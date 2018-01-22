На судебном заседании адвокат Марчук привела достаточно много сильных и содержательных аргументов, позволяющих считать заключение Республиканской экспертной комиссии (РЭК) при Мининформе республики, на основании которого трое известных белорусских публицистов уже больше года находятся за решеткой, не только некомпетентным, но и заведомо ложными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

Так, она отметила, что в экспертизе допущены принципиальные ошибки — согласно методике Кукушкиной (российский эксперт, чьей методикой, по признанию самих белорусских экспертов они пользовались, за неимением подобных методик в Белоруссии), говорить о том, что может или не может вызвать текст — недопустимо. Так как это предмет экспериментального исследования, а не лингвистической экспертизы. Однако в заключении указано, что «данный текст может вызвать то-то и то-то».

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

Марчук указала также на злоупотребление экспертами методом логико-семантического следования, так как он позволяет делать сразу несколько взаимоисключающих утверждений. Тем временем инструкция позволяет оперировать только однозначно вытекающими значениями слов, фраз и предложений. Кроме того, согласно методике, к экспертизе необходимо привлекать экспертов из других областей знания, поэтому текст о политической или исторической проблеме должны оценивать не только филологи, но прежде всего историки, политологи, социологи.

Анализ же коммуникативной ситуации, продолжила защитник, обязателен для лингвиста и психолога, так как он включает особенности автора, адресата и их отношений. Однако, учитывая, что статьи подсудимых были опубликованы на российских сайтах, российские эксперты — Кукушкина и Галяшина, не нашедшие в текстах признаков экстремизма, более приближены к адресату этих публикаций, чем авторы белорусской госэкспертизы.

«Важнейший признак экстремистских текстов — это направленность негативных оценок автора на личность. Описание негативных действий и взглядов представителей группы без соотнесения их с личными качествами её отдельных представителей следует расценивать как критику», — говорит Марчук.

Более того, она подчеркнула тот факт, что для признания текста экстремистским, в нем должен быть найден признак «гиперидентичности», который в заключении экспертизы указан не был. За то, на основании своих «фоновых знаний» эксперты позволили себе приписывать подсудимым те фразы и выводы, которые не содержались в их текстах. То есть в официальной экспертизе несли отсебятину, непозволительную для такого рода документов.

Victor Арест

Адвокат Юрия Павловца обратила внимание суда и на тот факт, что, несмотря на то, что чиновники и представители власти не являются ни социальной, ни какой-либо другой группой, «эксперты», тем не менее, не только указывают их как «группу», но и вовсе расширяют предмет речи «власти» до понятия «белорусы». Таким образом, они совершенно ложно отождествляют представителей «власти» со всем белорусским народом. Это просто грубейшее нарушение законов формальной логики, в частности, такого правила, которое, кстати, проходят на первом курсе, как круги Эйлера.

«Таким образом, эти эксперты, используя приемы искажения информации и её тенденциозного подбора, рассчитывая на то, что следователь не владеет истинной информацией и не способен к критическому мышлению, сформировали заведомо ложное заключение, за что предусмотрена уголовная ответственность», — заявила Марчук.

Ее ходатайство поддержали и защитники других подсудимых — адвокат Дмитрия Алимкина Николай Хлебовец и Сергея Шиптенко - Мария Игнатенко.

Игнатенко также добавила, что, учитывая разъяснение белорусского государственного эксперта Аллы Кирдун о том, как выводится предмет речи, а именно путем синтаксического разбора, сторона защиты провела соответствующий разбор предложений одного из текстов:

«У нас слова «белорусы» и его синонимов нет вообще. Подлежащим и дополнением чаще всего выступают «власти» или «проводимая политика властей». В текстах, вменяемых моему подзащитному, идет подмена понятия «власти» понятием «белорусы». Признание этого экспертного заключения легитимным опозорит нашу судебную систему, в первую очередь, перед российской экспертной общностью», — заявила Игнатенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода слова

Однако на этом месте судья внезапно почему-то объявил заседание оконченным. Он не позволил Шиптенко и Павловцу дать показания, о чем просили их адвокаты и что раньше судья им обещал. По мнению судьи, все пояснения уже даны, а высказаться подсудимым еще дадут. Суд продолжится 22 января в 14.00.

Напомним, в Минском городском суде с 18 декабря продолжается рассмотрение дела Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — журналистов, публиковавших свои статьи в ИА REGNUM и некоторых других российских изданиях. Их обвиняют в «разжигании национальной розни, осуществлённом группой лиц», за что в случае вынесения обвинительного приговора, им грозит заключение на срок от 5 до 12 лет.

На судебных заседаниях уже выступили ряд госэкспертов, на основании заключений которых строится обвинение. Их выступления в суде во всей красе продемонстрировали не только вопиющую некомпетентность авторов заключения и нарушения ряда правил проведения экспертизы, но и откровенно националистическую и политическую ангажированность экспертов. Судья Игорь Любовицкий эти факты последовательно игнорирует, не позволяет стороне защиты задавать свидетелям обвинения вопросы по существу, таким образом, показывая свою ангажированность, что недопустимо для судьи, обязанного быть независимым в своих поступках и объективно рассматривать ход процесса.