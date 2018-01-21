Нынешняя предвыборная кампания отмечена повышенным уровнем потока гадостей и глупостей, которые кандидаты выливают на своих соперников, на действующую власть и, походя, на граждан нашей страны. Вот и Ксения Собчак, пытаясь в программе «Вести в субботу» оправдать свою антипатриотичную позицию по вопросу о возвращении Крыма в состав России, поставила под подозрение в сепаратизме сразу «очень многие регионы нашей страны», а в первую очередь — татарский, башкирский и чеченский народы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Взявшись рассуждать о взаимосвязи права народов на самоопределение и принципа уважения территориальной целостности государств (подробнее об этой проблеме международного права можно прочитать в моей статье, посвящённой каталонской проблеме), она привела известный аргумент: России противопоказано поддерживать народы, стремящиеся к самостоятельному развитию, поскольку это, мол, «бомба замедленного действия», которая спровоцирует волну сепаратизма в самой нашей стране.

Аргумент этот слабый. Единство России, как и любого другого государства, основывается, понятное дело, не на силе, сдерживающей потенциальное стремление её народов к отделению, а на понимании ими того факта, что единая держава предоставляет им гораздо большие возможности сохранения самобытности и осуществления других своих жизненных прав, чем так называемая «самостоятельная» государственность, которая в современном мире мало для кого возможна в принципе. В конце концов, у всех нас перед лицом пример прибалтов, молдаван, украинцев, киргизов, таджиков и так далее: многим ли из них стало лучше в «независимом» качестве?

Другими словами, приоритетная задача власти в России как на федеральном, так и на региональном уровнях состоит не в том, чтобы не давать дополнительных политических аргументов сепаратистам или даже честным сторонникам принципа максимального самоопределения народов, а в том, чтобы условия жизни, которые населяющие нашу страну народы имеют в границах единого государства, полностью их удовлетворяли, отвечали их объективным чаяниям.

Kremlin.ru Празднование 100-летия вхождения Тувы в состав России. 2014

Надо сказать, что в современной внешней политике нашей страны за исключением признания права крымчан на самоопределение приоритет отдаётся как раз принципу сохранения территориальной целостности государств. Это мы знаем по драматической судьбе Приднестровья и Нагорного Карабаха, по кровоточащей ране Донбасса, по отношению к референдуму о независимости, проведенному не так давно курдами в Ираке. Политические мотивы такой позиции во всех вышеназванных случаях вроде бы понятны, но выборочное применение любых правовых принципов — дело чреватое. Не надо бояться сложности; надо совершенствовать навыки управления ею.

Что же касается статуса Крыма и волеизъявления его жителей, то мы, говоря о референдуме 2014 года, не должны забывать и о референдуме, прошедшем в Крыму в январе 1991 года, когда 93,26% участников высказались за «воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора». По союзному законодательству в этом качестве Крым вовсе не должен был оставаться в составе Украины, особенно после того, как СССР прекратил своё существование. Но союзная власть, как и тогдашняя российская власть, не проявили уважения к итогам этого волеизъявления; результаты референдума не были претворены в жизнь, Крым остался в составе Украины. Соответственно, в 2014 году Россия как государство-продолжатель СССР была наделена, как минимум, двойной ответственностью за то, чтобы воля крымчан, как и подавляющего большинства граждан России, наконец, осуществилась. Это любой человек, идущий в федеральную политику, должен хорошо понимать.

Бюллетень для голосования на референдуме в Крыму. 1991

Но вернёмся именно к Ксении Собчак. В ходе интервью Сергею Брилёву она, как я уже сказал, походя обвинила татар, башкир и особенно чеченцев в том, что они чуть ли не спят и видят, как бы поскорее покинуть Российскую Федерацию. Да и вообще, по её мнению, если настаивать на нашей сегодняшней позиции по Крыму, референдумы о независимости «захотят провести очень многие регионы нашей страны». Это, интересно мне знать, какие же? И почему признавать право народов на самоопределение (как будто мы можем его не признавать!) означает «делать всё, чтобы наша великая Россия распалась»?

Ксения Собчак против того, чтобы «даровать это право Чечне, Татарстану или кому-то ещё». Ну прямо держиморда какой-то, только женского рода.

Уверен, что ответ на все эти выпады Ксении Собчак против межнационального согласия в нашей стране будет дан, причём прежде всего на региональном уровне, но почему и зачем, скажите вы мне, надо подвергать общественное мнение столь явно безответственной, вредоносной обработке?

Впрочем, безответственность — это, похоже, для Ксении Собчак такое же «семейное», как и желание быть в политике. Она считает своего отца «достойнейшим политиком», но многие другие, и я в том числе, придерживаются полностью противоположного мнения. Дело, однако, даже не в этом, а в том, что заявлять о своей заинтересованности в сохранении единой большой страны и обращаться к политическому наследию таких политиков, как Анатолий Собчак, внесших решающий вклад в развал СССР, — это явное раздвоение сознания.

Nick Parfjonov Анатолий Собчак

Вчерашний эпизод вновь навёл меня на мысль о том, что проект под названием «кандидат в президенты России Ксения Собчак», наделённый, конечно, некоторыми сугубо предвыборными разрушительными задачами, главной целью имеет другое: её раскрутку в целях вывода на федеральный политический уровень в послевыборный период. Из этого предлагаю избирателям и исходить. Нужны нам такие политики? Стоит ли содействовать пестованию такой клановости?