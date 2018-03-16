И на один день не удается забыть о том, что идет холодная война, в которой глобализм, сметая на своем пути границы государств, одновременно помещает человека в атомизацию. Забыть об этом невозможно, потому что атаки на национальные государства ведутся с прискорбной регулярностью.

Шахматная доска

За последнюю неделю США отметились на всех своих фронтах: от Азии до Ближнего Востока и Африки, от Мексики — до Гаити и Венесуэлы. «Пикантной» неожиданностью в этом процессе стало заявление президента США Дональда Трампа о Донбассе.

В разговоре с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым он, явно демонстративно, предложил перенести места ведения переговоров по Донбассу в другое место. Гость согласился с Трампом.

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«Успех» всех этих комбинаций, в результате которых с одной стороны запускаются ракеты, от взрывов гибнут люди и разрушаются города, а с другой — растет прибыль от нефти и оружия, говорит о четко простроенной стратегии.

Преувеличенное внимание к особенностям личности теперешнего главы Белого дома служит типичным отвлекающим маневром. СМИ на все лады расписывают Трампа то как психопата, то как расиста и невежу.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Причем сам Трамп в этом амплуа чувствует себя как рыба в воде. Он даже опять-таки демонстративно настоял на внеплановом медосмотре и успешно его прошел.

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В итоге бульдозер, с которым можно сравнить аппарат президента Трампа, продолжает сносить все, что попадается на его пути. Главным геополитическим конкурентом, а значит и врагом остается Пекин и сфера его влияния: в Азии это Пхеньян, Исламабад, Кабул.

Китай интересуется: кто миротворец в Северной Корее?

Едва Юг и Север предприняли попытку договориться, Белый дом собрал «посиделки в Ванкувере» и очень «вовремя» устами госсекретаря США Рекса Тиллерсона осудил Пхеньян. При этом он решил за Токио, Сеул, а заодно и за Пекин и Москву, что они «не будут принимать Северную Корею в качестве ядерной державы». Россию и Китай он призвал продолжить давить на Пхеньян санкциями.

Читайте подробнее: Тиллерсон: мир не признает Северную Корею ядерной державой

В России сделанные в Ванкувере заявления назвали нелегитимными, а саму встречу — нецелесообразной и вредной.

«С сожалением вынуждены констатировать, что подобные мероприятия, проведенные наспех и негативно сказывающиеся на функционировании проверенных многосторонних форматов, не способствуют нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а напротив, ее усугубляют», — заявили в МИД РФ.

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Лично масла в северокорейский огонь попытался подлить и сам Трамп, при этом умудрившись противопоставить Москву и Пекин.

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, что делает Китай, обесценивается Россией, — заявил Трамп. — Иными словами, Россия компенсирует часть того, что делает Китай».

Читайте подробнее: Трамп: Путин может многое сделать, но с Северной Кореей так и не помог

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Не пора ли капитулировать перед Пакистаном?

На «восточном» фронте также стоит упомянуть Пакистан, ранее попавший Трампу под раздачу. После обмена «любезностями» между Вашингтоном и Исламабадом война продолжилась в информационном пространстве. Характерны свежие публикации в The Strategist и The National Interest, актуализирующие тему американо-пакистанских противоречий.

«На самом деле, после терактов 11 сентября США сделали огромную ошибку, рассматривая Пакистан в качестве союзника. С союзником можно договориться по широкому спектру политических вопросов. В случае с Пакистаном этого нельзя сделать», — пишет The Strategist.

Читайте подробнее: The Strategist: Пакистан подбросил США головоломку

Американский Госдепартамент внес Пакистан в список стран-нарушителей в области свободы вероисповедания, в то время как сенатор Рэнд Пол пообещал предоставить законопроект о полном прекращении помощи Пакистану.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Пакистана

В ответ Хаваджа Асиф, пакистанский министр иностранных дел, заявил, что между двумя странами не существует союза и что Вашингтон можно назвать «другом, который постоянно предает».

Прикрываясь тем, что в Южной и Центральной Азии нужно уничтожать терроризм (взращенный самими американскими интересантами), Вашингтон в реальности боится только одного — потери доступа к пакистанским наземным и воздушным маршрутам.

«Если США не удастся найти альтернативные пути доставки грузов в Афганистан, то Белому дому ничего не останется, кроме как капитулировать перед Пакистаном», — пишет National Interest.

Читайте подробнее: National Interest: США грозит капитуляция перед Пакистаном?

До чего довела политика в Афганистане?

Наконец, маленький штрих по Кабулу. 15 января президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что афганские вооруженные силы не смогут долгое время просуществовать без поддержки со стороны Вашингтона: «потому что у нас нет денег».

При этом Пекин продолжает развивать отношения с Кабулом, а Вашингтон — не слишком успешно имитировать борьбу с терроризмом, больше заботясь о логистике и, в то же время, в поддержании региона в «подогретом» состоянии.

«Даже после прихода к власти Трампа, который с неохотой пошел на отправку войск в Афганистан, миф об убежищах для террористов по-прежнему может быть использован для оправдания нахождения войск США в Афганистане, — пишет The American Conservative. — Трамп утверждал, что добьется победы в Афганистане, однако он очевидным образом принял ту же самую провальную и контрпродуктивную стратегию, которая лишь пошла на пользу радикалам в этом ближневосточном государстве».

Читайте подробнее: American Conservative: Нахождение США в Афганистане основано на мифе

Если внешне война против Китая выглядит весьма бодро, это не означает сколь-нибудь реальной победы США. Пекин давно и блестяще пользуется мягкой силой, и не только мироустроительной и политической, как было обозначено выше. Успех приносят экономические и идеологические методы.

Alias 0591 Китайский дракон

«Так, действия Конгресса [США] привели к тому, что в 2017 году китайские инвестиции в экономику США сократились более чем в два раза по сравнению с 2016 годом, когда Пекин инвестировал почти $50 млрд, — пишет Asia Times. — Инвестиционные убытки в размере $25 млрд должны негативно сказаться на экономическом росте США и уровне занятости населения».

Авторы публикации подчеркивают, что под китайский удар прежде всего попадут финансовый сектор и сфера высоких технологий.

Читайте подробнее: Asia Times: Вашингтон подрывает экономику и безопасность США

По поводу китайской идеологии Вашингтон и вовсе рискует остаться с носом. Пекин уже опутал своей идеологической паутиной американское образовательное пространство — через многочисленные филиалы Института Конфуция в США.

«Кажется, что Пекин путем проб и ошибок нашел слабость США: деньги, — пишет Politico. — Какая же это ирония судьбы, что коммунистический Китай понимает денежное мотивирование лучше, чем капиталистические США».

Читайте подробнее: Politico: в Институтах Конфуция в США Китай готовит себе агентов влияния

Оказывается, выиграть у китайского игрока в го американскому ковбою не так просто. Хотя нет и сомнений в том, что игра будет продолжена.