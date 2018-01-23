Комментируя недавнее турне премьер-министра Японии Синдзо Абэ по странам Восточной Европы, японские СМИ обратили внимание на то, что японский гость довольно сдержанно реагировал на раздававшуюся, особенно в прибалтийских государствах, критику политики России и лично президента РФ Владимира Путина, явно не желая портить с последним отношения.

Курильские острова на официальном флаге Сахалинской области России

Так, одно из ведущих информационных агентств страны «Дзи-дзи пресс» написало:

«Создалось впечатление, что премьер-министр, ставящий важной задачей своей политики проблему «северных территорий», проявил снисходительность к России. Сложно сказать, что такая позиция была понята странами, которые граничат с Россией и где исторически сложилось к ней суровое отношение, и в связи с этим стали видны границы «дипломатии с широким взглядом на мир», которую ставит своей целью Синдзо Абэ».

Не поскупился Абэ и на комплименты в адрес нашей страны и ее президента во вчерашней программной речи на открытии очередной сессии парламента страны:

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

«Среди отношений нашей страны с другими государствами отношения с Россией представляют наибольшее количество возможностей», — отметил японский премьер, выразив уверенность в том, что Токио «на основе отношений глубокого доверия с президентом Путиным» удастся построить «отношения сотрудничества по различным международным вопросам, включая проблему Северной Кореи», — сообщает ТАСС.

По словам Синдзо Абэ, Япония планирует углублять связи с Россией, продвигая совместную хозяйственную деятельность на «четырех северных островах» и план экономического сотрудничества из восьми пунктов. Он также дал понять, что Токио «стремится к подписанию мирного договора с Россией на основе всестороннего углубления связей». Ни для кого не секрет, что подписывать российско-японский мирный договор политический класс Японии и лично японский премьер соглашаются исключительно при условии отторжения от России законно принадлежащих ей Курильских островов, «суверенитет» Страны восходящего солнца над которыми уже в законодательном порядке оформлен в 2009 году. Осталось лишь получить согласие на это Москвы, чего Синдзо Абэ всяческими методами упорно и добивается.

На протяжении более четверти века после обнаружившихся намерений и конкретных попыток сначала М. Горбачева, а затем Б. Ельцина «сдать» за хорошее вознаграждение в виде кредитов и иной финансовой помощи Курильские острова противники этого противоправного деяния указывают на то, что подобная передача российских земель совершенно недопустима. Ибо эти территории, кроме политического и экономического, имеют большое, можно сказать уникальное, военно-стратегическое значение как форпост России на Дальнем Востоке и не под каким предлогом не могут передаваться потенциальным противникам — Японии и США, которые не преминут использовать их как базы передового базирования, нацеленные на нашу страну.

Defenseimagery.mil Премьер-министр Рютаро Хасимото, «друг» Бориса Ельцина

В ответ на это в личных беседах с японскими политиками, включая деятелей ранга премьер-министров и ведущих министров, каждый раз слышу клятвенные заверения в том, что японский политический класс этого не допустит, что острова в случае их перехода к Японии будут демилитаризированы и превращены в символ японо-российской дружбы. Имею основания полагать, что нечто подобное говорят и японские премьер-министр и министр иностранных дел во время доверительных бесед с президентом РФ и главой внешнеполитического ведомства нашей страны.

Гораздо менее оптимистичны японские политики в отношении действий своего сюзерена — Соединенных Штатов Америки, которые по военному договору с Токио имеют право размещать свои военные контингенты и военно-технические средства по всей без исключения японской территории. Возможность использовать стратегически важные Курильские острова армией и флотом США в случае их гипотетической сдачи Японии признают действующие высокопоставленные японские политики из состава руководителей страны.

Нет необходимости объяснять, какой политический и военно-стратегический ущерб будет нанесен нашей стране даже при сдаче одного или двух островов, о возможности которой уже давно говорит президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на волюнтаристский «хрущевский компромисс» по поводу острова Шикотан и островной гряды Хабомаи. Открыто включив Россию в новую «ось зла» наряду с Ираном и КНДР, вашингтонская администрация подтверждает свою приверженность «холодной войне» с нашей страной, от которой, вопреки утверждениям российских «либералов» вроде занимающего благостную позицию умиротворения Запада ельцинского советника Сергея Станкевича, США никогда не отказывались. Поэтому разговоры о «передаче» российской территории в стан врага сродни осознанному предательству интересов нашей Родины. И об этом надо говорить прямо, без обиняков.

Leon petrosyan Шикотан

Как надо и напоминать, чем закончилась подобная политика «игры в поддавки» Горбачева и его приспешников, наивно веривших в искренность «западных партнеров», обещавших, как сейчас премьер-министр Японии Синдзо Абэ, учитывать интересы России, всячески сотрудничать с ней. В связи с этим нельзя пройти мимо статьи в американском издании National Security Archive, озаглавленной «Решение НАТО: что услышал Горбачев. Острые углы истории».

Авторы статьи Светлана Савранская и Том Блэнтон указывают, что «дискуссии о НАТО в рамках переговоров по объединению Германии в 1990 году не ограничивались статусом территории Восточной Германии, и что последующие жалобы СССР и России на то, что их ввели в заблуждение по поводу экспансии Североатлантического альянса, имеют подтверждение в виде записей бесед и телефонных разговоров того времени, которые проходили на самом высоком уровне». В статье даются ссылки на документы, размещенные на сайте Архива национальной безопасности США, что в Университете Джорджа Вашингтона.

Критики Горбачева справедливо обвиняют его в том, что он настолько доверился своим «западным партнерам», что не потребовал письменного обязательства не расширять НАТО на Восток. Между тем, указывается в статье, «мысль об отказе от «продвижения к советским границам» нашла свое письменное подтверждение не в договорах, а в многочисленных записях бесед между высокопоставленными советскими и западными официальными лицами (Геншер, Коль, Бейкер, Гейтс, Буш, Миттеран, Тэтчер, Мейджор, Вернер и прочие), которые на протяжении всего 1990 года и даже в 1991 году выступали с заверениями о защите советских интересов безопасности и о включении СССР в новые структуры европейской безопасности».

Приводя рассекреченные документы, авторы публикуют, например, высказывания министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера от 31 января 1990 года. Тогда американское посольство в Бонне проинформировало Вашингтон, что Геншер предельно четко заявил: «Изменения в Восточной Европе и в процессе объединения Германии ни в коем случае не должны нанести ущерб интересам советской безопасности». Поэтому НАТО должна исключить любое «расширение своей территории в восточном направлении с целью продвижения к советским границам». В телеграмме из Бонна также говорилось о предложении министра оставить территорию Восточной Германии вне военных структур НАТО даже после объединения этой страны-члена альянса.

Тот же Геншер предлагал дать Горбачеву любые «гарантии» лишь бы склонить его к согласию уйти из ГДР, что означало ее поглощение ФРГ. 6 февраля 1990 года, когда Геншер встречался с британским министром иностранных дел Дугласом Хердом, он, согласно британской записи беседы, заявил: «Русские должны получить гарантии того, что если, например, польское правительство когда-нибудь выйдет из Варшавского договора, оно на следующий день не вступит в НАТО».

Ну, а прозвучавшее на встрече с Горбачевым заверение госсекретаря США Джеймса Бейкера о том, что НАТО «не продвинется на Восток ни на дюйм», вообще стало хрестоматийным примером обмана. Цитируем авторов статьи: «Бейкер не один, а целых три раза произнес фразу «ни дюйма на Восток» во время разговора с советским лидером 9 февраля 1990 года. Он согласился с заявлением Горбачева, прозвучавшим в ответ на его заверения, что «расширение НАТО недопустимо». Бейкер заверил его: «Ни президент, ни я не намереваемся извлекать какие-то односторонние выгоды из тех процессов, которые имеют место». Согласно его словам, американцы понимают, что «не только Советскому Союзу, но и другим европейским странам важно получить гарантии, что если Соединенные Штаты сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, то сегодняшняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не сдвинется в восточном направлении».

С подобными же заверениями выступал и американский президент Джордж Буш-старший, уверявший Горбачева на мальтийском саммите в декабре 1989 года, что США не воспользуются революциями в Восточной Европе во вред интересам СССР.

Executive Office of the President of the United States Джордж Буш и Ганс-Дитрих Геншер разглядывают обломок Берлинской стены. 21 ноября 1989

С легкостью раздавал гарантии Горбачеву и канцлер ФРГ Гельмут Коль, о чем также пишут авторы статьи: «Западногерманский лидер добился советского принципиального согласия на объединение Германии в составе НАТО при условии, что НАТО не будет расширяться на восток. Советам понадобилось гораздо больше времени на обработку общественного мнения внутри страны (и на получение финансовой помощи от Западной Германии), но в сентябре 1990 года они официально подписали это соглашение».

Столь подробное цитирование необходимо для понимания, что, добиваясь своих целей, западные политики готовы раздавать широковещательные обязательства и гарантии, от которых по достижении цели с легкостью отказываются. И Япония здесь не исключение.

Хорошо помню на удивление откровенное предупреждение одного видного японского политика из правящей Либерально-демократической партии Японии, который разъяснял:

«Когда (не «если», а именно «когда»! — А.К.) Япония получит острова (Курильские — А.К.), японское правительство, конечно, отблагодарит российское руководство — окажет финансовую поддержку, выделит займы на льготных условиях, что-нибудь построит в России. Но это будет что-то вроде «медового месяца» после свадьбы. А через год-два наступят «семейные будни»… Поэтому не стоит рассчитывать на бесконечную благодарность Японии. К тому же мы считаем эти территории своими, а потому не обязаны долго и униженно благодарить».

В подтверждение слов японца могу привести свой немалый опыт общения с японскими политиками, особенно из правящего класса. По заведенным в Японии обычаям и этическим нормам, если кто-то оказал тебе услугу, ты должен его отблагодарить, например, приглашением на ужин в дорогой ресторан или подношением выдержанного сакэ или виски известной марки. Выполнив этот «ритуал благодарности», японец может тебя просто забыть, даже «не узнав» при случайной встрече. Это я написал для тех, кто, как в горбачевско-ельцинские времена, всё еще рассчитывает на «иеновые дожди» за проданные и преданные Курилы.