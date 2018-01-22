



Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Франция требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии, сообщил в Twitter глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан. По всем признакам, заседание пройдет в закрытом режиме и его выводы будут носить консультативный характер.

Это пока что стало наиболее заметной реакцией Запада на боевые действия, предпринятые Анкарой в курдском регионе Сирии. В этой связи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Ирак заявил, что «желание Парижа созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии отразится на отношениях с Анкарой». Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нанес официальный визит во Францию и встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном. Европейские СМИ называли этот визит «загадочным», хотя внешне всё подавалось как стремление Турции, во-первых, прояснить свои перспективы с интеграцией в ЕС, во-вторых, подписать соглашения о сотрудничестве между компанией Eurosam с французским и итальянским участием и турецкими компаниями Aselsan и Roketsan, занимающимися технологическими разработками в оборонной промышленности.

Tccb.gov.tr Встреча Тайипf Эрдогана и Эммануэля Макрона в Париже. 2017

Много говорилось и о подписании протокола о сотрудничестве по приобретению Турцией самолетов. Однако, по имеющейся информации, Эрдоган в ходе переговоров в Париже с Макроном затрагивал тему предстоящего вооруженного вторжения в северную Сирию и пытался заручиться поддержкой Парижа по этому вопросу. Как пишет известный французский специалист по проблемам Ближнего Востока Тьерри Мейсан, Анкара располагает сведениями, что «Париж готовился признать псевдогосударство сирийских курдов под названием «Роджава» по примеру Косово, но при условии, что союзники не будут возражать». Он также указывает на принятые Турцией и Францией в 2011 году (с согласия Великобритании) секретные обязательства «по созданию нового государства на севере Сирии, куда Турция могла бы вытеснить проживающих на ее территории курдов», и подчеркивает, что «данное соглашение не противоречит нынешней политике Великобритании и Турции».

Помимо того, Мейсан приводит так называемую «карту Робина Райта», появившуюся за девять месяцев до вторжения в 2014 году ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ирак и Сирию, на которой были обозначены границы «Роджавы» и «Халифата». Аналитик датирует 2013 годом появление франко-турецкого плана по созданию «Суннистана» на территории Сирии и Ирака. «Париж отказался от обоих проектов тогда, когда президент США Дональд Трамп решил покончить с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не считая больше курдский вопрос оправданием присутствия американских солдат в Сирии», — заключает Мейсан. Это, конечно, проверить сложно. Но версия французского эксперта является интригующей хотя бы потому, что приведенные им сведения до сих пор никем не опровергались. И в любом случае они демонстрируют активную секретную вовлеченность Парижа в события в Сирии в кооперации с Анкарой.

Карта. Суннистан, Курдистан и Шиастан

Что касается Турции, то когда Эрдоган после переговоров со своим французским коллегой Макроном заявил, что «выступает за проведение выборов в Сирии без участия президента Башара Асада в соответствии с демократической волей сирийского народа», стало ясно, из какой оперы звучит эта ария. В то же время решение Франции созвать экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии свидетельствует о том, что во французско-турецком альянсе на сирийском направлении что-то пошло не так. Теперь всё будет зависеть от того, насколько успешно и стремительно будет развиваться операция «Оливковая ветвь». Если всё пройдет достаточно быстро (что очень сомнительно), то Париж и Вашингтон пойдут на диалог с Анкарой, естественно, с учетом новых реалий. Если же Турция «увязнет» (вероятность такого варианта очень высока), то «курдская карта» в Сирии может разыгрываться без учета интересов Анкары. Правда, есть и другой сценарий: Эрдоган будет стремиться разжечь гражданскую войну между курдами — объявленной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана и сирийской курдской партией «Демократический союз», чтобы заблокировать коридор на севере Сирии для доставки оружия в юго-восточную Анатолию из стран Средиземноморья.

Но кто будет контролировать этот коридор — курды или боевики Идлиба? Пока же фактом становится то, что Макрон, возможно, пытается по-новому и в новых условиях обозначить свои интересы в Сирии в публичном пространстве. Посмотрим, что из этого выйдет.