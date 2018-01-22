Клиника Мешалкина предупредила о мошенниках, которые ведут сбор средств якобы для ребёнка с пороком сердца, которому после лечения в новосибирской клинике необходимо ещё провести несколько операции за границей. Новосибирские врачи заявили, что такого пациента у них не было, а медицинские документы, которые рассылаются — подделка.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенники

«Друзья, нам очень неприятно об этом говорить, но есть такие субъекты, которые наживаются на чужом горе. Поделитесь этой информацией с вашими родными и близкими, не позволяйте мошенникам обмануть вас. Если к вам обращаются за финансовой помощью ребенку, которому якобы требуется дорогостоящая операция в нашей клинике или которого оперировали у нас, не стесняйтесь — напишите нам. Мы проверим, правда это или нет. Помощь должен получать тот, кто в ней действительно нуждается», — рассказали сотрудники клиники Мешалкина через свой Инстаграм.

Иероним Босх. Фокусник

Как выяснилось, о том, что мошенники пытаются заработать на неравнодушных гражданах, в клинике узнали от новосибирцев, которым стали приходить на E-mail-ящики письма с просьбой помочь собрать половину от необходимых 57 тысяч евро на две операции за рубежом ребёнку с пороком сердца. В письме уточнялось, что в иркутских медицинских учреждениях «родителям» якобы отказали в операции, но согласились помочь в новосибирской клинике Мешалкина.

«…пять суток малышка лежала в реанимации с открытой грудиной, так как после манипуляций на сердечке оно увеличилось в размере и невозможно было зашить грудную клетку. Малышка выжила, единственная из всех деток, которым делали операцию Норвуда в Новосибирске. Но для полноценной жизни девочки нужны ещё две операции, которые в России провести невозможно», — писали «несчастные родители», которых тут же «раскрыли» те, кто получил от них письма — в тексте прикрепленной истории болезни были замечены явные медицинские разногласия и фактические ошибки. Нельзя не увидеть и то, что даже название новосибирской клиники было указано неправильно, а логотип наклеен на «бланк».

Как выяснил сайт БК54, фото ребёнка, распространяемые вместе с письмом, были сделаны в 2007 году, и принадлежат они украинской семье. Последний снимок выложен девять лет назад. Судя по подписям, девочку зовут Викой и в 2009 году она уже ходила в детский сад.

Эдвард Мунк. Больной ребенок. 1885 — 1886

Помимо электронных писем с просьбой о помощи, новосибирцы довольно часто сталкиваются на улицах города с так называемыми сборщиками средств на лечение, операции и так далее. Люди с прозрачными ящичками представляются волонтёрами какой-нибудь организации, которая занимается помощью детям или взрослым, и, не стесняясь, просят прохожих не быть равнодушными к чужому горю. Зачастую сами фонды к таким «волонтёрам» отношения не имеют.

Руководитель новосибирского бюро Российского фонда помощи (Русфонд) Екатерина Кузнецова отмечает, что это разные виды мошенничества и оба, к сожалению, довольно распространены.

«Этим летом по Новосибирску ходили люди с прозрачными кубами, которые собирали деньги на «детей Русфонда». Это были 100-процентные мошенники, потому что Русфонд на улицах деньги не собирает. Это я как руководитель новосибирского бюро Русфонда говорю. За остальных, да, утверждать не могу. Могу только догадываться… Что касается интернет-мошенников, это, увы, ещё чаще встречается. Это очень сложно доказать и наказать. Но мы стараемся. Был даже один из Новосибирска, который понёс наказание. Такие люди не только обманывают конкретных людей, они подрывают доверие вообще к самой идее благотворительности. И это очень больно», — прокомментировала ИА REGNUM Екатерина Кузнецова.

Зарабатывают на сострадательных и доверчивых новосибирцах (и не только новосибирцах) довольно часто. Тот же Русфонд не раз рассказывал о мошеннике Алексее Степанове, который на протяжении многих лет пытался нажиться на добрых чувствах людей и их сострадании. В январе 2017 года на сайте фонда была размещена информация о том, что история 15-летней девочки из Казани с тяжелой комбинированной травмой, с поражением электрическим током, глубоким ожогом 65 процентов поверхности тела была использована для заработка мошенником, который опубликовал рассказ о девочке, попавшей в большую беду, на анонимной странице в инстаграме, и просил о финансовой помощи, упустив при этом, что средства уже были собраны. Но не забыл при этом добавить номер своего счета в Сбербанке, телефон (который никогда не отвечает) и телефон якобы мамы девочки.

В итоге Степанов всё же понёс наказание: три года лишения свободы в колонии общего режима.

Екатерина Кузнецова на своей странице в Facebook даже «попыталась сформулировать хотя бы несколько простых правил, которые помогут вам не ошибиться и выявить обманщика». Она советует не спешить и, прежде чем отдавать незначительные для некоторых сто рублей волонтёрам на улице, запомнить название фонда, найти его реквизиты в интернете и перечислить пожертвование именно на счёт фонда.

Если же люди с прозрачными кубами на улицах не пугают, то стоит хотя бы поинтересоваться, кто адресаты помощи и как называется фонд, от которого они собирают средства. Если волонтеры не знают точно, в чью пользу собирают деньги, то это тревожный звоночек. Также должно насторожить, если у фонда помощи нет сайта в интернете. Нет сайте, то и нет площадки, на которой фонд, как минимум, должен отчитываться о том, сколько денег собрано и на что потрачено.

Кроме того, можно позвонить организаторам сбора средств, у волонтёров должны быть все контакты. А можно и сфотографировать сборщиков средств — мошенники боятся публичности и огласки. Если волонтёр развернулся и убежал, пишет Кузнецова, то скорее всего, его совесть нечиста.

Томас Гейнсборо. Благотворительность, избавляющая от страданий

И ещё один пункт: волонтёр не имеет права брать деньги в руки. Ящик для пожертвований обязательно должен быть опечатан, а потом вскрыт специальной комиссией как минимум из трёх человек, должен составляться акт, при существенных суммах сборов должен заключаться договор с инкассаторской компанией.

К сожалению, такой вид мошенничества, как сбор средств на лечение больных детей, «стар как мир», но желающих заработать именно на легковерности людей от того меньше не становится. В сентябре 2017 года люди с прозрачными коробками, которые собирали деньги якобы для подопечных одного из фондов помощи, были замечены на площади Калинина, на улице Ленина, в Центральном парке Новосибирска и других людных местах. Взаимопомощь и взаимовыручка — это прекрасно. Но безграничное доверие и бездумные пожертвования, без анализа и проверки, подталкивают мошенников всё чаще и всё больше выманивать деньги на улицах, в общественном транспорте, в интернете. В то же время реальное наказание они получают редко. А потому гарантия того, что помощь получит тот, кто в ней действительно нуждается, зависит в том числе и от нашей бдительности и внимательности.