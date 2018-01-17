Белый дом шагает от поражения к поражению. Начало переговоров между двумя Кореями, выход скандальной книги, расистские высказывания президента, и наконец, надвигающаяся «остановка правительства» — первые три недели нового года стали для администрации настоящим кошмаром.

Американский флаг

Однако, по не вполне понятным причинам, Трамп и его команда не проявляют тех энергии и находчивости, которые позволяли им преодолевать подобные кризисы в прошлом году. Напротив, реакция чиновников теперь всякий раз бывает топорной и только усугубляет ситуацию. На этой неделе эта тенденция проявилась в полной мере.

Пытаясь откреститься от обвинений в психическом нездоровье, выдвинутых в книге «Огонь и ярость», Трамп пожелал пройти медицинское обследование, включающее тест когнитивных способностей, и решил обнародовать его результаты. Это оказалось очередной ошибкой. Обследование проводил главный врач Белого дома контр-адмирал Ронни Джексон. После процедуры он выступил перед представителями СМИ и заявил о почти идеальном, за исключением проблем с лишним весом, состоянии здоровья президента и отсутствии каких-либо психических проблем. Тут бы ему и закончить, но он решил ответить на вопросы журналистов. Не будучи «подкован» в этом многотрудном деле, военный врач легко поддался на провокационные вопросы и сделал несколько заявлений, почти полностью обесценивших проведённое обследование.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Так, то ли в шутку, то ли всерьёз президентский доктор заявил, что у Трампа настолько «замечательные гены», что если бы последние 20 лет он питался здоровой пищей, то мог бы прожить до двухсот лет. Понятно, что такое заявление, мягко говоря, немного расходящееся с общепринятым представлением о реальности, резко снизило доверие как к самому Джексону, так и к результатам проведённого им обследования. Кроме того, благодаря доктору стало известно, какой именно тест проходил президент, и это вызвало новую волну курьезных новостей, которых администрация как раз пыталась избежать.

Дело в том, что Трамп блестяще справился с так называемым Монреальским когнитивным освидетельствованием — тестом из 30 заданий, предназначенным для быстрого разделения пациентов на «соответствующих норме» и «страдающих отклонениями». Исследование содержит разнообразные задания на когнитивные функции, в том числе пациентам предлагается правильно узнать по рисунку носорога, льва и верблюда, нарисовать циферблат со стрелками, показывающими определенное время, написать несколько слов, начинающихся на определённую букву, и так далее.

Будучи военным врачом с реальным боевым опытом, Джексон, видимо, до сих пор не привык к политическим играм и не оценил, как важно для СМИ может оказаться содержание теста, вполне приемлемое с медицинской точки зрения. Но слов назад было уже не вернуть, и «гениальность» узнающего зверей и понимающего часы президента стала одной из главных тем, обсуждаемых в СМИ.

Обследование, которое должно было навсегда закрыть тему психического здоровья Трампа, в итоге лишь раззадорило журналистов, и огонь насмешек и неуважения запылал с новой силой.

Другой попыткой администрации зализать политические раны стала посвящённая корейской проблеме международная встреча в Ванкувере, где председательствовал госсекретарь Рекс Тиллерсон. В ходе этого театрализованного действа представители 20 стран осудили ядерную программу КНДР и выпустили официальное заявление, где непризнание ядерного статуса Северной Кореи декларируется от лица даже тех держав, которые на встрече не присутствовали и играют ключевое значение в решении проблемы: России и Китая.

Заявлять что-либо от лица чужой страны, никак не входящей в твой «блок», — вопиющее дипломатическое хамство, и без серьезных оснований на такой шаг не пошёл бы даже сам президент, не говоря уже о Тиллерсоне. Но основания есть. Внешняя политика Трампа, во многом «завязанная» на корейском вопросе, начала разваливаться по кускам с самого начала года, когда с подачи Ким Чен Ына между двумя странами полуострова возобновились переговоры о некоторой разрядке в отношениях. Отчаявшись восстановить былой накал страстей, американские политики готовы почти на всё.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Но этот сомнительный ход уже показал свою неэффективность. Россия и Китай тут же на официальном уровне осудили дипломатические вольности американцев, а КНДР был дан ясный сигнал о том, что ей удалось уязвить заокеанского гиганта. Геополитические соперники США уже поняли огромное значение корейских переговоров и не позволят Штатам просто проигнорировать их и продолжить наращивание напряженности в отсутствие основного формального повода — необходимости защитить южнокорейских союзников.

Тут Трампу и его команде тоже не удалось обратить поражение в победу, более того, попытки переломить процесс вылились только в новые осложнения.

И, наконец, администрация изо всех сил пыталась предотвратить надвигающуюся «остановку правительства», которая угрожает развеять миф о Трампе как гениальном переговорщике, а также ударит по рейтингу президента среди федеральных служащих, которые на какое-то время лишатся своих зарплат.

Республиканцы смогли создать законопроект по спорным бюджетным статьям, который устроил демократов, и надеялись в последний день решить проблему и не допустить «остановку». Но не тут-то было. Противники Трампа, знающие, как важно для президента избежать кризиса, и желающие как можно сильнее уязвить президента, заявили, что не будут голосовать за бюджет, пока не решён вопрос с гражданством для «мечтателей» — нелегальных иммигрантов, прибывших в Штаты детьми. Привлечение к жизненно важной для страны проблеме бюджета не связанного с ней вопроса — достаточно низкий политический ход, но против Трампа все средства хороши.

Республиканцы и демократы

Демократы заблокировали принятие законопроекта в сенате. 20 января, в годовщину инаугурации Трампа, США «остановили» своё правительство. Несмотря на попытки президента свалить ответственность на лидера демократов в сенате Чака Шумера, большинство политического класса, да и простых федеральных служащих всегда будет винить в подобных ситуациях главу исполнительной власти. Администрация, естественно, пытается смягчить удар, финансируя наиболее необходимые части системы из резервных фондов и уже выделенных бюджетом министерствам средств.

Но поражение администрации очевидно, и его Трампу будут вспоминать ещё долго.

Трамп и его команда в новом году не похожи на себя. Раз за разом они показывают свою неспособность ответить на вызовы своих противников как вне, так и внутри страны. С каждой неделей продолжающихся поражений тают надежды на будущие политические победы. Оптимизм президентской команды кажется всё более беспочвенным. И переломить тенденцию будет непросто…