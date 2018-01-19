На прошлой неделе обострение отношений между Вашингтоном и Исламабадом достигло нового уровня после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Пакистан в лживой антитеррористической борьбе. После того как в Твиттере появилось заявление Трампа, Белый дом предпринял ряд мер в отношении Пакистана. Можно сказать, что теперь Вашингтон рассматривает Исламабад не в качестве несовершенного союзника, а в качестве хитрого врага, пишет Джавид Ахмад в статье для The National Interest.

Пакистан

В рамках новых мер против Пакистана США приостановили финансовую помощь в области безопасности, включая $255 млн в рамках программы по оказанию финансовой военной помощи зарубежным государствам (Foreign Military Financing) и около $900 млн из фонда поддержки коалиции (CSF). Более того, государственный департамент США внес Пакистан в список стран-нарушителей в области свободы вероисповедания, в то время как сенатор Рэнд Пол пообещал предоставить законопроект о полном прекращении помощи Пакистану. В ответ министр иностранных дел Пакистана Хаваджа Асиф яростно заявил, что между двумя странами не существует союза и что США можно назвать «другом, который постоянно предает».

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Исторически сложилось, что США предоставляли Пакистану три вида помощи: военную, экономическую и доступ к CSF. США в основном оказывают военную помощь и перечисляют средства из фонда поддержки коалиции. Однако CSF в Пакистане рассматривают в качестве компенсации за операции, которые проводят национальные вооруженные силы на собственной территории. На самом же деле, Исламабад использует средства данного фонда для взращивания террористов внутри страны.

Трамп не ошибается в отношении Пакистана. Он не первый президент США, который критикует политику Исламабада и сокращает объем американской помощи. США начали оказывать военную помощь Пакистану в 1954 году при администрации 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра. Это продолжалось на протяжении 11 лет, в течение которых Белый дом направил в Пакистан более $800 млн, в среднем по $75 млн в год. Однако в 1965 году ввели эмбарго на поставки оружия в Пакистан. Бывший президент США Линдон Джонсон прекратил оказывать военную помощь Пакистану после начала индийско-пакистанской войны. В течение следующих 16 лет, до 1982 года, Пакистан практически не получал поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Между 1977—1979 годами администрация 39-го президента США Джимми Картера даже полностью прекратила оказывать экономическую помощь Пакистану после того, как Исламабад запустил секретную программу по обогащению урана. В то время бывший премьер-министр Пакистана Зульфикар Али Бхутто заявил, что Исламабад создаст ядерную бомбу, даже если гражданам Пакистана придется «есть траву».

Erwin Franzen Моджахеды, идущие с территории Пакистана. 1980-е

Тем не менее США вновь возобновили поддержку Исламабада в 1982 году при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана после того, как войска СССР вошли в Афганистан. В течение следующих девяти лет Пакистан получил более $2,5 млрд, в среднем по $270 млн в год. Однако в 1990 году США в очередной раз прекратили поддержку Исламабада из-за стремления Пакистана создать ядерное оружие. До 2001-го принцип «кнута и пряника» был реализован в чередовании незначительной помощи и строгих санкций в отношении ядерной программы Исламабада. Все изменилось после терактов 11 сентября 2001 года. Американские войска вторглись в Афганистан, а с 2002 года Белый дом вновь начал оказывать помощь Пакистану. С тех пор Пакистан получил более $33 млрд в виде военной и гражданской помощи, включая почти $21 млрд в рамках военных поставок (по оценкам экспертов, $4,1 млрд были выделены в рамках программы по оказанию финансовой военной помощи зарубежным государствам, а $15 млрд — из фонда CSF).

Несмотря на щедрую поддержку со стороны США в течение последних 60 лет, Белому дому так и не удалось взрастить надежного союзника в лице Исламабада. Оказалось, что Пакистан стал еще более решительным в достижении собственных целей. Непостоянство США привело к росту недоверия в Пакистане. Впервые Пакистан столкнулся с предательством США в 1962 году во время пограничного конфликта с Индией. В этот момент администрация 35-го президента США Джона Кеннеди приняла решение о начале военных поставок в Индию. Бывший президент Пакистана Мухаммед Айюб Хан заявил, что Вашингтон нанес Исламабаду удар в спину. Недоверие между двумя странами сохранилось и в последующие годы. По правде говоря, достаточно короткого взгляда на историю американо-пакистанских отношений, чтобы убедиться в том, что Пакистан никогда не доверял Соединенным Штатам.

По мере обострения отношений США, вероятно, внесут в санкционный список представителей военного и разведывательного руководства Пакистана, имеющих связи с террористами. Также под санкции могут попасть пакистанские банки и финансовые организации, замешанные в отмывании денег.

Особую озабоченность вызывает то, что Пакистан может предпринять ответные действия и закрыть доступ к наземным маршрутам, портам и воздушному пространству. Начиная с 2001 года США находятся в полной зависимости от пакистанских воздушных и наземных маршрутов, по которым осуществляется обеспечение американских войск в Афганистане. Пакистану выплачивали от $1 тыс. 500 до $1 тыс. 800 за каждый грузовик, который отправлялся из пакистанского порта Карачи в Афганистан. За использование воздушных маршрутов Белому дому приходилось платить колоссальные суммы.

Афганистан

Еще одной ответной мерой на действия США может стать отказ в выдаче виз. С этой проблемой могут столкнуться дипломатические сотрудники США и представители разведывательных органов, которых могут просто вышвырнуть из страны. Также Исламабад мог бы предоставить больше свободы действий для поддерживаемых террористических группировок.

Более дорогой альтернативой пакистанским маршрутам могла бы стать Северная распределительная сеть, которая представляет собой совокупность железнодорожных и морских путей, которые проходят через центральноазиатские республики и Россию и связывают Афганистан с портами Балтийского и Каспийского морей. Хотя Соединенные Штаты ранее использовали этот односторонний транзитный маршрут, напряженность в отношениях между США и Россией несколько осложнила доступ к данному маршруту.

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У США есть еще два варианта. Первый — стратегический иранский порт Чехбехар, региональный транзитный и транспортный коридор между Ираном, Индией и Афганистаном. Второй вариант заключается в использовании коммерческих подрядчиков США для поставки нелетальных грузов, таких как топливо, продукты питания, строительные материалы и оборудование, по наземным маршрутам Центральной Азии, в основном проходящим по территории Узбекистана, с которым афганское правительство недавно установило более тесные отношения.

В то же время Соединенные Штаты могут использовать услуги военных подрядчиков для перевозки летальных грузов и личного персонала с помощью воздушного транспорта. В этом случае доставка военных грузов в Афганистан будет осуществляться с военных баз США, расположенных в Персидском заливе, включая авиабазу Эль-Удейд (Катар), военную базу в Кувейте и военно-морскую базу в Бахрейне.

Потеря доступа к пакистанским наземным и воздушным маршрутам является потенциальным препятствием для проведения военной операции в Афганистане. Афганская война превратилась в войну в сфере логистики. Соединенные Штаты должны серьезно изучить возможности транзита через иранский порт Чехбехар, что потенциально может предоставить Вашингтону дополнительные рычаги воздействия на Пакистан. Если США не удастся найти альтернативные пути доставки грузов в Афганистан, то Белому дому ничего не останется, кроме как капитулировать перед Пакистаном.