Кабы реки и озёра

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведев

Слить бы в озеро одно,

А из всех деревьев бора

Сделать дерево одно,

Топоры бы все расплавить

И отлить один топор,

А из всех людей составить

Человека выше гор,

Кабы, взяв топор могучий,

Этот грозный великан

Этот ствол обрушил с кручи

В это море-океан, —

То-то громкий был бы треск,

То-то шумный был бы плеск!

С.Я.Маршак

«Моё выступление будет надэкономическим или постэкономическим», — так начал Д. Медведев свою речь на IX Гайдаровском форуме.

Заинтриговал. Что, в экономике страны все до такой степени классно, что можно поговорить на отвлеченные темы? Или, наоборот, все из рук вон плохо, экономические методы хозяйствования себя исчерпали, необходимо переходить на надэкономические или, что уже было, на внеэкономические меры регулирования?

Строго говоря, экономика как понятие было введено в политический и законодательный лексикон в начале девяностых годов для замены термина «народное хозяйство» в связи с идеологической окрашенностью последнего, хотя структурно ничего не поменялось. И самым актуальным вопросом остается необходимость структурных реформ.

Но словосочетание «народное хозяйство» вновь входит в обиход и употребляется довольно часто политиками и капиталистами для демонстрации близости к народу и завоевания его симпатий. Может, Д. Медведев захотел вернуть понятия о производительных силах и производственных отношениях, базиса и надстройки?

Kremlin.ru Медведев на Международном экономическом форуме

Интрига захлебнулась, так и не начавшись.

Во-первых, премьер не разъяснил, что это такое — надэкономический подход или постэкономический взгляд на жизнь страны. Оказалось, просто красивость. Фигура речи.

Д. Медведев, видимо, в угоду участникам очередного форума решил блеснуть интернет-эрудицией и внести таким образом свой интеллектуальный вклад в дискуссию на тему «Россия и мир: цели и ценности». На дворе 2018 год, а у нас до сих пор нет ответа на эти вопросы, и правительству потребовался очередной совет на международном форуме. И сразу — с пятнадцатью с половиной тысячами участников форума.

Кстати, начиная с 2010 года темы форума, по сути, не меняются. «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», «Россия и мир: в поисках инновационной стратегии», «Россия и мир: 2012−2020», «Россия и мир: вызовы интеграции», «Россия и мир: новый вектор», «Россия и мир: взгляд в будущее».

Теперь вот — «Россия и мир: цели и ценности».

Помогло все это восьмилетнее супер дорогостоящее национально-международное общение экспертов с правительством определиться, например, со стратегией социально-экономического развития России, как того с 2014 года требует от него федеральное законодательство?

Нет. Не было такой цели. Потому что главное на любом форуме — процесс общения, а не результат.

Цель — ничто. Движение — все.

Обрушения ствола могучим топором грозного великана не произошло.

Треск и плеск.

Во-вторых, реализуя свой талант коснуться до всего слегка с ученым видом знатока, премьер, опять же, ничего не поясняя, обрушил на слушателей целый шквал «откровений»:

— о том, что у понятий «цели и ценности» сейчас меняется содержание;

— что сегодня изменяется практически всё, что было привычным на протяжении десятилетий, если не столетий;

— что учить детей надо будет по-другому, потому что что конец прошлого века был эпохой high-tech и стал сопрягаться с эпохой high-hume;

— что интеллект, которого не бывает слишком много, теперь меняет рыночный ландшафт;

— что цифровая трансформация несет с собой беспрецедентную прозрачность частной жизни;

— что теперь, благодаря технологии 3D-печати, человек, по сути, сам конструирует необходимые ему товары, то есть становится не только потребителем, но и в определённом смысле производителем;

— что «криптовалютная гонка» может быть тупиковой ветвью идущей киберреволюции и т.п.

А пояснения очень нужны.

Цели могут меняться, однако, если в обычаях и традициях жизни, а не в головах политиков, стало изменяться содержание общечеловеческих ценностей, то это катастрофа, требующая принятия глобальных и немедленных мер реагирования.

Безответственно, ради красного словца, правительству огромной страны просто взять и продекларировать необходимость обучения детей по-другому. Как это — по-другому?

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Доломать отечественную систему образования, ликвидировать классно-урочную систему, выдумать другие учебные планы и учебники? Исключить из школьного расписания математику, физику, химию, биологию, литературу?

Учить без учебников? По интернету? Сразу на английском языке? Пригласить сингапурских гувернеров? Первоклассников и выпускников — в один класс, как это в сельских малокомплектных школах?

Школа сегодня на перепутье. Участники процесса обучения, начиная с учащихся, родителей и учителей, устали от пересменок курса.

Государственная программа развития образования пафосная, отредактированная наспех, без скорреспондированных между собой целей, задач и ожидаемых результатов.

Очередная/внеочередная смена министров образования ничего никому пока не дала.

Мы до такой степени растеряны из-за критической ситуации в наших школах, в том числе криминогенной, что впору разворачиваться на марше к тому, что было прежде, к тому, что из себя раньше представляло отечественное образование и воспитание.

В-третьих, особые пояснения необходимо получить о связи Д. Медведева с Карлом Марксом.

Карл Маркс

Это — центральное событие форума, но не замеченное. Хотя цитирование Д. Медведевым «Капитала» К. Маркса, на мой взгляд, сделало весь Гайдаровский форум двусмысленным мероприятием, отодвинувшим постэкономические сказки во вчерашний день.

Председатель правительства сообщил, что «технологический прогресс ведёт к сокращению рабочего времени. На это, кстати, ещё Карл Маркс обращал внимание, говоря о том, что уровень развития общества и государства во многом определяется не объёмом рабочего времени, а объёмом свободного времени».

Маркс никак не увязывал тему технического прогресса при капитализме с темой свободного времени.

В «Капитале» он говорил совсем о другом и примерно так.

Ближайший результат введения машин, по его мнению, заключался в возрастании богатства капиталистов, что порождает новые потребности в роскоши и новые средства их удовлетворения.

Чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности при интенсификации эксплуатации в других отраслях экономики даёт возможность непроизводительно употреблять всё увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить всё большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

Маркс привел такие расчеты.

Если вычесть из двадцатимиллионного населения Англии и Уэльса всех неспособных к труду по старости или малолетству, всех «непроизводительных» женщин, подростков и детей, затем «идеологические» сословия, как правительство, попы, юристы, войско и т. д., потом всех, чьё исключительное занятие составляет потребление чужого труда в форме земельной ренты, процентов и т. д., наконец, пауперов, бродяг, преступников и т. д., а затем сложить число всех занятых, то мы получим число, которое меньше числа современных домашних рабов.

К. Маркс: «Что за превосходный результат капиталистической эксплуатации машин!»

Теперь о рабочем и свободном времени,

В отличие от Д. Медведева, К. Маркс выводил формулу рабочего времени при капитализме не из технологического прогресса, а из в истории борьбы между совокупным капиталистом, т. е. классом капиталистов, и совокупным рабочим, т. е. рабочим классом за пределы рабочего дня, продолжительность которого не зависит от уровня развития техники, а только от принципиально неутомляемой жажды наживы.

Биржа

Свободное же время, по Марксу, это особая деятельность, позволяющая человеку воспроизводить себя самого как общественного существа, как суть его отношений с другими людьми, как возможность возвышения себя самого через обобществление богатства человеческой культуры.

Свободное время как время свободы для иной, не вынужденной экономической деятельности человека, — это цель, достойная общественной борьбы за нее.

Свободное же время по Д. Медведеву — это неизбежное следствие технологического прогресса, которое он почему-то относит к категории национального богатства.

Что это за «свободное время», которое принадлежит тебе только потому, что ты теперь безработный?

Никакой нормальный человек за такую цель бороться не будет.

Премьер оказался ближе к Марксу, сообщив, что «прогресс технологий создаёт и другие вызовы, в том числе социальные, такие как рост неравенства. Причём речь идёт не только о неравенстве в доходах, но и о неравномерности территориального развития. Скорость технологических изменений в мегаполисах, в крупных городах может усиливать их отрыв от малых городов, сельской местности».

Все верно.

И что же намерено предпринимать наше провидческое правительство?

А ничего.

Пустота.

«Наша задача — обеспечить все условия для нормальной жизни и развития людей вне зависимости от места проживания». Конец цитаты.

Как это сделать?

Опять неведомо. Потому что, как он выразился, используя «привычные показатели, мы теперь далеко не всегда можем точно судить о том, что действительно происходит, например, в той же самой экономике».

Концовка выступления оказалась вовсе дежавю: «Не ждать, когда поменяется мир, а менять его сами». Хотя грамотнее было бы «самим».

Виктор Дени. Или смерть капиталу, или под пятой капитала. 1919

А еще лучше — объяснить всем собравшимся и нам:

— почему правительством так и не исполнены майские указы президента Российской Федерации, которые поставили жизненно необходимые задачи с ненадуманными показателями их решения, которые требовали от правительства не говорильни, а организации дела и действий;

— почему правительством до сих пор не исполнен федеральный закон «О государственном стратегическом планировании» и обществу так не представлен проект Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года, разработка которой началась еще в 2015 году и должна была завершиться еще до начала нового года?

Надо работать, а не заниматься пророчествами.

Судить о том, что происходит в экономике страны не по новинкам, особенно за рубежом, которые воспаленное сознание возвышает до уровня глобальных тенденций, а по реальной ситуации в своей стране. И — отстающим. Измерять скорость движения не по головной автомашине в колонне, а по замыкающей, чтобы не потерять конец колонны.