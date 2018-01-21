19 января 2018 года открыло новую страницу гражданской войны в Сирии — Турция начала очередную военную интервенцию в Сирию, направленную против курдских отрядов народной самообороны (YPG и YPJ), входящих в состав блока Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces, SDF), и Демократического союза (PYD — считается турецким руководством филиалом Рабочей партии Курдистана). Военная операция получила название «Оливковая ветвь», а её первые два дня отметились бомбардировками и артиллерийскими обстрелами целей на территории Сирии. 21 января начали поступать новости о начале наземной операции и первых потерях турецкой стороны (из курдских источников) в столкновениях с курдами — пока речь идёт о четырёх погибших военных и пяти подбитых танках. Что привело к эскалации и каковы могут быть её последствия?

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган. Курдистан

Россия и США не остановили Турцию?

Несмотря на мягкие предостерегающие заявления и озабоченность российских официальных лиц и более жёсткие заявления американцев, Турция всё же начала военную операцию против сирийских курдов. Здесь могут быть разные варианты — интервенция была согласована с обеими сторонами, или же только с одной из сторон. Причём вполне вероятно, что этой стороной была Россия, так как российские военные были информированы, куда именно будут наноситься авиаудары, и заблаговременно передислоцировали свои силы из этих районов. В целом же российский контингент перемещён из Африна, являющегося главной целью турок, в Тель-Аджар, находящийся примерно в 12 км от курдского оплота. На некоторые мысли наводит и разрешение на постройку второй нитки «Турецкого потока», которое было получено «Газпромом» 19 января. Таким образом, курды вполне могли стать разменной монетой и в рамках этой сделки. Тем не менее, судя по всему, США тоже не приложили максимума усилий для предотвращения турецкой интервенции, что может иметь разные объяснения, в том числе и достаточно серьёзную разрозненность в сегодняшнем американском руководстве (администрация президента Дональда Трампа и многие государственные структуры фактически находятся в состоянии противостояния).

Использование мантры «США виноваты во всём» по отношению к курдам неэтично

После начала турецкой военной операции представители российского Министерства обороны и МИД заявили о том, что действия США стали причиной, по которой Турция вторглась в Сирию. Якобы «спусковым крючком» стал факт бесконтрольного вооружения курдских сил самообороны. На самом деле, подобное заявление является абсолютно неэтичным и беспринципным, учитывая тот факт, что сирийские курды, наряду с правительственными войсками Башара Асада, стали основой борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Без их участия участь Башара Асада и светской Сирии была бы под очень большим вопросом. При этом не стоит забывать и того факта, что сирийские курды неоднократно выражали готовность тесно сотрудничать с Россией — у Москвы был прекрасный шанс «переманить» этот огромный народ на свою сторону, особенно учитывая исторические связи с курдами во времена СССР.

Kurdishstruggle Отряды народной самообороны

Вместо этого, судя по всему, ставка сделана на Турцию, которая ведёт наступление в одних рядах с подконтрольной ей оппозиционной Свободной сирийской армией, которая явно ни на какие выгодные соглашения с Башаром Асадом и Россией не пойдёт. То есть, выбирая между курдами, с которыми, пойдя на некоторые уступки, вполне можно было договориться, и Турцией в сочетании с их «оппозиционными» группировками, не приемлющими союзного режима Асада, Москва выбрала Анкару. Остаётся только гадать, что стало причиной для этого — прямая продажа зоны влияния в обмен на нефтегазовый проект «Газпрома» (и, возможно, что-то ещё) или же следование официоза уже закоренелой мантре «во всём виноваты США» (которая, видимо, так часто повторялась, что в неё уже верят и сами авторы этой концепции по перекладыванию ответственности с себя), даже если речь идёт о совершенно не имеющих к внешней политике вещах.

Единственный сценарий, который оправдает действия Москвы, — это тот случай, когда в дальнейшем окажется, что Турция втягивалась в ловушку, а с курдами имеются закрытые договорённости и будут налажены поставки вооружения. Однако такая вероятность не так уж и высока.

Эрдоган идёт «ва-банк»?

Учитывая очень агрессивную антикурдскую пропаганду, которая была развёрнута в Турции перед началом интервенции, общественное мнение в стране ждёт от турецкой армии только и только оглушительной победы. Однако сказать легче, чем сделать — курдские силы намного многочисленней, чем то же ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Эль-Бабе (турецкие силы очень долго штурмовали этот небольшой населённый пункт, потеряв там не менее 10 современных немецких танков Leopard 2), да и вооружены они намного лучше. Если американцы нарастят материальную поддержку сирийских курдов, то турецкая операция может затянуться, а армия завязнет в тяжёлых боях за каждую деревню, а потом и за сам Африн. Ещё хуже дела у турок пойдут, если скрытая поддержка курдам будет оказываться силами Башара Асада и России. При этом если поставленные задачи по фактическому уничтожению Сирийского Курдистана не будут достигнуты, то президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может серьёзно растерять своё влияние как внутри, так и вне страны, что может в перспективе привести и к потере им власти. Таким образом, можно сказать, что Эрдоган пошёл «ва-банк» в рамках сирийского конфликта.

Владимир Путин, Башар Асад и Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 2017

Турция вновь может шантажировать Россию эскалацией азербайджано-карабахского конфликта?

20 января на страницах крупных российских СМИ появилась ещё одна новость — об азербайджанском беспилотном летательном аппарате (БПЛА), сбросившем на позиции Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (АО НКР) миномётную мину (потерь нанесено не было). Надо сказать, что столкновения в зоне этого конфликта не являются редкостью (хотя в последние полгода в целом обстановка была более или менее стабильной), поэтому речь вполне может идти и о простом совпадении. Однако не стоит забывать, что в 2016 году, в разгар кризиса в российско-турецких отношениях (после уничтожения российского фронтового бомбардировщика Су-24), в апреле в Карабахе разразилась кратковременная война (позже получившая название четырёхдневной, или апрельской).

Подробнее: «Четырехдневная война» в Нагорном Карабахе: кто все-таки победил?

Тогда, вероятнее всего, началу войны поспособствовала Турция, ищущая рычаги для торга с Россией, которой явно была невыгодна эскалация этого конфликта (она грозила втягиванием Москвы в третий конфликт, помимо Украины и Сирии, а также полной потерей отношений с Арменией или Азербайджаном). Сейчас Анкара также может «делать намёки» для Москвы в том же направлении — вы поможете курдам, мы «разожжём огонь» в Нагорном Карабахе. Готовность к такому сценарию как со стороны России, так и со стороны Армении и НКР будет сейчас очень важна.