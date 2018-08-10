Как ни странно, США, несмотря на всю свою военную мощь, очень ограничены в том, чтобы определять политическое будущее того или иного региона. Так, в Сирии, где с помощью американских бомб удалось уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Вашингтон не может остановить распад страны на части, а также выход на поверхность противоречий, забытых на время борьбы с боевиками. Помимо дестабилизации региона, подобные противоречия могут привести и к разрыву отношений США с одним из их ключевым партнеров — Турцией, пишет Дэвид Игнатиус в статье для американского издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

Автор отмечает, что и без того сложная гуманитарная ситуация в Сирии обострилась в еще большей мере, после того как Турция начала операцию на севере Сирии, оправдывая это необходимостью борьбы с террористами-курдами — Рабочей партией Курдистана, к которой Анкара относит подразделения сирийских курдов. Положение дел осложняется тем, что эти подразделения — Отряды народной самообороны (YPG) — являются одним из важнейших союзников США в уничтожении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бойцы Отряда народной самообороны. Курдистан

Точкой столкновения Анкары и курдов стал сирийский город Мандбидж, захваченный курдскими формированиями и их военными советниками из США. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил нанести удар по этому городу. В свою очередь, высокопоставленный чиновник администрации США в ответ на это заявление турецкого лидера назвал угрозы военным США «неприемлемыми». До этого, подчеркивает Игнатиус, и дошли отношения США со своим «партнером по НАТО»: угрозам в применении силы.

В Сирии процесс просто возвращается в привычное русло. Дело в том, что после уничтожения группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая отвлекала стороны борющейся с ней коалиции от разногласий, давние обиды начинают вновь выходить на поверхность. Турция, Иран, Израиль, Иордания, Россия и США начинают преследовать свои национальные интересы, а расстояние, отделяющее эти силы, сжалось, из-за чего военнослужащие США приблизились на опасное расстояние к войскам Москвы, Тегерана и Анкары.

При этом командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотел, с которым пообщался автор, с большой осторожностью описывает будущую миссию США в Сирии. По его словам, приблизительно 1 тыс. 500 военнослужащих США, по-прежнему находящиеся в Сирии, будут действовать в зависимости от условий, уделяя особое внимание «стабилизации», а не постройке нации, а также «укрепляя безопасность, чтобы люди могли вернуться в свои дома». При этом они будут поддерживать резолюции Совбеза ООН, в которых говорится о необходимости сохранения независимой и единой Сирии.

Риторика официальных лиц США звучит так, как будто США не хотят вставать на ту или иную сторону в Сирии после уничтожения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Безусловно, Вашингтон должен учитывать интересы всех этнических групп, укрепив позиции арабов-суннитов, чтобы предотвратить возвращение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее Вашингтон не должен забывать и своих друзей из числа курдов, потерявших 650 человек во время освобождения Ракки.

defense.gov Американские солдаты в Сирии

Отношение же Турции к сложившейся ситуации лучше всего иллюстрирует заголовок вышедшей в газете Yeni Safak статьи, посвященной прибытию Вотела в зону боевых действий — «Командующий США посетил террористов в сирийской Ракке». Такой подход не сулит ничего хорошего. Хотя сам Вотел и другие официальные лица США подчеркивают, что США признают «оправданную озабоченность» Турции, называя ее «хорошим партнером», который «многое сделал для пограничной безопасности» за прошедший год. Если отложить успокоительную риторику в сторону, становится очевидно, что администрация Трампа уже признает, что отношения Вашингтона с Турцией находятся в опасной близости к разрыву.

Таким образом, на фоне продолжающейся операции Турции в Сирии целью США должно стать обеспечение диалога между Анкарой и курдами, в том числе и на территории самой Турции. Более того, с окончанием кампании против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) старые противоречия в регионе начинают вновь выходить наружу. США, заключает автор, не могут остановить Турцию, Россию и Иран от ошибок, однако сейчас не время выводить из Сирии 1,5 тыс. военнослужащих США и создавать еще больший вакуум.