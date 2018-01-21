Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прошел «точку невозврата». Он начал военную операцию «Оливковая ветвь» в районе сирийского города Африн. Турецкие СМИ сообщают, что близ границ с Сирией продолжается сосредоточение турецкой военной техники. Из региона поступает противоречивая информация. Но в любом случае обстановка на севере Сирии остается в высшей степени напряженной. По всем признакам, там идут ожесточенные бои.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

Свои действия турецкое руководство мотивирует решением антитеррористической коалиции во главе с США создать в Сирии новую вооруженную группировку численностью в 30 тысяч человек для обеспечения безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией. Группировку предполагалось сформировать из «Сил демократической Сирии», костяк которой составляют курдские отряды «Сил народной самообороны», которые Анкара считает террористическими. Правда, как сообщает The Wall Street Journal, Вашингтон решил «срочно скорректировать свои планы». Госдепартамент США заявил, что у Соединенных Штатов «нет стремления создать пограничные силы безопасности» в регионе, и призвал Анкару «воздержаться от военных действий против курдов, сосредоточившись вместо этого на борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Однако запущенный маховик эскалации остановить не удалось.

U.S. Navy Турецкий спецназ

Как считают в министерстве обороны России, основными факторами, способствовавшими развитию кризисной ситуации на северо-западе Сирии, где Турция начала операцию против курдов, стали «провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением». Известно также, что в треугольнике Анкара — Москва — Вашингтон проходили консультации на уровне руководителей внешнеполитических и военных ведомств. Результат этих переговоров, во всяком случае на публичном уровне, не совсем очевиден. В Пентагоне подчеркнули значимость тесного взаимодействия с Москвой для «предотвращения ошибочных расчетов». Стороны пришли к согласию о «сохранении в секрете» деталей разговора. Сейчас мы отметим некоторые особенности ситуации, которые представляются наиболее важными.

Первое: Россия в Сирии находится в союзе с Турцией и Ираном. Но для нее важно склонить к мирному сотрудничеству и США. После объявления победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии по сути обозначается позиционное противостояние. Американцы продвигают проект формирования неких «пограничных сил» численностью в 30 тысяч человек, основу которых составят сирийские курды. Их поддержат развернутые в Сирии порядка 2 тысяч американских солдат, добавим также бойцов французских спецподразделений. Под их контролем находится порядка трети сирийской территории у границ с Турцией и Ираком, где расположены главные месторождения нефти. Положение усугубляется и тем, как отмечает турецкое издание Haber7, что «Африн важен для Турции с экономической точки зрения». Есть проект, нацеленный на обеспечение передачи нефти и природного газа северного Ирака к Средиземному морю в обход Турции. Африн — неотъемлемая часть этого проекта.

Второе: Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» буквально накануне открытия Конгресса сирийского национального диалога, который намечено было провести 29—30 января в Сочи. По мнению заместителя министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, турецкая операция «может в позитивном или негативном плане повлиять на конгресс». Сирийские курды, которым США обещают автономию, способны выйти из мирного процесса в Сочи.

Третье: горы Африна представляют собой естественное укрытие для сирийских курдов, откуда они могут возможность беспрепятственно обстреливать приграничный турецкий город Килис (административный центр одноименной провинции) и большую часть территории провинции Хатай. Это будет означать перенос зоны боевых действий в юго-восточную часть Турции. Прокурдская турецкая Демократическая партия народов (ДПН) заявила, что военная операция против сирийских курдов «вызовет массовую реакцию внутри Турции, создаст переломный момент для курдов Турции». Добавим и то, что США успели передать сирийским курдам в большом количестве современные вооружения (тактические бронемашины и ракеты TOW и «Стингер»). С осуждением «жестокой агрессии» Анкары против Африна, «который является неотъемлемой частью территории Сирии», выступил Дамаск. Вашингтон, в свою очередь, отвергает утверждения Турции относительно сирийских курдов, которых называет самыми надежными союзниками в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

U.S. Army Турецкие солдаты

Четвертое: Анкара входит в коалицию во главе с США, которая борется с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Но сейчас появляется вероятность столкновения между собой двух союзников по НАТО — Турции и США. Американцы считают, что Эрдоган «переносит центр тяжести с борьбы против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сирийских курдов под предлогом обеспечения безопасности границ в северной Сирии». Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на вопрос, как будет реагировать Турция на возможную материально-техническую поддержку курдским вооруженным формированиям со стороны США, ответил: «Любой, кто окажет военную поддержку курдским формированиям в сирийском Африне, станет целью турецких вооруженных сил». Газета Hürriyet предупреждает, что «если Турция не сможет построить диалог по Сирии с США из-за их позиции в отношении к сирийским курдам, то может потерять и Россию, это ослабит право голоса Анкары относительно Сирии».

Именно сейчас проверяются границы сотрудничества России и Турции в Сирии, как и Турции и США. Как пишет турецкое издание Yeni Şafak, «все последние шаги Вашингтона в Сирии призваны разрушить союз Турции с Россией и Ираном». Что дальше? Йылдырым обещает, что «операция будет проводиться в четыре этапа с тем, чтобы создать 30-километровую зону безопасности, которая будет зачищена от террористов». Одни эксперты считают, что «турецкие военные, скорее всего, проведут некие демонстрационные действия, но без нанесения решающего удара, предпочтут войне маневры». Возможны варианты. Анкара спустя время постарается нивелировать ситуацию, поскольку «не рискнет вступать в открытую конфронтацию с американцами». Другие эксперты, наоборот, уверены в том что США удалось втянуть Турцию в вооруженный конфликт на территории Сирии, а дальше станут реализовываться уже «более широкие геополитические сценарии». Самое интересное впереди, но должно проясниться в ближайшей перспективе, поскольку в подвешенном состоянии ситуация долго находиться не будет.