Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение о начале операции в сирийской провинции Идлиб. ИА REGNUM отслеживает развитие событий по турецким телеканалам, которые ведут прямую трансляцию с турецко-сирийской границы. Сообщается с ссылкой на заявление премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, что накануне турецкая авиация — более 70 военных самолетов — уже нанесла удары по объектам курдских вооруженных формирований в сирийском Африне. Генштаб вооруженных сил Турции объявил, что операция носит название «Оливковая ветвь», и она началась после переговоров в Москве главы турецкого генштаба Хулуси Акара с российским коллегой Валерием Герасимовым и телефонного разговора с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

Alexas_Fotos Сирия в огне

При этом турецкие телеканалы сообщают, что «Вашингтон и Россия не приветствуют операцию в Африне, но в то же время не собираются ей препятствовать». Отметим, что накануне руководитель пресс-службы госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском районе Африн. Тем не менее турецкие СМИ отмечают, что Анкара решилась на военную операцию. Но только после того, как Вашингтон решил скорректировать планы создания на границе Сирии и Турции 30-тысячных сил безопасности из-за протестов со стороны Анкары. А комментаторы, приглашенные в студии турецких телеканалов, заявляют, что поведение США не является «дружественным» в отношении Турции, которые пытались и пытаются избежать противостояния двух членов НАТО.

Topwar.ru Турецкие ВВС

Конкретной информации о развитии хода событий мало. Ньюсмейкеры предпочитают больше рассуждать об общих проблемах ситуации, складывающейся сейчас на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. Но они единодушны в том, что США, разместив накануне вдоль турецко-сирийской границы армейские части и организовав поставки оружия сирийским курдам, ведут дело не только к развалу Сирии, но и Турции. Как заявил телеканалу Haberturk генеральный секретарь партии «Ватан» Догу Перинчек, «Анкару могут заставить принять участие в полномасштабной войне, в которой друг против друга будут выступать Турция и США». По его словам, выходом из ситуации может стать создание «Турецкой федерации», на что Анкара пойти сейчас не готова.

Турецкие телеканалы приводят выкладки американской аналитической службы Stratfor, которая считает, что «действия Анкары могут привести к опасной эскалации конфликта». При этом, подчеркивает турецкий телеканал CNN Turk, осуществляемый сценарий ближе к американскому видению событий, чем российскому, так как срывается план политического урегулирования конфликта в Сирии. ИА REGNUM продолжает следить за развитием событий, которые скажутся на ситуации всего Ближнего Востока.