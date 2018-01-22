Когда-то Адольф Гитлер, поклонник философа Фридриха Ницше, давал своим солдатам напутствие перед походом на Восток: «Я освобождаю вас от такой химеры, как совесть. Германия превыше всего». Совесть химерой называл сам Ницше, цитируя взгляды на мораль более ранних классиков философии и древних мудрецов. Совесть, мораль — понятие религиозное и относительное, которое никогда не останавливало завоевателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Американская мораль и право

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сказал то же самое, по сути, о международном праве: «Америка превыше всего. Международное право — химера, и я освобождаю американцев от этой химеры, если речь идёт о национальных, читай финансовых, интересах США». Правда, говорил он это другими словами. Не прошло года после выборов, а Трамп делом подтвердил отношение к праву как к химере. Например, первым делом он заявил о несоответствии американским интересам уставов НАТО и ООН. То есть они не рентабельны для американской политики, и их надо менять под Америку. Он отрицает суверенные права государств на обеспечение своей безопасности. С его одобрения был устроен погром российских дипмиссий в США, что означает полное попрание основ международного права американцами. Были совершены демонстративно оскорбительные действия по отношению к флагу Российской Федерации и нарушена неприкосновенность дипломатических архивов.

Президент Трамп опускается до пустого бахвальства: «Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм». Позже к этому он добавил, что США освободили Сирию от террористов.

Испанские рабочие — строители Панамского канала. 1900

Впрочем, Трамп не делает новых открытий, а повторяет своих предшественников, запросто уничтожавших неугодные государства. Изначально по-американски международное право — это право сильного и более наглого «партнера». Официальные лица США не гнушаются распространять заведомую ложь, дискредитируя Россию и неугодные правительства.

В Америке о совести не говорят. В Америке правовое государство, и всё, что не определяется юридическим правом, то есть законами, в стране не существует или несущественно. А раз так, то американские президенты только и могут объявить химерой лишь невыгодное Америке право, потому что понятия совести там уже давно нет даже в виде ницшеанской химеры. Америка — родина бессовестной сайентологии и сектантства. Там доллар вместо совести и всему голова.

У военных расходов есть своя рента и рентабельность

Гитлеру принадлежат и такие слова, сказанные им в бункере накануне самоубийства: «Новые поколения начнут там, где мы остановились». Кого он имел в виду? Какую цель он видел для себя и для новых поколений? В какую такую особенную тайну были посвящены заказчиками Второй мировой войны он сам и его немногие доверенные лица из близкого окружения? Кто эти заказчики?

В подавляющем своём большинстве историки ограничились лишь той версией причин войны, в которой вся вина за её развязывание ложится на якобы бесноватого фюрера нацистов и немецких милитаристов, рвавшихся к мировому господству. На этом ставилась точка. Не слишком ли это простая, почти невменяемая история для великой европейской нации с развитой индустрией и культурой?

Полузабыто одно из утверждений военных историков, что Вторая мировая война была продолжением Первой. То есть заказчик у той и другой войны был один. Считать, что Первая мировая война как будто бы началась из-за убийства эрцгерцога Фердинанда в Сараево, уж слишком примитивно. Бесспорно, убийство высокого лица было неким информационным детонатором уже подготовленного взрыва, сигналом к действию и расчетливым возмутителем общественного мнения на грани массового психоза. Война же велась за передел мира. С одной стороны — колониальные империи Великобритания и Франция в союзе с примкнувшей к ним Россией (Антанта). С другой стороны — союз Османской, Австро-Венгерской и Германской империй плюс Болгарское царство.

Карикатура времен Первой мировой войны

Империи были основными мировыми соперниками на то время. Их распад был уже предрешен по законам эволюции. А США считались тогда относительно молодым восходящим государством, но уже опередившим в некоторых отраслях экономики страны Старого Света — Европы. На мегаострове под названием Северная Америка возникло сильное, конкурирующее с Европой государство. Этому государству был выгоден распад европейских империй в результате их взаимного уничтожения в мировой войне.

Между союзниками в Первой мировой с той и другой стороны трудно было найти общие интересы и военные цели. Тем более, что незадолго до этого Англия, Франция и Турция были союзниками в Крымской войне против Российской империи. В чём же был смысл их политической переориентации и вражды?

Однако если посмотреть на ситуацию с позиций интересов мирового финансового капитала, то можно обнаружить родство банковских домов Парижа и Лондона, открывавших кредиты своим правительствам на военные нужды. От них же сильно зависела банковская система крестьянской России в период роста индустриализации после отмены крепостного права. Да и воевала Россия «за братушек славян» и по просьбе европейских династических родственников на заёмные деньги от этих же домов. Оплачивала она кредиты не только золотом, но и своими солдатами, в том числе кредиты, потраченные на предшествующую Первой мировой Русско-Японскую войну 1904—1905 годов.

Война нужна была европейским банкирам, строившим конфигурацию мировых рынков по своим проектам. Воевавшие страны — победители и побеждённые — сами, по своей воле попадали в долговую финансовую кабалу Ротшильдов, активы которых по тем временам превосходили казну любой из воюющих империй.

Что общего у ФРС и банкиров Ротшильдов?

Как пишут историографы Ротшильдов, самую успешную банковскую деятельность их предкам удалось развить в Лондоне, Париже и Риме. Причем преуспели они на кредитовании воюющих сторон и биржевой игре, конъюнктура ставок в которой зависела от хода боевых действий. Ротшильды — не убеждённые злодеи, а династия предпринимателей. Дело было поставлено так, что банкиры Ротшильды получали информацию с фронта раньше, чем военные штабы, а уже после них — биржевые маклеры. Поэтому банкиры Ротшильды оставались всегда в выигрыше, зная ход событий и прогнозируя биржевые ставки. А в Германии, где их предок Майер Амшель Ротшильд впервые основал банковское дело, не всё пошло гладко. Почему?

По окончанию гражданской войны в США опыт Ротшильдов стали активно использовать американские банкиры, делая деньги на всём. Капитализм в США развивался очень быстрыми темпами, поскольку изначально банкирам и свободным предпринимателям не мешали феодальные предрассудки в накоплении капитала и обороте финансов, а рабочая сила была дешёвой. Во многом США обогнали Европу и стали ориентиром для европейских демократий. Банковский капитал требовал выхода на внешние рынки, и в 1913 году была создана Федеральная резервная система (ФРС), которая включала в себя группу самых успешных банков разных штатов. С тех пор американский доллар стал мировым универсальным платёжным средством, пока ещё обеспеченным золотом. А сама политика США стала зависимой от лоббистов финансового капитала — банков ФРС прежде всего. В их же интересах росла военная мощь Америки.

В начале Первой мировой войны индустриально развитые США соблюдали нейтралитет, но торговлю со всеми воюющими странами не прекращали от начала войны и до её конца — торговля была вне политики. Когда Антанта уже определилась как наиболее вероятная побеждающая сторона, конгресс США 6 апреля 1917 года формально объявил войну Германии, и США стали ассоциированным союзником Антанты к дележу пирога. Так США вписались в ряды победителей.

Война для США окончилась с большей выгодой, чем для стран победителей в Европе. США значительно укрепили свои политические позиции в мире, а американские банки ФРС, промышленники и фермеры увеличили свой капитал за счет кредитов и поставок для своей армии и союзникам оружия, продовольствия и промышленного оборудования, модернизации морских портов и дорог. С той поры Европа из кредитора США превратилась в должника ФРС и американского государства. Жить в разбогатевшей на войне Америке стало лучше, жить стало веселее. Америке стали завидовать разорённые войной страны Европы.

Подписавшиеся стороны Версальского мира. Ж. Клемансо, В. Вильсон, Д. Ллойд Джорж. Париж, 1919

Лицемерие и подлость Версальского мира

Первая мировая война закончилась поражением и распадом трёх империй, противостоявших Англии и Франции. А Россия еще 3 марта 1918 года вышла из войны по Брестскому договору, утратив часть своих территорий и суверенных прав. Для распадавшейся Российской империи, сменившей политическое устройство, это был шанс сохранить себя как государство. В ноябре того же года договор был аннулирован советским правительством как кабальный.

В конечном итоге в положении полных победителей в Европе оказались англосаксы — США и Великобритания. Но процесс передела рынков не был завершен, и борьба за мировое господство продолжалась. Англосаксам противостояли их исторические противники — колониальные державы Франция и Испания с Португалией, имевшие влияние в Латинской Америке, Африке, ЮВА. Советская Россия, хотя и разорённая революцией и гражданской войной, подавала пример европейским социалистам и возглавила Коминтерн на пике мирового кризиса, создавшего революционное напряжение во многих странах мира. Революционную угрозу мировому финансовому капиталу надо было устранять.

Казалось, Германия после поражения в Первой мировой войне лишалась всяких шансов на реванш согласно Версальскому договору 1919 г. Но в Германии к концу войны тоже был совершен государственный антимонархический переворот. В Веймаре была принята конституция новой Германии и установилась так называемая Веймарская республика. К власти в результате выборов в 1934 году пришел новый канцлер национал-социалист Адольф Гитлер и, как дуче Бенито Муссолини в фашистской Италии, тоже под флагом социализма. Населению очень понравился объявленный им социализм в собственной стране отдельно от всех конкурентов. То есть популистская технология овладения сознанием масс была похожа на итальянскую. Фюрер и дуче быстро сдружились. Они вдруг увидели общую для себя политическую перспективу. Какую? Новую Римскую империю — властелина мира и слугу банкиров?

После прихода к власти Гитлера судьба Германии как бы круто меняется в лучшую сторону на радость «истинным арийцам» (Трамп обещает то же самое американцам). Впереди — земной национал-социалистический рай для «высшей расы». Но это был обман. Финансисты начали готовить Германию к продолжению мировой войны, назначив её главной ударной силой в новой фазе передела мира.

Германии позволили присоединить к себе также проигравшую войну Австрию с её военной промышленностью, намекая на возрождение Римской империи, во главе которой до её распада стоял австрийский эрцгерцог. По Мюнхенскому соглашению 1938 года («Мюнхенскому сговору»), подписанному Англией, Италией, Францией и Германией, была разделена Чехословакия и её высоко развитая индустриальная часть с технологиями, опытнейшими специалистами производства, научным потенциалом и рудными запасами также вошла в состав Германии. Вермахт стал быстро вооружаться чешскими танками, артиллерией, стрелковым оружием. Экономика росла, немцы ликовали.

Что касается США, то Версальский договор с самого начала не был ратифицирован сенатом, поскольку американцы не видели в нём своей выгоды, и американское правительство заключило с Германией отдельный договор. За американцами последовали другие участники Версальской системы ограничений Германии, и система была развалена. По сути, Версальский договор был аннулирован самими победителями, его подписавшими, и Германия за пять лет не только возродила свою военную мощь, но и приумножила её.

Эта сила должна была перестроить не только Европу, но и поменять весь мировой порядок по замыслу, созревшему ещё к началу Первой мировой войны, но не осуществлённому. Замысел новой войны был лишь немного откорректирован с учетом новых политических обстоятельств.

Расчеты заказчиков войны оказались не совсем верными. Сбыться им помешала Советская Россия, ставшая СССР. Примерно за то же время, что и Германия, Советский Союз, находясь в экономической блокаде, построил современную индустриальную экономику и в короткий срок реформировал свои Вооруженные силы до качества мирового уровня. В Европе укрепились социалисты и коммунисты, с надеждой наблюдавшие за успехами в СССР. Буржуазные правительства Европы видели в этом большую угрозу для себя. Таким образом, основной геополитической консолидированной целью западного финансового капитала был определен разгром Советского Союза. Гитлер не был бесноватым дураком. Он хорошо знал свою задачу и награду за её выполнение.

Смяв недавнюю союзницу Польшу и изобразив войну на Западе против своих конкурентов-благодетелей, Гитлер начал войну против Советского Союза — оплота мирового коммунизма. Тоже ведь не сам придумал. Никто из европейских правителей ему не помешал в осуществлении «Дранг нах Остен!».

Военно-промышленная база фашистского блока в Европе к июню 1941

Фашизация Европы

В Европе к власти после Первой мировой войны стали приходить фашисты. Это была реакция банкиров и крупной буржуазии на рост коммунистического движения и революционных настроений в массах. Лобовая атака на левых только бы усилила их позицию. И тут жажда власти и деньги решили всё.

В Италии под покровом социалистических лозунгов произошел государственный переворот, который возглавил социалист Бенито Муссолини. Он публично упрекал Сталина в нерешительности и в «предательстве мировой пролетарской революции», чтобы показать себя истинным вожаком пролетариев. Из уст дуче вылетело словечко фашизм, без которого теперь историки и политологи не обходятся и вкладывают в него самый разный подходящий смысл. Нашейные платки итальянских офицеров — банданы — к началу новой войны украсил лозунг: «Пролетарская Италия завоюет пространство от Бискайского залива до Урала». Такой платок среди военных трофеев хранился в запасниках музея Вооруженных сил РФ. Разумеется, в советское время его не выставляли в экспозиции, чтобы не дискредитировать пролетарскую идею. Муссолини всё это сам выдумал?

В Испании и Португалии тоже была установлена антикоммунистическая фашистская диктатура Франко и Салазара. Оба сотрудничали с Гитлером во время Второй мировой войны, выступая посредниками в неофициальных переговорах между гитлеровской Германией, США, Великобританией и другими странами. При этом Португалия сохраняла формальный нейтралитет, а Испания отправила на Восточный фронт дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда. По сути, с СССР воевала вся Европа.

Общепринято считать дату 1 сентября 1939 года началом Второй мировой войны. В этот день Германия напала на Польшу. Но поскольку война велась фактически против коммунизма, то некоторые историки склонны считать Вторую мировую антикоммунистической, а её предтечей или прологом — начало гражданской войны в Испании, которая была интернациональной с обеих сторон.

Итальянские интервенты под Гвадалахарой. Гражданская война в Испании

Союзники, готовые предать

Гитлеровская Германия была разгромлена. Основной вклад в Победу внес Советский Союз. Он же, как главный противник Германии, понес наибольшие потери в войне. Союзники выжидали и маневрировали, не слишком напрягаясь в оказании помощи и не открывали второй фронт до тех пор, пока Красная Армия не перешла советскую государственную границу и не стала освобождать от фашизма соседние страны. Почти во всей Европе, в том числе там, где советских войск никогда не было, к власти стали приходить левые партии. Правые потерпели сокрушительное поражение вместе с Германией. Справедливости ради надо сказать, что партизаны Франции, Италии, Греции, Польши принесли больше пользы в совместном разгроме гитлеризма, чем войска англосакских союзников. Поставки США по лендлизу воюющим странам — программа исключительно коммерческая, с подоплёкой политической выгоды.

Союзническая политика США во Второй мировой войне принципиально не отличалась от той, которую англосаксы проводили в Первой мировой войне. Если не было выгоды для своих банков, то американцы «дружбу» с «союзниками» не заводили. Они видели для себя совсем другую перспективу — сохранение мирового превосходства над ослабленными обеими войнами государствами, а также искоренение коммунистической идеи как таковой и уничтожение СССР не в прямом военном столкновении с Америкой, а чужими силами. Поэтому США была выгодна затяжная война в Европе с максимальными жертвами для СССР, Германии и союзников-конкурентов.

Союзники готовились нанести нам удар в спину при удобном случае — были у них такие намерения по плану операции «Немыслимое», который разрабатывали английские стратеги.

Как мы знаем, официальная политика союзников резко поменялась на враждебную после завершения войны. Началась так называемая холодная война Запада против СССР и социалистического Востока. На повестку дня снова был поставлен вопрос передела мира. Началось формирование для этого новой военной силы глобального масштаба в лице США, заявившей о себе атомной бомбардировкой японских городов в назидание остальному миру. С этого времени Америка пошла по пути гитлеровской Германии к мировому господству.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Америка — наследница Рейха

Американский президент Джеймс Монро в 1823 году в послании конгрессу объявил условия политических отношений между Америкой и Европой, которые известны как доктрина Монро. Европе предлагалось не вмешиваться в дела европейских колоний в Латинской Америке, а США в ответ на это брали на себя обязательство не вмешиваться в европейские дела. Это был почти ультиматум. При этом вся Америка объявлялась зоной исключительных экономических интересов США. Это была первая заявка США на свой особый статус в мире. А по сути, первая попытка раздела мира между Рокфеллерами, Морганами с одной стороны и Ротшильдами с другой.

Сегодня мы видим, как США вопреки пресловутой доктрине Монро подминают под себя Европу и диктуют всем членам ООН миропорядок, выгодный транснациональному финансовому капиталу, претендуя на мировое господство.

Однако американцам не удается построить однополярный мир с доминированием американского капитала. Утратив политические позиции и переживая финансовый кризис, правящая верхушка США стремится взять реванш в духе старой политической парадигмы: спекуляциях на военной напряжённости и войне, как это было в прошлом. Для решения этой задачи в общей стратегии США возникает необходимость очередной демонстрации всему миру военной мощи в новой войне, даже в ядерной по этому случаю. Но из того же прошлого опыта следует, что англосаксы постараются провести эту демонстрацию за счет больших жертв других государств и народов, как всегда, оставаясь над схваткой. С этим расчетом Пентагон уже проводит обновление своих оперативно-стратегических планов.

Существует вероятность и того, что в случае дальнейшего снижения американского влияния до определённого критического порога, когда содержание США станет невыгодным мировым финансистам, они используют американский военный потенциал, включая ядерный, для окончательного глобального переустройства мира. Америка может повторить судьбу Германии в войне, например, с непокорной Россией, став жертвенной фигурой на шахматной доске мира по Бжезинскому.

Заказчиком войн и идеологом мирового порядка является мировая финансовая олигархия, которая рассматривает США в качестве ударной силы и мирового жандарма. Другого предназначения у этой страны в мировом порядке нет. Суверенитет США такой же призрачный, как и суверенитет государств ЕС и НАТО.