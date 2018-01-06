Такого не ждали ни в Иерусалиме, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Москве. Вице-президент США Майкл Пенс говорил вечером 22 января в Кнессете не как дипломат или ревизор от сверхдержавы, но предстал неожиданно искренним проповедником с добрыми нотками в голосе. Вместо обычной политкорректности депутаты Кнессета услышали о библейских пророчествах и Высшей воле, вернувшей народ Израиля на его землю.

Разграбление римлянами Иерусалима

«Мы поддерживаем вас, потому ваш смысл бытия — это наш смысл бытия, и ваши ценности — это наши ценности, а ваша борьба — это наша борьба. Мы поддерживаем Израиль, ибо верим в преобладание правого над лживым, благого над злым, свободы над тиранией. И мы всегда восхищались народом Книги. Основатели Америки обращались к Библии как источнику мудрости и вдохновения».

Пенс говорил о библейской мечте народа Израиля вернуться на его землю, цитировал Пятикнижие, в котором говорится, что Всевышний приведёт к родным пределам даже тех, кто оказался на краю света. Вице-президент Пенс особо остановился на Второй мировой войне и Холокосте и восстроении Израиля три года спустя. Это был взгляд на мир друга и проповедника:

«Они словно восстали из пепла, чтобы возродиться, востребовать еврейское будущее и возродить еврейское государство».

Никола Пуссен. Разрушение Титом храма в Иерусалиме

Когда Пенс поздравлял присутствующих с грядущим семидесятилетием Израиля, он произнёс древнюю молитву благодарения Всевышнему на иврите, что Он удостоил нас дожить то времени такого. Когда он говорил о Иерусалиме, то напомнил о драме Авраама с Исааком на иерусалимской горе Мория, вспомнил псалмопевца и предтечу Мессии — Царя Давида.

Работники срочного пера набросились на заявление Пенса об окончательном перенесении американского посольства не позже конца следующего года. Они также выделили ту часть выступления Пенса, в которой он в жесткой форме подтвердил намерения Президента Трампа выйти из сделки с Ираном, если в неё не внесут существенных поправок.

Однако куда более значительными и в теологическом, и в политическом контексте следует считать произнесенное в конце речи:

«Это была вера народа еврейского, которая позволила собрать в единой целое разбросанный народ, она оживила язык Библии и описанные в псалмах просторы. Это была вера, благодаря которой были восстроены руины Иерусалима».

Пенс закончил обращением к Всевышнему благословить еврейский народ, Израиль, Америку и весь мир.

Речь вице-президента Майкла Пенса — это манифестация доселе неведомого подхода к израильско-арабскому противостоянию. Израиль был для своих союзников «стратегическим сокровищем», «надежным партнером», «единственной демократией на Ближнем Востоке». Однако никто из ведущих американских политиков не говорил об Израиле как о стране воплощения библейских идей. Это не только признание исторического права Израиля на существование, но придание его существованию универсальной эсхатологической значимости.

Константин Горбатов. Святая Земля. 1934

Политические обозреватели уже рассуждают о том, что Пенс ориентируется на десятки миллионов американских евангелистов, полностью разделяющих его воззрение на Израиль как на реализацию библейской мессианской мечты. Он действительно является выразителем чаяний консервативных традиционалистов в США. Впрочем, он не первый вице-президент, опирающийся на религиозных фундаменталистов. Но Пенс стал первым, кто донёс эту идеологию до политической реализации в вопросе, будоражащем весь мир.

До сегодняшнего вечера только мусульмане на Ближнем Востоке видели в политике инструмент для борьбы за их религиозные идеи. Обычно это фундаменталисты, радикалы и террористы. В Израиле религиозное мировоззрение является главенствующим среди доброй половины молодого поколения, но правительство традиционно сторонилось религиозной риторики. Майкл Пенс сказал и израильтянам, и их соседям, что мессианское воззрение — это не менее серьезная основа для межгосударственного дискурса, чем «международное право» или «права человека». Пенс сказал, что судьба библейской земли будет определяться идеями Книги Книг и их носителями.

До этого вечера такой подход выставлялся как отвлеченно иррациональный. С момента декларации Трампа и ее духовного толкования Майклом Пенсом мессианская идея Израиля стала предметом международной политики на высочайшем уровне.