

При этом в правительстве почему-то считают, что именно так они смогут принципиально изменить модель украинской экономики.

«Модель экономики у нас пока сырьевая. Но мы формируем ряд программ по изменению этой модели. Например, приватизация. Будем продавать активы на открытых аукционах, привлечем инвестиции, технологии. Мы также запускаем программу рассрочки по уплате некоторых налогов (прежде всего НДС) при модернизации оборудования. Мы заинтересованы в рабочих местах здесь, налогах здесь, технологиях здесь и зарплатах здесь», — приводит слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Если так, то Украина станет первой страной в мире, где офшорные инвестиции запустят модернизационный сценарий.

При этом принятие закона не означает, что всё реально готово работать по новым правилам.

«Под этот закон необходимо внести изменения в практически двадцать законодательных актов», — напоминает глава правительства. Половина из них — постановления самого Кабмина разных лет.

В лучшем случае процесс закончат через пару месяцев.

Принятие закона прояснило также причину, по которой правительство и отдельные министерства отстаивали идею концессии (в основном для инфраструктурных активов вроде портов и аэропортов). Дело в том, что согласно нормам закона после продажи объекта в концессию арендатор переходит новому владельцу как бы по наследству, он не обязан расторгать договор. Новый владелец, в свою очередь, обязан компенсировать арендатору стоимость всех работ — в том случае, если желает разорвать договор аренды и управлять активом самостоятельно. Однако объективно оценить стоимость этих работ невозможно, утверждают эксперты. А значит, концессия — это своего рода скрытая приватизация, причём без всякого конкурса. Просто раньше её проводили в интересах украинских олигархов путём прописывания требований к покупателю, под которые подходила только нужная компания. А теперь — в интересах компаний вроде DP World (дубайский портовый оператор, в январе зашёл в Одесский морской порт).

Валюта

Темпы девальвации гривны с окончанием новогодних праздников замедлились, однако курсы всё ещё растут. По состоянию на 23 января доллар стоил 28,87 грн. (+0,31 грн. с 16 января), евро — 35,34 грн. (+0,27 грн.). Российский рубль ещё немного укрепился и поставил новый рекорд — 0,509 грн. (+0,002). Напомним, ещё никогда в истории гривна не стоила так дёшево по отношению к рублю.

Межбанковский курс традиционно держится около официального курса: 28,88−28,91 грн./долл. (+0,3 грн.). Курс чёрного рынка даже немного отстаёт: 28,82−28,85 грн. (+0,3 грн.).

Экономист Виктор Скаршевский проанализировал сразу несколько причин такого стремительного обесценивания национальной валюты Украины.

«Во-первых, сезонность. Снижается валютная выручка от экспортеров и, одновременно с этим, увеличиваются закупки импортеров. Т. е. спрос на валюту существенно превышает ее предложение. Во-вторых, мы наблюдаем украинскую специфику — сезонную глупость украинского правительства. Из года в год в одно и то же время (не 31 декабря, и не в баню), но также в декабре, правительство расходует из бюджета в три раза больше денег, чем в среднем по году. Вся эта денежная масса попадает в экономику и преимущественно идет на закупку доллара, толкая его тем самым вверх. В-третьих, если уже девальвация ускорилась, почему бы на этом дополнительно не заработать, думают экспортеры, и придерживают и так уменьшившуюся валютную выручку, провоцируя еще большее обесценение гривны. В-четвертых, спекулянты всегда наготове — пользуясь случаем и девальвационными ожиданиями, еще больше подгоняют курс вверх для увеличения своих заработков», — комментирует специалист.

Torange.biz Украинская гривна

Все прочие участники, прекрасно зная, что всё это повторяется из года в год, действуют соответственно: придерживают, продают дорого и т. п.

К слову, эксперт не исключает, что весной курс снова начнёт укрепляться и до осени доллар опять будет стоить меньше 28 грн. Однако к концу 2018 года Скаршевский прогнозирует 31−32 грн./долл., ведь из года в год на Украине происходит одно и то же.

За прошедший месяц гривна потеряла в стоимости почти 3,7%, однако в НБУ хранят спокойствие.

«Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы, и мы постоянно присутствуем на рынке. С начала месяца мы продали около 160 млн долларов», — сказал на брифинге замглавы НБУ Олег Чурий.

Вместе с тем он признаёт: до 50% валютных поступлений Украина получает от аграриев, которые сейчас «…либо в валюте, либо в товаре». Банкир уверяет, что в НБУ контролируют ситуацию, а рост доллара будет наблюдаться в течение еще максимум 2−4 недель.

Однако, по словам журналистов, НБУ и сам делает многое для того, чтобы задирать курс всё выше.

«Чтобы несколько сбить спесь с любителей задрать курс и успокоить импортеров, Нацбанк провел не менее пяти вылазок на торги, но большинство из них были проведены «вхолостую». Чиновники выходили, спрашивали курс, по которому у них готовы взять валюту, и уходили. Видать, он им не нравился. В итоге после обеда состоялось лишь несколько продаж по лучшему курсу на мизерную сумму — на $3 млн по 28,90 грн./долл.», — пишет финансовый обозреватель издания «Страна.ua».

Т. е. в Нацбанке надеялись, что руководство коммерческих банков предложит им более высокую цену.

Также Чурий заявил, что теперь частью золотовалютных резервов Украины (1 млрд долл.) управляет Всемирный банк.

МВФ

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью изданию «Украинские новости» очень обтекаемо дал понять, что МВФ в этом году денег Украине даст крайне мало. Если даст вообще.

«Я думаю, что если у нас будет следующая программа МВФ, то она будет скорее некризисной, а ее объемы не будут такими большими, как по текущей программе EFF. Те же наши соседи — Армения, Грузия, Молдова — получали программы в условиях далеко не критических ситуаций. Для них МВФ — это было «заякоривание» реформ и поддержка с точки зрения денег», — заявил Сологуб.

Тут следует отметить, что текущую программу — EFF — тоже сложно назвать слишком уж большой. Она предусматривает предоставление Украине кредитных средств 8−10 траншами в размере 15 млрд долл.

К слову, ответные обязательства Украины перед МВФ на сегодня составляют 12,1 млрд долл. 7,2 млрд из них должен НБУ, ещё 4,9 млрд — министерство финансов. Об этом заявил глава НБУ Олег Чурий во время информационного дня, посвященного управлению международными резервами Украины.

Цитата из кф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Жулики

Сологуб воздержался от того, чтобы спрогнозировать, когда Украина получит очередной транш. Оно и понятно — сколько уже таких прогнозов не сбылось. Зато чиновник обозначил срок в полгода, по прошествии которого неполучение средств от МВФ не будет негативно сказываться на ситуации на Украине. По его прошествии курс может неконтролируемо пойти вверх, а Украина не сможет обслуживать свои долги, напоминает глава Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине, экс-министр финансов Словакии Иван Миклош в эфире «5 канала».

Правительство запланировало повышение цены на газ с апреля на 10%, однако в МВФ этим предложением не удовлетворились. Причём сразу в двух моментах. Во-первых, даже осенью МВФ требовал поднять её на 17−20%, т. е. предложение украинского Кабмина недостаточно. Во-вторых, МВФ не устраивает методика коррекции цены газа, используемая правительством. Это фактически ручное регулирование, тогда как в Фонде настаивают на применении формулы, зафиксированной в прошлогоднем меморандуме, которая затем перекочевала в постановление правительства №187 от 22 марта 2017 года. Напомним, оно предусматривает пересмотр цены на газ для населения два раза в год с её изменением в случае, если за прошедший период его стоимость изменилась более чем на 10%.

Перед новой программой Украине вновь придётся пройти через уже известные этапы, в частности — пенсионную реформу. Закон о ней приняли ещё в прошлом году. В МВФ его внимательно изучили и теперь вынесли вердикт:

«…Присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему… Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов».

Пока же украинские депутаты на настойчивые и многократно повторенные намёки МВФ (об Антикоррупционном суде, например) плевать хотели. На прошлой неделе законопроект о нём в очередной раз не включили в повестку дня Верховной рады — предсказуемо не набралось достаточного количества голосов. А вот что сказал о нём представитель МВФ Джерри Райс как раз в тот день, когда у депутатов не нашлось голосов:

«Это очень важное условие с самого начала. И создание Антикоррупционного суда было одним из центральных условий».

С другой стороны, вот это «меньше денег» вполне согласуется с характером работы МВФ. Так заявил в эфире радио «Голос Столицы» директор Центра исследований Международных отношений Николай Капитоненко:

«Я думаю, вряд ли мы останемся вообще без денег, поскольку ситуация не меняется. И на протяжении последних лет у международных организаций и отдельных государств нет такой опции — оставить Украину без поддержки вообще. Кроме того, МВФ и характер его работы такой, что он создан для того, чтобы давать деньги таким бедным странам, как мы, взамен на некоторые условия, реформы, изменения в их политике внутренней с тем, чтобы они становились теоретически более устойчивыми экономиками. То есть это его обычная повседневная работа — давать рекомендации, получать время от времени отказ, не полное соответствие с тем, что он советует, но все равно продолжать работать. Но у нас возникает другая проблема, что денег мы можем получить меньше».

Как мы уже знаем, это не угроза, а вполне осознанный план НБУ: получать меньше и ничего не делать.

Топливо

По состоянию на 22 января декабря за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,6 грн. (+0,26 грн. в сравнении с 12 января), за литр А-92 — 28,85 грн. (+0,26 грн.). Дизтопливо — 27,43 грн./л (+0,26 грн.). Автогаз также подорожал — до 13,09 грн. (+0,21 грн.).

Эксперты топливного рынка разошлись в оценке маржи, которую имеют владельцы АЗС с каждого проданного литра. Как утверждает президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук, она составляет всего 1 грн. с литра:

«Вот посмотрите. Берем среднюю цену за литр — 30 грн. Из них 14 грн. составляет сам бензин, 12 грн. — налоги: НДС и акцизы. Еще 3 грн. уходят на доставку бензина на АЗС и траты на работу станции. В результате заправщику остается всего 1 грн. с литра, максимум — 1,2 грн.».

Однако ему возражает председатель наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук:

«Сейчас можно купить талоны со скидками в 3 грн. на бензин. Т. е. фактически вы вносите аванс, например на 100 литров, которые можете потом заправлять в течение какого-то времени. Я не верю, что заправщики работают себе в убыток и снижают цену на 3 грн. за литр за свой счет. Заявления об одной гривне прибыли — фантастика! Они уже давно закрылись бы и не работали себе в убыток. Я знаю, что даже раньше у них прибыль была не менее 3 грн».

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Заправка Заправочная станция Бензин Дизель Топливо АИ-92 АИ-95

Мнения экспертов приводит «Вести-Украина».

Кстати, момент с налогами и акцизами, составляющими 40% от стоимости литра топлива, как-то упускается правительством всякий раз, как у него настаёт охота искать на рынке ценовой сговор.

Кстати, в минэнерго больше нет экспертно-аналитической группы, которая бы отслеживала динамику цена на нефтепродукты и, при необходимости, вела бы переговоры с владельцами сетей о сдерживании цен. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко в эфире телеканала «112.Украина».

Также эксперты указывают на одну особенность украинского рынка нефтепродуктов — т.н. «мёртвый сезон» с середины декабря по середину января. В этот промежуток времени не происходит крупных оптовых торгов нефтепродуктами. Поэтому когда в середине января цены на топливо резко подскакивают вверх — это лишь отложенная реакция на динамику стоимости топлива за это время.

Стоимость топлива уже в ближайшее время начнёт влиять на бизнес. Во-первых, начнут переводить коммерческие автомобили на пропан-бутановую смесь те, кто до сих пор этого почему-то не сделал, считает глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Это означает, что Украина будет покупать всё меньше бензина (сегодня страна потребляет порядка 8 млн тонн этого вида топлива в год) и всё больше автогаза.

Кстати, эта революция по факту уже случилась. Доля газа в балансе моторного топлива (бензины, дизтопливо, автогаз) по итогам 2017 года составила 23%, хотя ещё пять лет назад не превышала 10%. В результате Украина в прошлом году потребила 1,6 млн тонн пропан-бутановой смеси, 785 тыс. из которых она получила из России либо транзитом через Белоруссию.

Во-вторых, следует ожидать перемен в логистике. Очевидно, что доля топливных расходов в цене товара растёт. Следовательно, торговля будет всё больше замыкаться в границах регионов. Скажем, в Киеве до сих пор можно купить хлеб, испечённый на ровенском хлебозаводе (330 км). Если топливо будет дорожать и дальше, заводу придётся либо переходить в премиум-сегмент, либо уходить со столичного рынка. И это лишь один пример.

Николай Шпаковский приводит в своём facebook фото поля в Тернопольской области с несобранной капустой. В области для неё нет сбыта, везти в другие — стоимость перевозки и затрат на сбор будет выше, чем доход от продажи.

Разное

Одна из примет 90-х годов — воровство кабеля с упавших во время ненастья электроопор с последующей сдачей на металлолом. 90-е вернулись на Украину, провода снова воруют и сдают, сообщает одесское издание «Таймер». По словам технического директора ПАО «Одессаоблэнерго» Алексея Бурлакова, в одном только Арцизском районе области злоумышленники увели 3,5 тонны проводов.

Катушки с кабелем

В 2017 году за получением субсидии на оплату коммунальных услуг обратились более 8,2 млн домохозяйств Украины, что на 1,13 млн больше, чем в 2016 году. Однако расходы государства не только не выросли, а даже снизились до 3,98 млрд грн., тогда как в 2016 году на эти цели направили около 6 млрд грн.: номинальные доходы украинцев растут, а государство не торопится пересматривать нормы расчёта субсидий, пересматриваются только субсидируемые расходы (т.е. та доля в платежах, которую государство покрывает). И с каждым годом она становится меньше. Поэтому даже самые бедные украинцы могут рассчитывать на помощь не выше определённого порога.

Спад промышленного производства на Украине в январе — декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 0,1%, после роста показателя на 2,8% в 2016 году.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь — ноябрь 2017 года (итогов прошлого года еще нет) вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,36 млрд долларов, до 76,33 млрд долларов США.