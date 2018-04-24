Когда в межстрановых сравнениях говорят о благосостоянии населения, то в качестве сравнения берут обычно или величину ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, или среднемесячную или среднегодовую заработную плату. В Казахстане, если судить по уровню заработной платы наемных работников, картина вырисовывается очень и очень обнадеживающая — рост за 17 лет в 10 раз. Правда, данные приводятся в национальной валюте. Но зато налицо постоянный рост.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Другое впечатление складывается, если взять данные по средней заработной плате в переводе в доллары США — из-за девальвации тенге после 2013 года она только падала, хотя в 2017 году и наметился небольшой рост и, возможно, он продлится и в 2018 году. В общем, для Казахстана отметкой «старые добрые времена» стал 2013 год. И когда в стране удастся вернуться к этому же уровню заработных плат в валюте, пока непонятно.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Но в реальности среднемесячная номинальная зарплата — это весьма и весьма отдаленный от жизни показатель. На это есть следующие причины:

Далеко не все (особенно в Казахстане, где 1,55 млн граждан официально названы «непродуктивно самозанятыми») являются наемными работниками с заработной платой Заработная плата является не единственным источником дохода Заработная плата делится на всех членов семьи, в том числе и нетрудоспособных Не берется в учет сумма расходов.

Гораздо лучше отражают экономическое состояние населения доходы и расходы граждан.

В статистических сборниках с 2008 по 2016 год эти данные есть. Сведения за 2017 год пока не представлены.

Если взять доходы, то становится очевидно, что они намного ниже заработной платы — в 2008 году при годовой зарплате в 729 660 тенге доходы ниже в 2,97 раза. В 2016 году заработная плата за год составила 1 775 856 тенге, а доходы 533 561 тенге — ниже в 3,33 раза. Как видно, разрыв между заработной платой и доходами увеличивается. Это соотношение — разница между зарплатой и доходами в три раза — примерно соответствует показателям занятости. В стране 6,4 миллиона наемных работников, получающих заработную плату, и 18 миллионов населения, то есть соотношение также 1 к 3.

В таблице ниже рассчитана величина разницы между расходами и доходами. Минимума она достигла в 2011 году, а максимума — в 2010 году. Эта разница как раз и позволяет людям копить деньги. Однако с учетом инфляции и девальвации 31 тысяча тенге в 2016 году на самом деле меньше 25 тысяч тенге в 2008 году.

Тенге

Доходы и расходы населения в Республике Казахстан за год

Год

Доходы

Расходы

Разница

2008

245 618

219 883

25 735

2009

270 873

236 616

34 257

2010

330 123

293 514

36 609

2011

350 117

346 706

3 411

2012

394 464

382 636

11 828

2013

432 573

417 555

15 018

2014

467 763

445 569

22 194

2015

493 264

462 027

31 237

2016

533 561

502 162

31 399

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Если взять относительный прирост доходов и расходов, то выяснится, что скорость роста расходов в тенге немного ниже, а в процентах немного выше, чем у доходов. Но в целом и те, и другие выросли в 2016 году по сравнению с 2008 годом на 120%.

Прирост доходов и расходов населения в Республике Казахстан за год

Год

Прирост доходов, тенге

Прирост доходов, %

Прирост расходов, тенге

Прирост расходов, %

2008

2009

25 255

10,3

16 733

7,6

2010

59 250

21,9

56 898

24,0

2011

19 994

6,1

53 192

18,1

2012

44 347

12,7

35 930

10,4

2013

38 109

9,7

34 919

9,1

2014

35 190

8,1

28 014

6,7

2015

25 501

5,5

16 458

3,7

2016

40 297

8,2

40 135

8,7

Прирост за исследуемый период

287 943

117,2

282 279

128,4

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

Однако важен не только общий рост, но и изменение структуры. Если посмотреть, сколько сейчас составляют доходы от трудовой деятельности в общей структуре, то очевидно, что они снизились с 81,5% в общих доходах до 78,3%. Это фактически говорит о том, что все колебания находятся в пределах статистической погрешности.

Доходы от трудовой деятельности и их доля в общих доходах за год

Год

От трудовой

Общие

Доля от трудовой

2008

200 240

245 618

81,5

2009

217 786

270 873

80,4

2010

267 126

330 123

80,9

2011

282 621

350 117

80,7

2012

320 848

394 464

81,3

2013

351 296

432 573

81,2

2014

376 632

467 763

80,5

2015

395 155

493 264

80,1

2016

417 817

533 561

78,3

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

А из чего на самом деле складываются доходы казахстанца? В 2016 году они распределялись так:

доход от работы по найму — 68,0%

доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности — 10,3%

пенсии — 14,9%

пособия — 2,8%

стипендии — 0,4%

материальная помощь от родственников, знакомых, алименты — 2,7%

доход от собственности — 0,4%

прочие денежные поступления — 0,4%

Тут видно, что самозанятые не стремятся показывать свои доходы, и в целом Казахстан не очень социальное государство — пособия и пенсии очень маленькие. Также у казахстанцев маловато инвестиционных доходов. Не исключено, что это связано с отсутствием доступных и понятных инвестиционных инструментов.

По расходам примерно такая же картина: потребительские расходы составляют от 92,3 до 93,8% от общих. Ситуация меняется слабо — всё уходит на потребление, на накопление и инвестирование остается очень мало.

Потребительские расходы и их доля в общих расходах за год

Год

Потребительские

Общие

Доля от потребительских

2008

204 699

219 883

93,1

2009

219 679

236 616

92,8

2010

275 369

293 514

93,8

2011

323 298

346 706

93,2

2012

355 556

382 636

92,9

2013

386 836

417 555

92,6

2014

411 133

445 569

92,3

2015

426 825

462 027

92,4

2016

465 830

502 162

92,8

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В целом расходы у казахстанцев в 2016 году были следующие:

продовольственные товары — 45,8%

непродовольственные товары — 25,2%

платные услуги — 21,8%

материальная помощь родственникам, знакомым, алименты — 3,4%

налоги, платежи и другие выплаты — 0,2%

погашение кредита и долга — 3,6%.

Как видно, самый большой вид расходов — это еда. С другой стороны, нельзя не отметить маленькую долю налогов, выплачиваемых непосредственно людьми, а не у источника выплаты — это, кстати, отчасти компенсирует малую долю в доходах в виде социальных пособий.

Но есть в вопросе расходов и доходов населения и региональный аспект — в некоторых регионах население в среднем иногда впадает в минус и тратит больше заработанного. Это свидетельствует о нарастании бедности и слабой финансовой дисциплине населения.

Доходы превышали расходы за рассматриваемый период в семи регионах: Западно-Казахстанской области, Кустанайской, Мангистауской, Южно-Казахстанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городе Алма-Ате. В остальных девяти регионах такие ситуации складывались лишь время от времени.

Динамика по регионам с плохим финансовым положением населения такая:

2008 год — 2

2009 год — 0

2010 год — 2

2011 год — 7

2012 год — 7

2013 год — 3

2014 год — 3

2015 год — 2

2016 год — 2

Ниже в таблице отражена ситуация в регионах по годам, а также указано, насколько сумма расходов на одного человека превышала сумму его доходов в год.

Регионы, где годовые расходы населения превышают доходы

Год

Регион

Разница между доходами и расходами гражданина, тенге

-16 512

-17 666

-

-

-24 939

-2 520

-14 348

-22 505

-66 878

-3 070

-11 575

-47 414

-9 319

-4 684

-10 707

-36 696

-3 650

-159

-73 080

-5 004

-10 883

-64 897

-73 177

-3 559

-49 922

-52 943

-54 290

-11 920

-58 423

-6 434

По данным Комитета по статистике МНЭ РК

В целом видно, что картина, которую показывают доходы и расходы населения, существенно отличается от той картины, что дает среднемесячная номинальная зарплата. Здесь гораздо богаче оттенки. Также видно, что Казахстан как был страной с бедным населением, работающим за зарплату, так и остается, и никакого изменения ситуации пока не предвидится.

PS. Вместе с доходами и расходами населения есть еще связанная с этим тема — это численность работающих граждан. И тут есть тонкий момент учета.

В Казахстане 12,9 миллиона совершеннолетних граждан, остальные — это 5,1 миллиона детей и подростков. Занятое население — 8,5 миллионов, официально зарегистрированные безработные 0,4 миллиона, самозанятые — 2,2 миллиона человек.

А вот лиц, не входящих в состав рабочей силы, около 3,9 миллиона человек.

Смотрим статистику. Получателей пенсий — 2 миллиона, студентов — 0,47 миллиона, студентов колледжей — 0,49 миллиона. Но надо учесть, что среди пенсионеров и студентов есть работающие люди, и поэтому реально неработающих можно определить в 2,5 миллиона. А теперь вопрос — где еще 1,4 миллиона человек? Получается, это тоже самозанятые? Или это безработные?

Есть и вопрос к министерству труда и социальной защиты, которое проводило специальное обследование — что за 5,7 миллионов человек, не имеющих статуса? Это самозанятые или безработные? И почему результаты этого обследования никак не отразились в данных Комитета по статистике? Как правительство может планировать социальную и экономическую политику, не зная, чем занимаются миллионы граждан государства? Недаром именно эта сфера подверглась критике президента Назарбаева — настолько это стало очевидно.

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