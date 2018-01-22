В декабре 2017 года Управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (UNODC) опубликовало свой последний доклад о производстве опия в Мьянме. Содержание доклада обнадеживает, однако, несмотря на «хорошие новости», власти, особенно в Австралии, не должны делать преждевременных заявлений об успехе антинаркотической борьбы в Юго-Восточной Азии и сокращении угрозы со стороны организованной преступности, пишет Джон Койн в статье для The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство синтетических наркотиков

Согласно данным UNODC, с 2015 года площадь культивируемого опийного мака в штатах Мьянмы Шан и Качин сократилась на 25%, до 41 тыс. гектаров. За этот период в Китае, Камбодже и Таиланде возрос объем изъятых наркотиков. Королевская тайская полиция сообщила о впечатляющем увеличении объема изъятого героина на 278% (264 килограмма) в 2017 году.

С другой стороны, исследование UNODC показало, что в целом с 2015 года урожайность полей опийного мака в Мьянме увеличилась на 15%, поэтому сокращение площади территорий, выделяемых для культивирования опийного мака, не оказало никакого влияния на сокращение поставок героина в такие страны, как Таиланд, Китай и Австралия. Убедительные данные свидетельствуют о том, что преступные группировки «Золотого треугольника», или, по крайней мере, группировки из Лаоса и Мьянмы, по-прежнему представляют собой реальную угрозу для правопорядка и стабильности.

Василий Верещагин. Опиумоеды. 1868

Сокращение площади полей опийного мака могло привести к организационным изменениям в деятельности преступных группировок «Золотого треугольника». В то время как спрос на героин во всем мире стабилизировался, а в Афганистане расширяют площадь полей опийного мака, многие преступные группировки, входящие в «Золотой треугольник», обратили свое внимание на производство и распространение синтетических наркотиков. С 2015 года «Восточная и Юго-Восточная Азия стали ведущими субрегионами в мире по объему изъятого метамфетамина».

В докладе UNODC говорится, что в 2017 году преступные группы Лаоса и Мьянмы стали значительными игроками в глобальном производстве синтетических наркотиков, прежде всего метамфетамина. Многочисленные территории в Лаосе и Мьянме, которые не контролируются правоохранительными органами, предоставляют преступным группировкам широкие возможности для производства крупных партий метамфетамина высокого и низкого качества. Вклад региона в поставку наркотиков в Австралию часто упоминается в отчетах Комиссии уголовной разведки Австралии.

Таблетки метамфетамина низкого качества продаются во многих странах АСЕАН, они получили название «яба». Преступные группировки производят от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов таблеток «яба». В 2016 году полиция Таиланда конфисковала 215 млн таблеток. В свою очередь, Китай и Австралия сталкиваются с партиями кристаллического метамфетамина.

Страны АСЕАН

Сокращение финансирования пограничных сил Австралии и подразделений федеральной полиции привело к тому, что в настоящий момент правоохранительные органы Австралии не имеют своих представителей в ряде региональных государств.

Крайне важно, чтобы новая стратегия международного сотрудничества между правоохранительными органами региональных государств была сосредоточена на восстановлении присутствия пограничных и полицейских подразделений Австралии в Таиланде, Лаосе, Мьянме, Камбодже и Вьетнаме.

Основной причиной распространения влияния преступных группировок в дельте Меконга остается коррупция местных чиновников. Новая стратегия международного сотрудничества должна привести к поддержке антикоррупционных программ в регионе.

Пористость наземных и водных границ в районе дельты Меконга затрудняет обнаружение и блокирование глобальных цепочек незаконных поставок наркотиков. Пограничная служба Австралии могла бы оказать профессиональную помощь местным пограничным службам. Австралия могла бы сосредоточить свое внимание на поощрении межведомственного и двустороннего обмена информацией на пограничных переходах.

Перечисленные меры могут способствовать нарушению поставок наркотиков из Мьянмы и Лаоса, однако основные проблемы, связанные с развитием региона, все же останутся. Пока фермеры будут получать больше прибыли от опийного мака, чем от других сельскохозяйственных культур, проблему не удастся устранить. Пока преступные группировки продолжают свою деятельность в неподконтрольных правоохранительным органам районах Лаоса и Мьянмы, ничего не изменится. Когда дело доходит до крупномасштабного производства синтетических наркотиков, укрепление верховенства права остается одним из немногих приемлемых вариантов.