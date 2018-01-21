В последние дни на Украине произошло несколько громких событий. В частности, Верховная рада приняла Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон о «реинтеграции Донбасса»), который местными правыми радикалами подается как серьезная победа над мягким Порошенко и как заявка на войну с Россией. Об этом и о других связанных с Украиной событиях в интервью с шеф-редактором аналитической редакции ИА REGNUM Юрием Баранчиком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дубина

ИА REGNUM : Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса преподносится киевскими властями как выдающаяся внутриполитическая победа. Украинские СМИ подробно анализируют «победу», объясняя, что впервые в истории независимой Украины «агрессора назвали агрессором». Что Вы можете сказать по этому поводу?

Закон о «реинтеграции Донбасса» не имеет никакого отношения к идущему на востоке Украины гражданскому конфликту, так как этот конфликт идет целиком и полностью в рамках, зафиксированных сторонами конфликта «Минских соглашений — 2», текст которых, кстати, одобрен резолюцией Совбеза ООН. Поэтому Украина может принять еще хоть сто законов о «реинтеграции Донбасса», итог будет один — нулевой, так как Украина по этому вопросу не имеет никакой политической субъектности, она — уже исключительно объект международного права.

ВО «Свобода» Война в Донбассе

Подлинный смысл этого закона, который до сих пор так и не дошел до украинских необандеровцев из Рады, — это увеличение силовых полномочий президента украинского недогосударства Петра Порошенко перед теми событиями, которые намечаются в самом ближайшем будущем.

Речь идет о двух моментах. Во-первых, если ранее ВСУ подчинялись министру обороны Украины, то теперь они переведены под прямое подчинение президента. Во-вторых, через новый закон Порошенко смог добиться серьезного упрощения процедуры введения военного положения. Фактически теперь президент имеет право сделать это единолично, на неопределенный срок и на всей территории страны.

О чем это говорит? Пойдем простым логическим путем.

ИА REGNUM : Пойдемте.

Так как на сегодняшний момент Донбасс находится вне политической и государственной юрисдикции Киева, то может ли Порошенко ввести военное положение в ЛДНР? — Конечно же, нет. Соответственно, он его может ввести только на территории нынешней, сильно кастрированной в территориальном плане Украины. Однако для чего Порошенко может понадобиться вводить военное положение? Чтобы воевать? Эта версия не проходит, так как гражданская война на Украине и так идет.

Россия на территорию Украины не будет заходить ни в едином случае, кроме одного — если сам Киев не решится объявить войну против России и сам не вторгнется на российскую территорию. Но это будет политическое самоубийство киевского режима — Москва очень быстро установит над киевским Рейхстагом свой флаг, Запад же вынужден будет признать это поражение и откреститься от обезумевшей хунты, которая подставит его очень серьезно.

Однако Порошенко, имеющий хороший бизнес в России, никогда на это не пойдет, как бы американцы его на это ни толкали. Что бы ни писали о Порошенко, но он прекрасно понимает, что американцы его таким образом используют против России, а потом сами же и будут судить как международного преступника, если не прикончат, как Каддафи.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

Американцы очень недовольны тем, что Порошенко раскусил их намерения и ведет при поддержке Кремля свою игру. Поэтому они и натравливали на Порошенко как НАБУ, так и безумного Михо, чтобы запугать его угрозой нового Майдана. Но, как мы видим, мятеж Саакашвили сдулся, по крайней мере, на время, а Порошенко не только устоял, но и укрепил с помощью Москвы свои внутриполитические позиции.

Соответственно, введение срочного военного положения по упрощенной процедуре может понадобиться Порошенко только для одного — чтобы использовать его в своем противостоянии с теми политическими силами, которые попытаются его досрочно свергнуть до выборов 2019 года. То есть — с внутриполитической оппозицией. Тимошенко, кстати, очень хорошо поняла истинный смысл произошедшего и отошла снова в тень — это не ее уровень игры, и даже не Коломойского, тут совсем другие ставки и других людей.

ИА REGNUM : Вы сказали интересный тезис — что Порошенко укрепил свои позиции с помощью Москвы. Что Вы имеете в виду, ведь многие в России подают отношения России и Украины как враждебные. Как мы можем оказывать помощь нашему врагу?

Дело в том, что чем меньше у людей информации, тем больше мифов и иллюзий по поводу своего знания реального положения дел. Украина, как и украинский народ, который является частью русского, не являются и не могут являться нашими врагами. Это временно заблудившаяся часть нашего народа. Это во-первых.

Соответственно, во-вторых, Украина и ее заблудшие элиты, вместе с частью откровенно агрессивных националистов и русофобов — лишь инструмент в войне Запада против России. Под Западом я понимаю, конечно, не весь политический Запад, так как он очень разновекторный в геополитическом смысле, там есть и наши союзники, например, тот же Трамп, а только ту его часть, которая объединена идеологией черного миропроекта (кстати, фашизм — только часть этого проекта, и не самая страшная), а на организационном уровне связана узами глубинного государства через различного рода масонские и другие сектантские организации содомского плана.

Тем более, сейчас идет еще не война, а политические игры. В этих играх, если принять ту точку зрения, что Украина — это не враг, а инструмент, мы точно так же его можем использовать против наших настоящих врагов. Поэтому Москва путем ряда сложных комбинаций в течение последних лет просто перекупила часть киевских элит, в том числе клан Порошенко, и вывела их из-под власти Вашингтонского обкома (его черной части), и сейчас использует их в своей игре уже против этой части глобальных элит.

ИА REGNUM : И реакция «черного миропроекта» на это?

Надо отметить, что руководство черного миропроекта такое положение дел просто бесит. Они столько сил и средств вложили в то, чтобы Украина быстро объявила войну России, однако из этого вышел глобальный облом. Черный миропроект планировал блицкриг — чтобы между Россией и Украиной произошла война, после чего спустить на Россию всех собак «международного права», а из Путина сделать Милошевича.

Идея блицкрига состояла в том, что черный миропроект понимал — Европа долго не протянет в санкционном режиме против России и начнет вести сепаратные переговоры, что мы и видим. Европа подписывалась под антироссийские санкции только в одном варианте — если Кремль дрогнет под натиском клинтонитов и быстро вывесит белый флаг. Однако этого не произошло, и Европа сейчас судорожно выкарабкивается из этого кризиса.

Lipefee Обзор оккупации центрального Киева протестующими в начале февраля 2014 года

Вместо блицкрига на Украине черный миропроект по уши увяз на Украине. Трамп как опытный управленец не стал менять подходы Обамы — Клинтон по Украине и не стал менять команду ЦРУ — госдепа по этой стране, а дал им определенные сроки решения вопроса: Вы, мол, заварили кашу, говорите, что все под контролем, давайте, действуйте, а я посмотрю, о результатах доложите.

ИА REGNUM : Насколько это грамотно с точки зрения внутриполитических процессов в США?

На самом деле с точки зрения управления Трамп позволил силовой части американского глубинного государства еще больше погрузиться в украинское болото, чтобы потом с еще большей силой указать на этот внешнеполитический провал демонократов и с еще большей силой показательно и публично выпороть эту часть американского истеблишмента.

В результате черному миропроекту на Украине нужны быстрые результаты, а их нет. Они теряют темп. Вместо того чтобы давно избавиться от этого проекта и заняться тем же Китаем, они вынуждены с ним плясать. При том чем дальше, тем он становится все тяжелее.

Дело в том, что Москва играет в долгую. И сегодня «проект Украина — не Россия» в его самой агрессивной форме связывает мировой черный миропроект по рукам и ногам. Европа увидела, что дело пахнет керосином, и реализует вторую нитку «Северного потока». Как только он будет закончен, начнется реализация «Турецкого потока — 2», которому на днях дал добро Эрдоган в обмен на операцию в Африне, уже на территории Европы под «железобетонные гарантии» самого Евросоюза, а через Украину будет идти небольшой поток исключительно на обслуживание самой Украины и восточных областей восточноевропейских государств.

В результате Путин смог перекупить Порошенко (инструмент) у черного миропроекта и настроить его против своих предыдущих хозяев. Именно поэтому слив информации о том, что Владимир Путин имеет конфиденциальные встречи с Порошенко, — имеет очень узкий смысловой конус — его потребитель именно та властная мировая группа, которая использовала Порошенко против нас. Теперь Путин решил публично обнародовать, что использует его против них.

ИА REGNUM : Получается, что Москва дважды на Украине обыграла не только хунту, но и ее кукловодов?

Да, обнародование этой весьма чувствительной информации — это очень громкий публичный щелчок по носу, просто откровенное глумление над руководящим составом черного миропроекта, что вызывает у него только безумную ярость и раздражение. Но когда противник теряет контроль и рациональность — это хорошо, он начнет совершать еще больше ошибок.

Сейчас они точно бросятся свергать Порошенко, чтобы вернуться в первоначальный сценарий как раз к выборам президента России, а у Порошенко уже имеется силовой механизм, чтобы защитить себя от дворцового переворота или Майдана, ввести военное положение и раздавить любую оппозицию себе до выборов. Но даже если они и устроят Майдан и свергнут Порошенко, то следующий президент будет абсолютно нелегитимен. И это тоже никуда не годится. Надо, чтобы войну развязал легитимный Порошенко, а он уже прикуплен Москвой. Это классический цугцванг для черного миропроекта — каждый следующий ход хуже предыдущего.

suewest Отставка

ИА REGNUM : Для чего это делает Владимир Путин?

На мой взгляд, главная задача Владимира Путина — навязать черному миропроекту будущие переговоры по Украине, которые, несомненно, будут, на своих условиях. И Трамп это тоже понимает, однако пока его сил недостаточно для того, чтобы свернуть шею черному миропроекту в США. Поэтому надо сделать так, чтобы эти люди сами пришли к Трампу и сказали, что игра проиграна, и обозначили условия своей безболезненной отставки.

В контексте принятия закона о реинтеграции Донбасса и слива информации о контактах Путина и Порошенко можно говорить, что все идет по плану. Принятием закона о реинтеграции необандеровцы сами дали Порошенко силовой инструмент для своей собственной зачистки, а обнародование информации о регулярных встречах Владимира Путина с Порошенко показывает, кто сейчас реальный хозяин «шоколадного короля» и кто ведет партию на Украине. Для Европы, кстати, обнародование этой информации лучше всего будет говорить о том, что Путин на Украине все контролирует и контрпродуктивную игру в санкции пора заканчивать.