В конце истекшей недели в английском городке Сандхёрст под Лондоном прошла 35-я встреча на высшем уровне Великобритании и Франции. В кратких сообщениях российских СМИ по этому поводу отмечаются такие его приоритетные темы, как международная безопасность, финансы и торговля, проблема миграции и вопросы транспортной инфраструктуры и экологии. Это так, и эти приоритеты понятны. Великобритания и Франция — единственные в Западной Европе страны, являющиеся постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые к тому же обладают крупнейшим военным потенциалом, включая ядерное оружие. Кроме того, это страны с долгой традицией мировой ответственности, которая сегодня реализуется помимо их членства в ООН и НАТО, через участие в «Группе семи» и «Группе двадцати». Процесс выхода Великобритании из ЕС ведёт к необходимости урегулирования большого числа экономических вопросов. Британская граница на материке в порту Кале, являющаяся объектом постоянной агрессии со стороны мигрантов, требует укрепления.

Arune3 Флажки Евросоюза

В то же время в итоговом коммюнике есть и ряд других значимых и многоговорящих аспектов, на которые стоит обратить внимание. Так, о предстоящем выходе Великобритании из ЕС говорится всего дважды: сначала в общем плане («Великобритания выходит из ЕС, но не покидает Европу»), а затем в контексте необходимости создать в связи с выходом двустороннюю группу по вопросам развития сотрудничества в области предпринимательства и туризма.

Другими словами, проблем, связанных с Brexit'ом, как бы и нет, но ведь совершенно очевидно, что они есть, и серьёзные. Чего стоит одна только перспектива перевода из Лондона главных финансовых структур Европейского союза на континент! Макрон твёрдо настаивает на том, что условием сохранения свободного доступа Великобритании к единому рынку ЕС является её участие в ЕСовском бюджете и признание приоритета европейского законодательства. Но это всё проблемы, чьё решение должно быть найдено «внутри» — пусть уже не внутри ЕСовского сообщества (оно, как мы знаем, сегодня далеко не сплочённое), но внутри сообщества более значимого: всемирного либерально-глобалистского клана.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В нём Эммануэль Макрон явно претендует на первую в Европе роль, и плотное партнёрство с британцами ему необходимо. Поэтому, с одной стороны, в качестве лидера ЕС и сторонника его дальнейшего перехода на принципы федерации он будет прессинговать англичан за их инициативу выхода, «чтобы другим неповадно было», но это давление будет иметь свои пределы.

Стоит внимательно присмотреться и к тому, что в британско-французском коммюнике говорится о нашей стране. Начнём с того, что и для Парижа, и для Лондона Россия не находится в числе приоритетов. Москва как источник «напористой внешней политики и беспокоящей военной активности» — да, это немаловажно (да и то лишь пункт 20 из 77). Но Россия как таковая — это после КНДР, Ирана, израильско-палестинских проблем, Сирии, Ливана, Йемена и Ливии (по каждой теме — отдельный развёрнутый пункт) в пункте 42, причём вместе с Африкой и странами Карибского бассейна.

Далее идёт пункт 43, посвящённый исходящим от нашей страны «угрозам» международной безопасности («стратегическое запугивание, дезинформация, вредоносное применение компьютерных технологий, политические диверсии»), которыми Великобритания и Франция намерены дальше «заниматься», одновременно «ведя поиск возможностей для конструктивного диалога». Звучит шизофренично, но написано чёрным по белому.

Дежурный пункт по Крыму и «российской дестабилизации на востоке Украины» в сегодняшних обстоятельствах оказался скорее полезным, поскольку требование выполнения Минских соглашений в нём адресовано не только нам, но и Украине, а каких-то подвижек в вопросе о санкциях, введённых ЕС в отношении нашей страны в 2014 году, никто от Терезы Мэй и Эммануэля Макрона не ожидал.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

В этом контексте можно было бы произнести дежурную фразу о том, что в соответствии с международным правом Россия не является стороной Минских договорённостей, и, значит, требовать от нас нечего. В данном случае, однако, не стоит попусту тратить свою энергию. Как следует из коммюнике, понятие международного права преодолено современным Западом уже не только на уровне практической политики, но и на уровне словаря международных документов: уже в самом начале своего совместного коммюнике британский и французский лидеры подтвердили намерение плотно сотрудничать в деле защиты «основанной на правилах международной системы» (the rules based international system).

Другими словами, руководители двух европейских держав-передовиков в переформатировании мировой политики твёрдо заявили миру: есть установленные нашим либерально-глобалистским кланом правила, и те, кто не будет им следовать, будут рассматриваться как угроза безопасности совокупного Запада со всеми вытекающими из этого последствиями.