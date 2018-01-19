О последней на данный момент части «богатырской» франшизы от питерской студии «Мельница» на самом деле сказать практически нечего, слишком она напоминает мумию, причем, не мистически ожившую, а самую обычную, музейную. Главные и даже второстепенные герои в ней окончательно превратились в болванчиков-големов, вроде тех, какими подменила богатырей Баба-Яга в мультике «На дальних берегах». В свете этого призыв к маленьким зрителям нарисовать своего героя для следующей части выглядит не как обычная рекламная замануха, а как крик души исчерпавших все идеи сценаристов. А потому есть смысл не особо копаясь в этой сомнительной свежатинке пройтись по всем существующим частям сразу и попытаться понять «Трех богатырей» как явление. Как-никак, серия выходит аж с 2004 года, целая эпоха в отечественной мультипликации.

Melnitsa.com Богатыри

Самое главное, что бросается в глаза — авторы с порога решительно отказались не только от стилистики традиционных иллюстраций к былинам, которую, плохо ли, хорошо ли, использовали советские экранизаторы, но и от эпического жанра. Жанр мультфильмов, начиная с самого первого (режиссер Константин Бронзит), даже не ироикомический, а попросту шутовской, причем в первом фильме про Алешу Поповича эта клоунада весьма недобрая. В первых кадрах некто пишет на свитке пергамента возвышенные строки о величии и крепости Руси, зачитываемые за кадром весьма издевательским тоном, но запутывается в подборе слова и в итоге злобно мнет и рвет лист. В финале оказывается, что автор былины… осел по кличке Моисей. Образ Алеши, как известно, самого хитрого и ловкого из богатырской троицы, почти трикстера, вывернут наизнанку, у Бронзита он здоровенный и неуклюжий дебил, периодически говорящий «Гы!» и предлагающий встречным «испробовать силушку богатырскую». Всем окружающим от него сплошные беды и разорение. Еще один былинный персонаж — Святогор, фигура огромной архетипической глубины, пропущенный через бронзитовскую «оптику» превращен в бесполезного маразматического старичка, который похож на великана-богатыря только в своих чудесных доспехах. Если перекроенный до неузнаваемости Алеша в итоге чего-то и добивается, то при помощи пестрой команды спутников, включая парочку «пенсионеров», деревенскую девчонку Любаву, осла Моисея и жуликоватого истеричного говорящего коня по кличке Гай Юлий Цезарь.

Кстати, кличка коня вполне прозрачно намекает на то, что Бронзит вдохновлялся не только голливудскими образцами, а и знаменитыми историями про Астерикса и Обеликса. Вот только эти любимые многими персонажи авторские, изначально комические, созданные специально для комиксов, а не подвергнутые карнавальному вышучиванию герои народного эпоса. Как говорится, почувствуйте разницу.

Дальше эстафету Бронзита подхватили другие режиссеры и сценаристы и пошли последовательно развивать «богатырство» как проект. Сперва прошлись по двум оставшимся богатырям — Добрыне Никитичу и Илье Муромцу по отдельности. Выглядят они чуть более адекватно, правда, Добрыня — солдафон, стремящийся воспитывать молодежь при помощи отжиманий, а Илья ужасно суеверен. В истории про Добрыню даже сохранились какие-то призрачные остатки от былины про недолгую дружбу со Змеей, правда, Змея в оригинале была женского рода и за добро отплатила злом, Змей же Горыныч в мультике — безобидный добряк-вегетарианец и Добрынин дружбан до гроба. Соловей-Разбойник… действительно громко и разрушительно свистит. История с его дважды выбитым зубом непринужденно позаимствована из советского кинофильма «Там, на неведомых дорожках».

Уже в этих мультфильмах князь Владимир, который был у Бронзита всего лишь не чист на руку, превращается в на редкость неприятную фигуру. Если в былинах Владимир не идеален и грешит несправедливостью, за что бывает наказан, то в сериале о богатырях он слабоволен, неумен, труслив и подл — и при этом наделен неким странным уничижительным шармом, какой бывает у шкодливых и вороватых, но пушистых котиков — вразумления тапкой заслужил, а на мороз выгнать жалко. Вокруг его фигуры крутятся «злободневные» шуточки по поводу власти и стаей комаров вьются отнюдь не сказочные и не былинные словечки: демократия, свобода слова, коррупция, деревянный рубль. Князя то и дело свергают и вышвыривают из дворца и Киева какие-нибудь злодеи (первый такой эпизод по интересному совпадению пришелся на 2014 год), он то оказывается по уши в долгах, то вовсе проигрывает свое царство в казино. С этим персонажем связано еще одно сюжетное заимствование, которых во франшизе множество — в княжеской темнице в камерах устроены потайные ходы, по которым князь мог бы сбежать, попади он в собственное подземелье. В отличие от хитроумного и хладнокровного лорда Витинари из романа Пратчетта «Стража! Стража!», Владимир, разумеется, напрочь перезабыл собственные хитрости и чуть не погиб, обхитрив сам себя… В общем, образ правителя создан карикатурный и жалкий до предела, никакой же позитивной ему альтернативы нет.

Melnitsa.com Богатыри

И тут нужно сказать о самом, пожалуй, важном моменте. Мультики о богатырях с рейтингом 6+ сделаны совершенно не для детей. Дети младшего школьного не поймут в происходящем и произносимом больше половины, целевая аудитория «Богатырей» — взрослые с «фигой в кармане» и подростки вроде тех, что фанатеют от фильма про «Димона». А многозначительные фразы «подморозить надо» и «красный — мой любимый цвет» из свежего, 2017 года мультика расшифрует и не всякий взрослый. Кроме политических приколов по принципу «утром в газете — вечером в куплете», авторов чрезвычайно занимает тема взаимоотношений полов. Причем, в основном не любовь как таковая, а перипетии семейной жизни — от отчаянных поисков супруги/супруга до того, кому в доме выбивать ковры. К счастью, от явных фривольностей авторы воздерживаются (учитывая детский рейтинг), однако ходят по самой грани — так три некрасивые девицы в княжеском саду («Добрыня Никитич и Змей Горыныч»), тоскуя по потенциальным женихам, пляшут весьма завлекательный танец.

Начиная с четвертого фильма, где богатыри уже выступают группой (не особо понятно, как они подружились), авторы полностью отказываются даже от намека на былинные первоисточники. Антагонистами оказываются не полчища врагов-захватчиков (набеги карикатурных степняков показаны как мелкая сезонная неприятность: «Будущей осенью снова придешь? — Ага… — Ну, тогда до осени») и не злобные чудища, а криминальный воротила Колыван с подельницей Бабой-Ягой, злокозненный Дуб — «наперсточник», выдранная с мясом из «Золотого петушка» Шемаханская царица, матримониально озабоченный Морской Царь, завистливый 13-й месяц Дурило и прочие пестрые, но неизменно мелкотравчатые по своим мотивациям личности. Подвиги богатырей окончательно превращаются в нелепую суету, беготню по поручениям и личным делам и попытки выбраться из подстроенных ловушек в декорациях политизированного «ребуса», вроде тех, что печатаются на предновогодних обложках The Economist, только в разы примитивнее. Ни о каком героизме и речи нет. То ли «Невероятные приключения итальянцев в России», то ли авантюры Индианы Джонса. То ли и вовсе перенесенный на экран сценарий для новогодней «елки», как в последнем, откровенно слабом и почти растерявшим даже сомнительную сатирическую осмысленность фильме, из которого можно вынести разве что бездонной «глубины» мысль о том, что всякие потрясения затеваются исключительно от зависти и никчемности, а стабильность важнее всего.

В «Трех богатырях» нет противостояния добра и зла, симпатичные парни вступают в почти бытовые разборки с парнями несимпатичными из-за сущих пустяков. Темы защиты Родины, служения, патриотизма всячески пародируются, осмеиваются и сводятся на нет. Так тот факт, что Илья Муромец черпал силу от родной земли, как подсказывают зрителю, оказывается всего лишь еще одним суеверием богатыря, сплошным самовнушением.

Цитата м/ф «Три богатыря и Шамаханская царица», реж. Сергей Глезин, Россия. 2010 Конь Юлий

Подводя итог, можно сказать, что воспитательную функцию «Три богатыря» провалили с треском (не считать же особо ценной моралью призыв к мужчинам помогать жене по дому вместо игры в «танчики», а женам не слишком пилить своих мужей и хранить им верность!), да и не ставили перед собой такую цель. Атмосфера мультфильмов мелочная, образ мыслей героев примитивно-обывательский (у положительных) или столь же примитивно рваческий (у отрицательных). В целом складывается впечатление, что Русь — это нелепая и смешная страна, населенная какими-то туповатыми неудачниками, рабски покорными совершенно бездарной власти. Очень знакомый и популярный в некоторых специфических кругах взгляд на вещи, только вот зачем он детям?

По тому, как современные деятели культуры относятся к культурному наследию своего народа, можно легко определить, какое будущее они хотели бы видеть для этого народа и страны и какую роль им прочат — славное и достойное или не очень, во главе исторического процесса, в хвосте или вообще на обочине.

Вот взять, например, индийский кинематограф. Над ним принято или потешаться или презрительно игнорировать. Уровень снимаемых в Индии фильмов действительно бывает весьма… разнообразным, стилистика малосъедобной для западного зрителя, спецэффекты обычно весьма наивны, порой даже жалки, актеры играют не по Станиславскому и даже не по голливудским канонам, а по своим, традиционным, которые на Западе давно признаны «провинциальными». Ну, так эти фильмы и сериалы и снимаются в основном не для западных любителей кино и критиков, а для развлечения своего зрителя и для воспитания своей молодежи. Причем, именно воспитанию и просвещению придается особое внимание. К примеру, один за другим выходят телесериалы об индийских богах и героях на основе священных текстов и народного эпоса — Пуран, «Махабхараты», «Рамаяны», исторических легенд и хроник. Их создатели стараются воспроизводить первоисточники предельно уважительно и близко к тексту. Сложнейшая философия дается «в лицах» на уровне вполне приличной книги на ту же тему, проблемы современности тоже находят там свое место — например, пропаганда уважительного отношения к женщине (болезненная для Индии тема), но попыток «осовременивать» и «облегчать» древние предания нет даже близко, а юмор и авантюрные моменты органично вписаны в серьезный контекст. Нет, это однозначно не шедевры и, так сказать, экзотическая еда на любителя, но в них есть глубина, чувство и эстетика. Они предназначены не для бездумного потребления под попкорн, колу или сахарную вату и призваны воспитать личность определенного склада — способную задумываться о весьма глубоких вещах, любящую и уважающую свою страну, ее прошлое, ее традиции и веру и всерьез заботящуюся о лучшем будущем для нее.

Не то, к сожалению, у нас. Постсоветский массовый кинематограф постановил себе учиться у Запада, но не у европейской классики, а у Голливуда. Например, для отечественных мультипликаторов Уолт Дисней из учителя, чье наследие следует освоить и идти дальше, превратился в божество. И даже не сам Дисней, создатель «Бемби» и других шедевров, а его студия, продолжающая создавать фильмы пусть и весьма качественные, но, в основном, сугубо развлекательные и часто содержащие довольно примитивную мораль. Но при заимствовании даже такого, облегченного, образца, кто-то явно подкрутил ручку неких весов, нарушив равновесие в сторону незатейливого хохмачества. Юмор шутовского плана сделался королем мультфильма, считается, что ребенка или подростка надо сперва насмешить или удивить, а потом уже преподать ему какой-нибудь не слишком глубокий урок. И вот с таким подходом, помноженным уже на местное политическое фрондерство и презрительное отношение к «быдлу», отечественные кинодеятели в один не очень прекрасный момент взялись за экранизацию корневого русского эпоса — былин. Получилось… как обычно. Но если эту, уже ставшую привычной и банальной, тенденцию не переломить, то Россия, отягощенная очередным «потерянным поколением», рискует потонуть или погореть уже совершенно не по-сказочному. Можно, конечно, радоваться успехам отечественных мультиков на международном рынке (например, мультсериал «Три кота» режиссера Дмитрия Высоцкого, бывшего, кстати, на протяжении «богатырской» эпопеи голосом коня Юлия, покоряет мировые телеэкраны), но пора бы и о наших детях всерьез подумать…