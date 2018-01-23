За прошедшую неделю одной из центральных тем по традиции стала тема инвестиций. По последним данным, поток инвестиций в экономику Башкирии снизился на 5−10%. Встревоженные этим фактом республиканские власти предлагают предпринимателям всяческую господдержку, населению республики хотелось бы знать, есть ли отдача от этих «всесторонних мер». Волнует уфимцев и сохранение культурного наследия: ГУП «Управление административными зданиями РБ» выставило на торги дом-памятник площадью 680 кв. метров в центре Уфы всего за 10 млн рублей. Министерство семьи республики проводит мониторинг запросов в поисковиках для спасения России от «насаждения западного мировоззрения», а жители Зауралья жалуются на небывалую активность волков.

Уфа

Политика: визит президента и спасение от «насаждения западного мировоззрения»

Ряд СМИ проинформировал, что 24 января Владимир Путин в Уфе посетит Уфимское моторостроительное производственное объединение, где проведет совещание по вопросам диверсификации производства высокотехнологичной продукции организациями оборонно-промышленного комплекса. Также глава государства встретится с руководителем республики Рустэмом Хамитовым.

В прошлый раз президент прилетал в Уфу летом 2015 года — на встречу глав государств и правительств стран БРИКС и заседание Совета глав государств — членов ШОС.

«АиФ — Уфа» и другие СМИ начали рассказывать о новшествах, которые ожидают республику в связи с провозглашением 2018 года Годом семьи. Специалисты минтруда Башкирии в 2018 году составят семейные паспорта городов и районов и заключат соглашения со всеми муниципальными администрациями. При составлении семейных паспортов будут учитываться все экономические, социальные показатели, так или иначе связанные с ячейками общества, в том числе данные о рождаемости, смертности, сиротстве и многое другое. Кроме того, специалисты намерены проанализировать интернет-запросы жителей районов и городов, связанные с семейной тематикой. Такие меры, по мнению министра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленары Ивановой, необходимы, так как «только традиционные семьи» могут спасти Россию от «насаждения западного мировоззрения, ведущего к вырождению традиционных семейных ценностей».

Переработка. Уфимский нефтеперерабатывающий завод

Экономика

ГТРК «Башкортостан» сообщила, что Башкирия получила от «Башнефти» 6,6 млрд рублей дивидендов за 2017 год. Власти республики рассчитывают, что и «на 2018 год план примерно такой же». Год только начался, каковы будут цена на нефть и экономические показатели, пока неизвестно, однако регион не собирается снижать планку в этой части.

«Альянс «Роснефти» с Башкирией очень важен для республиканского руководства. И, как видим, республика получает от этого дивиденды, которые, как уже было заявлено, пойдут на социальную сферу, и прежде всего здравоохранение. Республика, безусловно, заинтересована в развитии инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, который находится на территории Башкирии», — отметил политолог Дмитрий Михайличенко.

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что сельскохозяйственный скот в республике будет промаркирован 16-значным кодом. Эта мера включена в план республиканских мероприятий по недопущению ящура. Учет и идентификация всего скота в регионе продлится до конца 2019 года. Уже идентифицирован скот, содержащийся в хозяйствах и личных подворьях Туймазинского района, где был зарегистрирован ящур, а также в соседних Белебеевском, Шаранском и Буздякском районах. Именно в Туймазинском районе 5 октября 2017 года был введен режим ЧС из-за вспышки ящура. Впоследствии выяснилось, что в районе в полтора раза больше скота, чем по данным сельхозпереписи.

«Коммерсантъ в Уфе» констатировал, что пересмотр инвестпрограмм предприятий привел к снижению инвестиций в экономику Башкирии в 2017 году ориентировочно на 5−10%. Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с руководителями крупных предприятий. «Существенный спад» отмечен по многим предприятиям, хотя «три квартала шли совсем плохо». Обращаясь к менеджменту компаний, глава региона заявил, что готов рассмотреть их ожидания по мерам господдержки.

Социум: больницы построены, уфимцы уволены

По сообщению «АиФ — Уфа», республика направляет в сферу здравоохранения более 50 млрд рублей, что составляет четверть расходов консолидированного бюджета региона. Начато строительство нового корпуса онкологического диспансера. На подходе начало строительства кардиологического диспансера, двух детских поликлиник в Туймазах и Дюртюлях, хирургических корпусов в Учалах, Октябрьском, ряда других объектов. Но республике пока не удаётся уйти от «плохих цифр» в части младенческой смертности. Башкирия — один из аутсайдеров. Также в регионе высокие цифры смертности в работоспособном возрасте.

ИА «Башинформ» отметило, что с начала 2018 года 72 предприятия и организации Уфы были вынуждены уволить 296 человек. Численность работников, предполагаемых к увольнению, составляет сейчас 1 876 человек. Из числа уволенных работников на данный момент трудоустроены 130, причем все — в своей организации.

Облик Уфы: почём нынче памятники и как их берегут

«Коммерсантъ» в Уфе» сообщил, что дом-памятник на центральной улице Уфы чиновники были готовы уступить за 10 млн рублей. По такой начальной цене ГУП «Управление административными зданиями РБ» выставило на конкурс выявленный объект культурного наследия — Второй дом усадьбы Скрипова, представляющий собой трехэтажный дом конца XIX века площадью 680 кв. метров. В итоге здание за 22,5 млн руб. купило физлицо Владимир И. О роде деятельности покупателя информации нет. На здание, которое первоначально было оценено в 10,11 млн рублей, было зарегистрировано 13 претендентов, заявки некоторых из них дублировались. В обязанности нового владельца входит соблюдение требований по сохранению, содержанию и использованию объекта, его регистрация в Едином государственном реестре недвижимости.

Дом усадьбы Скрипова

«Комсомольская правда в Уфе» рассказала, как поступают с домами-памятниками некоторые новые владельцы. Верховный суд республики подтвердил статус охраняемого объекта комплекса из трех зданий «Завод пивоваренный Фон-Вакано». Сейчас здания принадлежат ЗАО «Уфимский лакокрасочный завод». Владельцы обшили профнастилом и изменили облик здания заводоуправления, вопреки тому, что ему в 1994 году был присвоен статус памятника регионально значения. В настоящее время, согласно определению суда, владельцы обязаны вернуть строению первоначальный вид.

Культур-мультур: брендирование курая и 24-е «Крещенские морозы»

«Горобзор» поведал, что в Роспатент подана первая заявка о регистрации башкирского национального инструмента курай как музыкального бренда. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Пока в России зарегистрирован только один инструмент — тульская гармонь. Она также отметила, что все сенаторы получили рекомендации по регистрации брендов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила зарегистрировать по два бренда от региона.

ИА «Башинформ» отметило, что в Бирске завершился Межрегиональный фестиваль-конкурс эстрадной песни и танца «Крещенские морозы». Мероприятие, которое состоялось уже в 24-й раз, традиционно стало первым в фестивально-концертной афише 2018 года. В нынешнем году в фестивале приняли участие представители 17 районов и 13 городов нашей республики, а также Москвы, Самары и Пермского края.

Криминал и коррупция: чем отличились стражи порядка

Ряд СМИ сообщил, что в Орджоникидзевский районный суд Уфы направлено заявление об обращении в доход государства имущества экс-начальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии Игоря В. (занимал эту должность до возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий в декабре прошлого года). Истец — прокуратура республики — полагает, что расходы полицейского за три года превысили его официальные доходы. Рыночную стоимость имущества в прокуратуре оценивают примерно в 42 млн рублей. Официальный доход его в МВД составлял около 1 млн рублей в год. Экс-полицейский получил известность в ноябре прошлого года, когда в социальных сетях была опубликована видеозапись того, как он дарит своей девушке кроссовер Mercedes-Benz GLA-сlass стоимостью более 2,5 млн рублей.

«АиФ — Уфа» отметили, что в Уфе суд вынес приговор 33-летнему бывшему полицейскому ППС. Летом 2014 года полицейский патрулировал причал реки Белая возле монумента Дружбы. Мужчина предупреждал владельцев летних кафе, что те нарушают общественный порядок, громко включая музыку ночью. За непривлечение к административной ответственности он требовал взятки. Общая сумма взяток превысила 130 тыс. рублей. Полицейского задержали после того, как один из бизнесменов сообщил о его действиях в правоохранительные органы. Подсудимый не признал вину. Суд приговорил экс-полицейского к штрафу в размере 750 тыс. рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

Экология: нефтяники загрязняют, волки нападают

Ряд СМИ сообщил, что в результате аварийного выброса из трубопровода «Башнефти» загрязнена речка Кудушлинка. 320 кубометров загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда вывезено с места аварии на трубопроводе «Башнефти» в 70 км от Уфы. Авария произошла 19 января: разгерметизировалась труба, принадлежащая НГДУ «Чекмагушнефть» (входит в «Башнефть-добычу»). На месте происшествия работали 120 человек и 32 единицы техники.

БСТ со ссылкой на информацию от местных жителей отметило, что в Абзелиловском и Баймакском районах Башкирии участились случаи нападения волков на домашний скот. Например, в Абзелиловском районе в январе было зафиксировано несколько случаев нападения волков на жеребят. В Баймакском районе в декабре прошлого года от хищников пострадало несколько домашних хозяйств, в которых было разодрано более десяти лошадей. В министерстве природопользования и экологии РБ проинформировали, что от граждан жалоб не поступало. «В случае если местными жителями установлен факт убийства животных, они имеют право обратиться в сельскую администрацию. Инспекторы обработают эту информацию», — прокомментировали в ведомстве.