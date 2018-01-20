



Крещение

19 января празднуется Крещение Господне. Об этом много чего сказано, а сейчас несколько слов о том, что случилось после. Иисус крестился на Иордане у Иоанна, прилюдно засвидетельствовав тем самым неотложность избранного пути. Далее Он удалился в пустыню, где провел Свой сорокадневный пост. Когда же возвратился из пустыни, Креститель был уже арестован. Христос начал самостоятельную проповедь Царства теми же самыми словами, что и Иоанн — «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

Еще раз напомним, что эти слова означали не совсем то (точнее, совсем не то), что они означают ныне в современных проповедях, призывающих людей к раскаянию за всякое свое содеянное (ходите на исповедь, боритесь с грехом). Слова эти говорили о том, что Царство Божие к человеку ближе, чем ему кажется. Чтобы его увидеть и в нем оказаться, достаточно «превзойти свой ум» (переводимое как «покайтесь»). Сегодня бы синонимом этому выражению служило — «раскройте глаза пошире». Ума не нужно особо много. Тем более не нужно ума, обученного по специальной духовной программе. Достаточно черное называть черным, белое — белым и делать все, чтобы черного вокруг становилось меньше, а белого — больше.

То есть если какое духовное лицо втолковывает, что духовный закон требует черное или серое, а может и пестрое, называть белым, то просто пошире раскройте глаза, «превзойдите свой ум» и примите то, что есть на самом деле, отвергнув, что навязывают. Мерилом же «белого» служат: правда, милость, кротость, безыскусность. Все из Нагорной проповеди, из «заповедей блаженства». О которых тоже пару слов сказать следует. Смысл этих заповедей сейчас замылен, о каких-то «блаженствах» неведомых повествуется. И многие совсем не понимают, о чем там говорится, потому что слово это понимается как некое состояние расслабленности, да и то обычно лишь той, которая наступит когда-нибудь. Но «блаженны» — это счастливы. Теперь, сегодня, сейчас счастливы. Те, кто достиг подлинного счастья.

Григорий Гагарин. Крещение Христово

В чем это счастье? И почему именно оно подлинное? Формулировки «заповедей» понимают так, что в них говорится исключительно о «воздаянии». Это верно лишь отчасти. Человек, который взялся исполнять какой-либо большой увлекательный, интересный проект в своей жизни, каждый день может быть счастлив. И не потому, что он проект сегодня закончил, а потому, что его увлекает сам процесс. Ныне закончил только малую часть, но на эту малую часть приблизился к результату. Человек может годами сам строить свой дом, но он вполне доволен в сию минуту, что прибил две доски. Так и следует понимать это «блаженство». Что даже искренняя скорбь о неустройстве этого мира приближает мир новый. Это является и утешением, и милостью, и наследованием новой земли.

Итак, Иисус начал Свою проповедь. И хотя по общим словам она мало отличалась от проповеди Крестителя, было в ней нечто новое, невиданное и неслыханное прежде. В ней не было требования вести непременно суровую жизнь, «являть пример», «подавать пример» этой суровой жизни в этом «приближении Царства»: «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» (Мтф. 9: 14), «и молитвы творят, также и фарисейские, а Твои едят и пьют» (Лк. 5: 33). Кстати, сомнения возникли и у самого Крестителя: «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?». В ответ Христос сказал: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют; и блажен, кто не соблазнится о Мне».

Близость Царства налицо, и счастлив тот, кто не соблазнится непривычными методами его исполнения. Дальше следуют слова Иисуса об Иоанне, некоторые из них следует отдельно разобрать. «Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его (Мтф 11:11)», — имеется в виду скорее всего то, что со столь выдающимися врожденными качествами — воли, бесстрашия, принципиальности, честности, требовательности к себе — в истории не сыскать, но вхождение в Царство Божие этих качеств не требует. «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна (Мтф 11:12−13)» и у Луки: «Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Иоанн первый, кто превзошел закон. Первый, кто поставил такие человеческие качества как милосердие, справедливость, честность выше закона (см. Лк 3: 7−15).

Первым, кто стал практиковать исполнение Царства. Кстати, редкий случай, когда толкователи соотнесли «Царство Небесное» — обычно на небо отсылают — с устроением его здесь и сейчас. Например, сборник Лопухина, толкование на этот фрагмент: «Слова «Царство Небесное» употреблены здесь, очевидно, в смысле «Царство Божие», учрежденное Спасителем на земле». Далее. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее (Мтф. 11:16−19)». «Род сей, подобный детям» — пророки, провозвестники Царства. Наконец, сами Иоанн и Иисус.

Каким языком не обращайся к людям — «с печальными песнями» или «со свирелью» — все равно найдут, в чем обвинить, в чем упрекнуть. Найдут лукавый повод не принимать для себя истину. Или переиначить истину, едва она станет «государственной религией». Исполнение правды по Иоанну требует напряжения, подвига, приготовления себя. По Христу это же самое сопровождается состоянием счастья и требует лишь благорасположения. Иоанн проповедует, имея силу авторитета, который он приобрел строгим отношением к себе. Христос взывает к очевидному, наглядному. Иоанн крестил тех, кто выражал готовность засвидетельствовать перед всеми принятие правды Царства. Иисус, крестившись вместе всеми, стал ее исполнять.

Василий Поленов. Крещение. 1887-1888

Крестителя арестовали и позже казнили за то, что он взялся обличать правящий класс, читать им мораль. Христос, прежде чем начать проповедь, тщательно обдумал все возможные варианты развития событий, искусился сатаной и на перспективу действовать политическими методами, то есть пытаться воздействовать на власть. Но об этом — об искушении Христа в пустыне — в другой раз. Сейчас лишь повторим, что Иоанн действовал авторитетом. Методологически это одна из ловушек, которые расставляет сатана, поэтому Христос отмел все методы, которые могут привести к такой ловушке. Иоанн, согласно евангелиям (Мк. 6:20) наставлял тетрарха, требуя от того строгого исполнения закона, тот даже любил его слушать. Иисус, если и контактировал с властями, то через третьих лиц, договариваясь о сроках Своего пребывания в городе, старался не искушать судьбу и лишний раз перестраховывался (Лк. 13; 32−33).

Призыв к исполнению Царства несовместим с апеллированием к закону. Для Крестителя и его учеников все еще важными были посты, статьи закона, с оглядкой на них Иоанн вел свою проповедь. Но закон не находится в руках тех, кто его исполняет. Обычно в руках тех, кто его исполнять не собирается, перекладывая это дело на других. Поэтому Христос обращался лишь к доброму расположению сердца.