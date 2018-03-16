В Горнозаводском районе Пермского края чиновники отличились так, что в муниципальном образовании возникла чрезвычайная ситуация. В посёлке Сараны из-за аварии на системе водоснабжения произошло полное размораживание теплотрассы. В результате жители на несколько дней остались без центрального теплоснабжения. Региональная власть охарактеризовала действия районных чиновников как некомпетентные и разбирается в сложившейся ситуации. Не исключено, что после такой характеристики в рядах руководства произойдёт ротация кадров.

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Авария и её причины

В ночь на 21 января в посёлке Сараны произошла остановка котельной и отключилось электроснабжение. Авария привела к размораживанию теплотрассы и отключению центрального теплоснабжения. В этот же день котельную запустили, но тепло поступило не во все дома. Вечером стало ясно, что мороз успел сделать свое пакостное дело — трубы теплоснабжения перемёрзли в местах ввода в жилые дома.

Жителей спасло то, что они имеют возможность отапливать свои квартиры по старинке. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Региональной службе по тарифам Пермского края, жизнедеятельность домов не нарушена, поскольку они оснащены печным отоплением, имелся запас дров.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино» реж Владимир Иванович Попов. 1984. СССР На печи

Причиной перемерзания вводов в жилые дома назвали снижение давления теплоносителя в системе отопления, связанное с образованием трещины на задвижке центрального теплового пункта.

По данным пресс-службы краевой администрации, на 23 января в посёлке фактически без тепла оставались жители 38 домов, в которых проживают 400 человек. Кроме того, 11 многоквартирных домов остались без водоснабжения.

Стоит отметить, что на обслуживании котельной кроме жилых домов находятся три социальных объекта: общеобразовательная школа, детский сад и ФАП. Из-за ЧС их работа остановилась.

Ликвидация последствий аварии

На место происшествия выезжали чиновники и спасатели. Ситуацию взяла на контроль Региональная служба по тарифам Пермского края. Краевое ГУ МЧС рекомендовало жителям посёлка Сараны беречь тепло, не перегружать электроприборы, соблюдать правила пожарной безопасности.

Работы по замене задвижки на центральном тепловом пункте и выходу работы котельной на полную мощность были запланированы на 22 января 2018 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Пермскому краю, восстановительные работы ведутся до сих пор.

Ещё есть дома, которые не подключены к центральному отоплению. Людей спасает то, что в этих домах имеется печное отопление.

На социальные объекты подано тепло. Однако детский сад пока не принимает воспитанников, поскольку в помещениях сохраняется холод. Руководство дошкольного учреждения ждёт, когда детский сад прогреется до комфортной температуры.

Josh Wedin Батарея отопления

В поселковой школе возобновили учебный процесс. Сегодня на занятия пришли 58 учащихся. Фельдшерско-акушерский пункт также работает, температура внутри помещений соответствует норме.

На период восстановительных работ в посёлке открыли пункты временного размещения — в детском оздоровительном лагере и Доме кульутры. Но их услугами никто из жителей не воспользовался.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Региональной службе по тарифам Пермского края, дату окончания восстановительных работ назвать сложно, поскольку необходимо заменить 15 км труб.

По официальным данным, на 12:00 местного времени (10:00 мск) без тепла оставалось 13 домов.

Выводы ещё последуют

В РСТ Пермского края отмечают, что к чрезвычайной ситуации в посёлке Сараны привела целая серия некорректных решений со стороны администрации Горнозаводского района. Глава Горнозаводского района скрыл реальное положение дел, не смог грамотно определить потребность в материалах и оборудовании для ликвидации ЧС.

«Главой Горнозаводского района были проигнорированы рекомендации специалистов службы по тарифам, в результате чего ситуация перешла в режим ЧС», — сказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

Фирс Журавлёв. Чиновник. 1884

Как выяснилось, посёлок оказался неподготовленным к отопительному сезону. Однако накануне осенне-зимнего периода глава района рапортовал о полной готовности. Также в РСТ Прикамья корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что глава Горнозаводского района наряду с предоставлением неверных данных о подготовке к зиме повёл себя некорректно и во время аварийной ситуации. Изначально глава муниципального образования заявил о том, что под отключение попали восемь домов (137 человек), и отметил улучшение ситуации в посёлке, но по факту его решения только усугубили положение.

О кадровых решениях на региональном уровне не говорят. Но известно — губернатор подчеркнул, что на сложившуюся ситуацию в районе должна обратить внимание прокуратура.