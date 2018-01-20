Япония: опасные рецидивы далеко не безоблачного прошлого
Одним из наиболее важных международных событий нового 2018 года явилось возобновление по инициативе руководства КНДР переговоров на высоком уровне между Северной и Южной Кореями. Состоялись уже две достаточно результативных встречи. Казалось, всем остальным государствам и их лидерам следовало бы лишь принять с удовлетворением и поддержать наметившиеся тенденции к улучшению отношений между КНДР и РК. Но не тут-то было!
Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе США, Японии и Канады 16 января в спешном порядке была организована так называемая встреча в Ванкувере по Северной Корее, на которую демонстративно были приглашены представители тех около 17 стран, которые принимали участие на стороне Соединенных Штатов и режима Ли Сын Мана в Корейской войне 1950−1953 годов. В ходе встречи в Ванкувере США и их союзники, вопреки логике, заняли чрезвычайно жесткую позицию в отношении КНДР.
В частности, госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал к ужесточению санкций по отношению к Северной Корее и усилению противодействия ей на море — в части усиления морской блокады страны.
Накануне встречи в целях формирования необходимой для подогревания анти-северокорейской атмосферы Соединенными Штатами была применена «тяжелая артиллерия»: по сообщению EurAsia Daily от 18 января с.г., в ходе разговоров на ужине перед началом встречи глав МИД в Ванкувере не кем иным, как министром обороны США Джеймсом Мэттисом (имеющим кличку «бешеный пес») было заявлено о том, что в Пентагоне разработан план войны с Северной Кореей. «США готовятся. У нас есть и план войны», — подтвердило слова американского министра обороны и агентство Kyodo. Мэттис пригрозил присутствовавшим на ужине главам внешнеполитических ведомств других стран, что если встреча министров иностранных дел в Ванкувере не даст результатов, то в следующий раз проведут встречу на уровне министров обороны. В итоге участники совещания рассмотрели возможность одностороннего, в обход ООН, ужесточения ограничительных мер против Пхеньяна.
При этом, как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи союзников США в Ванкувере жесткую позицию в отношении КНДР озвучили не только США. Мировое сообщество не намерено мириться с ракетно-ядерной угрозой, исходящей от КНДР, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Однако более всего вызывает удивление позиция Японии, само присутствие которой на встрече дипломатов стран-участниц завершившейся 65 лет тому назад Корейской войны явилось косвенным подтверждением того, что она признает себя активным участником той бесславной и тупиковой по результатам войны, от чего она ранее как чёрт от ладана отказывалась.
Так, глава МИД Японии Таро Коно заявил, что необходимо вообще прекратить переговоры между Северной и Южной Кореей (причем здесь Япония, более тридцати пяти лет грабившая колонизированную и, по сути, лишенную государственности Корею в первой половине прошлого века, пока Советские войска не поставили последнюю точку в масштабной агрессии милитаристской Японии на востоке Евразии и зоне Тихого океана?!). По его словам, Пхеньян только «выигрывает время для продолжения своей ядерной и ракетной программы». Фактически же лишь срыв межкорейского диалога и попытки «удушения режима Ким Чен Ына» способны привести к изоляции КНДР и продолжению замороженной северокорейской ядерной программы с самыми негативными последствиями для всего мира. Может быть этого добивается Япония, под шумок «о ядерной угрозе» принявшая рекордный по объему военный бюджет, сравнимый с военными бюджетами ядерных Великобритании и Франции, и заявившая о развертывании программ создания и принятия на вооружение ракетных и авиационных систем, способных проводить наступательные операции? А, как известно, у Японии имеются территориальные претензии к целому ряду соседей, в том числе и к корейцам.
Не означают ли ретивые заявления японского министра рецидива старого, отнюдь не безобидного для народов обширного Азиатско-Тихоокеанского региона, военного мышления?
После бесславного поражения Японии во Второй мировой войне союзные государства, включая СССР, приняли меры по разоружению агрессора и наказанию виновных в ее развязывании и бесчеловечных методах ее ведения. Однако вскоре позиция руководивших по согласию с другими союзниками процессами разоружения Японии Соединенных Штатов Америки коренным образом изменилась. В мае 1951 г. штаб главы оккупационной администрации в Японии генерала Д. Макартура поручил японскому правительству самому заниматься реабилитацией военных преступников. Фактически с первых месяцев оккупации Японии американские военные власти позаботились о том, чтобы создать условия для возрождения в случае необходимости японских вооруженных сил, организованной мобилизации военнослужащих старой японской армии. Одним из шагов в этом направлении было сохранение полных списков подразделений и частей, подлежавших расформированию, с указанием, куда направлялись демобилизованные военнослужащие.
Штаб генерала Д. Макартура организовал группу из японских старших офицеров в составе 12 человек во главе с бывшим штабистом-оператором Квантунской группировки войск полковником Т. Хаттори, в задачу которой входила разработка плана воссоздания японской армии. Согласно разработанному группой Хаттори плану, предусматривалось создание в мирное время 15 и в военное время 50 японских дивизий. Этот план был передан в штаб Макартура и правительство и через несколько лет в определенной степени был использован при разработке мер по фактическому возрождению японских вооруженных сил.
Таким образом, американские и японские власти, вынашивая далеко идущие планы вооруженного противодействия развивающимся вразрез с их интересами преобразованиям в восточной части Азиатского субконтинента и прилегающих территориях, провели необходимые мероприятия по подготовке к возрождению вооруженных сил японского государства, сохранив, в частности, основной костяк офицерского корпуса бывших императорских армии и флота.
Правящие круги США полностью отошли от двойственности в своей политике в отношении Японии и стали однозначно рассматривать эту страну в качестве оплота антикоммунизма на Дальнем Востоке и главной базы военного давления Соединенных Штатов в Азии. Исходя из такого постулата и строилась вся последующая политика США в отношении своего бывшего противника. Этот поворот, получивший название «обратного курса» американской администрации, совпал с провалом политики США на торможение революционного процесса в Китае и развертыванием ими «холодной войны» против СССР и других стран, вставших на путь строительства социализма.
Консервативные силы Японии приветствовали новый курс, взятый американцами, и всемерно способствовали его продолжению и развитию. Сменявшие друг друга кабинеты принца Хигасикуни, барона Сидэхара, Иосида связывали с этим курсом надежды на возрождение в будущем политического и военного могущества японского империализма.
Это было настолько заметно, что американский историк У. Прайс уже в 1946 г. писал: «Потерпев поражение, японские милитаристы стали готовиться к длительной борьбе. Они готовили Японию к будущим войнам, которые должны последовать, даже если потребуется сто лет, пока будет достигнута окончательная победа».
Правящие круги Японии, видя заинтересованность Соединенных Штатов в приобретении нового мощного союзника в империалистической политике в Азии, не без основания рассчитывали добиться от них финансовой и материальной помощи для воссоздания и развития экономического потенциала своей страны как основы будущей военной мощи. С целью выигрыша времени и экономии собственных средств они приняли удобную для себя форму обеспечения безопасности страны в виде «американского зонта».
Курс японского правительства на возрождение регулярной армии был поддержан и, более того, стал поощряться оккупационными властями и правительством США, что означало окончательный отход последних от совместной программы союзников по демократизации и демилитаризации Японии. В июне 1950 г. Японию посетил советник государственного секретаря США Д. Даллес, который на встречах с японскими руководителями настоятельно подчеркивал необходимость ремилитаризации Японии. 8 июля 1950 г., выполняя волю правительства США, начавшего к тому времени под прикрытием флага ООН военные действия против КНДР, глава оккупационной администрации в Японии генерал Д. Макартур рекомендовал в письме на имя премьер-министра С. Иосида «сформировать оборонительные силы в количестве 75 000 человек и войска охраны на море — 8000 человек». Штаб Макартура, бывшего верховного главнокомандующего вооруженными силами союзников в войне против Японии, генерала, которого японцы заставили с позором бежать с Филиппин, обязался оказать необходимое содействие в вооружении этих войск. Японское правительство, по признанию С. Иосида, «с энергией» принялось за претворение в жизнь этого предписания.
Так, создание наряду с полицейскими силами нового крупного контингента войск, получившего название «резервный полицейский корпус» («кэйсацу ёбитай»), ознаменовало начало первого этапа послевоенного возрождения японских вооруженных сил. Несмотря на то, что корпус был создан на основе указа японского парламента (10 августа 1950 г.), первое время он подчинялся непосредственно командованию американских оккупационных войск в Японии и был как бы их составной частью. Корпус состоял из четырех пехотных дивизий, был оснащен американской военной техникой и оружием. Его организация, устав, форма одежды были заимствованы у американской армии, в составе которой бойцы корпуса проходили также и военную подготовку. Вместе с тем это был зародыш именно японской будущей армии. Непосредственное руководство и обучение личного состава корпуса осуществлялись японскими командирами, прошедшими «школу» императорских вооруженных сил.
Значительное влияние на развертывание вооруженных сил Японии и в целом на укрепление военного потенциала страны оказала война в Корее. Американский журнал «Милитари ревью» писал в марте 1968 г., что рост численности японских вооруженных сил «начался со времени войны в Корее, когда японские власти заявили о необходимости обеспечения внутренней безопасности Японии». Дело, конечно, не во «внутренней безопасности».
Подлинные цели создания «резервного полицейского корпуса» видны из откровенного заявления генерала Д. Макартура: «Эти вооруженные силы являются не столько полицейскими силами, сколько регулярной армией, которая может быть использована в Корее».
И действительно, в ходе войны около 8 тыс. японских «добровольцев» приняли участие в боевых действиях в составе так называемых «войск ООН», а около 200 японских генералов и офицеров занимали различные командные посты в южнокорейской армии. В операциях против военно-морского флота КНДР на стороне США участвовали в 1950 г. в течение трех месяцев 46 боевых кораблей из состава увеличенных на 8 тыс. человек «отрядов охраны на море». В частности, в октябре 1950 г. тральные силы «департамента морской охраны» по приказанию генерала Макартура выполняли задачи по тралению мин у побережья Северной Кореи в районе Вонсана (Гёнзана). В конгрессе США даже обсуждался вопрос о том, чтобы направить в Корею регулярные формирования японских солдат, то есть официально придать «резервному полицейскому корпусу» внешние военные функции, что находило поддержку со стороны некоторых милитаристски настроенных кругов внутри Японии. Однако правительство США, вынужденное считаться с мировым общественным мнением, ограничилось преимущественно тем, что использовало Японию в качестве тыловой базы для обеспечения ведения операций на Корейском полуострове.
Интересен следующий факт: именно под влиянием войны в Корее в течение лишь 1953 г. в Японии были созданы две эскадры эсминцев и сформировано два новых военно-морских района, а общее водоизмещение поступивших на вооружение кораблей возросло почти в два раза.
В ходе Корейской войны в правящих кругах США утвердилось мнение о том, что Япония является их верным союзником в проведении империалистической политики в Азии. При подготовке к новому этапу американо-японских отношений — завершению периода оккупации и подписанию мирного договора — американская сторона вновь выдвинула как один из вариантов формулу, согласно которой Япония взяла бы на себя обязательство создать в кратчайшие сроки мощные современные вооруженные силы и принять меры к обеспечению безопасности страны собственными силами. В результате тщательного анализа возможностей страны, а также учитывая антимилитаристские настроения японского народа, правительство С. Иосида, однако, пришло к заключению, что в целях создания в будущем собственного военно-экономического потенциала Японии и военного механизма, способного обеспечить претворение в жизнь интересов государства, выгоднее отказаться на определенное время от крупномасштабного и независимого от США развития национальных вооруженных сил. При этом японское правительство рассчитывало на получение от США значительной финансовой и материальной (в том числе вооружением и боевой техникой) помощи. Кроме того, оно надеялось добиться высвобождения значительных средств, необходимых для упрочения экономического потенциала страны, воспользовавшись согласием США оставить свои войска на японской территории и взять на себя гарантию внешней и внутренней безопасности Японии.
Подписанный во время Корейской войны в сентябре 1950 г. японо-американский «договор о гарантии безопасности» (вступил в силу 28 апреля 1952 г.) официально закрепил пребывание на территории Японии американских войск и, вместе с тем, заложил основы для последующего увеличения «в случае необходимости» национальных вооруженных сил. В преамбуле договора говорилось: «Япония желает, чтобы в качестве временного мероприятия по ее обороне Соединенные Штаты Америки содержали свои вооруженные силы в Японии и вблизи ее для предотвращения вооруженного нападения на Японию». Одновременно Япония брала на себя обязательство постепенно наращивать собственные оборонительные возможности. Возникает вопрос: а был ли после неудавшейся попытки монгольского хана Хубилая в первой половине 13 века вторгнутся на Японские острова хотя бы один случай неспровоцированного самой Японией «вооруженного нападения» на нее? Факты многовековой истории свидетельствуют как раз об обратном.
После заключения договора были предприняты первые после окончания оккупации шаги для развития структуры японских вооруженных сил. 1 августа 1952 г. указом правительства Японии «резервный полицейский корпус» и «отряды охраны на море» были объединены в рамках Управления безопасности и преобразованы соответственно в «корпус безопасности» («хоантай») и «морские силы безопасности». Выступая на торжественной церемонии по этому случаю, премьер-министр С. Иосида, обращаясь к руководству Управления, заявил: «Вам, старшим офицерам этого нового Управления, доверена миссия стать фундаментом государственной армии». Этим высказыванием главы правительства было дано официальное подтверждение того, что в нарушение положений ст. 9 конституции в стране были созданы регулярные вооруженные силы.
Под руководством Управления безопасности в течение почти двух лет велась подготовительная работа по комплектованию, размещению и вооружению принципиально новых для Японии по организационной структуре вооруженных сил. В сентябре 1953 г. войска «корпуса безопасности» получили наименование «сил самообороны» («дзиэйтай»), которые по задачам, структуре и характеру вооружений уже представляли собой настоящую кадровую армию. В соответствии с принятым 1 июля 1954 г. «Законом о силах самообороны» формирования Управления безопасности были преобразованы в «сухопутные войска самообороны» и «военно-морские силы самообороны», был создан новый вид вооруженных сил — «военно-воздушные силы самообороны». Для непосредственного руководства строительством и боевым использованием вооруженных сил страны было учреждено Управление национальной обороны (УНО).
К середине 1950-х годов экономика Японии полностью смогла преодолеть последствия войны и значительно превысила предвоенный уровень. Во многом этому способствовали, как и рассчитывало руководство Японии, огромные прибыли, полученные от американских «спецзаказов» для военных целей в Корее как в ходе войны, так и в первые годы после ее окончания (общая сумма поступлений от этих заказов с 1950 по 1956 г. превысила 4 млрд долларов, в том числе более 3 млрд долларов в ходе самой войны). Огромную роль в перевооружении Японии сыграли предоставленные США займы, кредиты и безвозвратные субсидии. Общий объем военной и финансовой «помощи» США Японии составил за 1952−1959 гг. 2,4 млрд долларов. Быстрые темпы экономического роста Японии позволили ей приступить к ускоренному наращиванию военной мощи, основными направлениями которого были: создание значительных по численности вооруженных сил с высокой прослойкой офицеров и унтер-офицеров; постепенный переход к оснащению армии, авиации и флота современными видами вооружения и боевой техники, в том числе японского производства (хотя и в значительной части по американским разработкам); уход из-под зависимости от других стран, в первую очередь от США, в области вооружений, достижение в этой области передовых позиций в мире за счет активного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); создание условий для значительного развертывания вооруженных сил в случае войны. Ныне входящие в первую мировую пятерку по оснащенности и уровню боевой подготовке вооруженные силы Японии имеют численный состав, значительно превышающий численность армии, начавшей развертыванием 7 июля 1937 года войну против Китая масштабную агрессию в Восточной Азии и регионе Тихого и Индийского океанов.
Не надеется ли современное японское руководство, терпящее одну за другой неудачи по выводу экономики страны из более чем 20-летней стагнации, заработать дивиденды от возможного из-за достойной иного применения упертости Запада, включая Японию, в нагнетании напряженности во взрывоопасном регионе возгорания новой масштабной войны? Но даже если это не так, беспрекословное подчинение японской внешней (включая военную составляющую) политики интересам американского патрона вряд ли принесет Японии политические дивиденды.
Что же касается самой «встречи семнадцати», то она подтвердила худшие опасения относительно истинных устремлений спешно создаваемой США коалиции. По оценке российского МИД, «встреча по КНДР в Ванкувере под председательством США и Канады усугубляет ситуацию вокруг Корейского полуострова, а не способствует ее урегулированию… Подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют», — подчеркнули в МИД РФ.