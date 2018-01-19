Чем ближе к очередным выборам, тем богаче живет президент Украины и его близкие, тем больше они «зарабатывают» и тем щедрее они тратят. Их всё более вызывающее поведение вызывает общественное недовольство, но чем дольше президент и его близкие живут в таком режиме, тем меньше они замечают это недовольство — или тем меньше обращают на него внимание, полагая, что теперь им море по колено.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Вышеописанная схема применима и к ситуации «Янукович-2013», и к ситуации «Порошенко-2018». При всех отличиях четвертого президента Украины от пятого очевидна схожесть сценария: использование власти для обогащения, стремительная утрата адекватности и остатков приличия, незамечаемая утрата союзников и консолидация оппонентов — с совершенно неизбежными последствиями.

В отличие от России, на Украине нет официальных новогодних каникул. Но Петр Порошенко устроил такие каникулы лично для себя и своей семьи. За шесть дней на Мальдивах президент страны, где средняя пенсия составляет 2500 гривен (4900 рублей), потратил полмиллиона долларов. То есть среднюю пенсию среднего украинца за 480 лет.

Чартерный перелет на дорогом самолете обошелся, по разным оценкам, в 150—190 тысяч долларов. За аренду целого острова, одного из самых дорогих в мире, Порошенко платил 46 тысяч долларов в сутки, то есть 276 тысяч долларов за отпуск. Плюс дополнительные расходы — вроде завтраков за 4 тысячи долларов каждый.

Мальдивы

Конечно, Петр Порошенко — человек обеспеченный, а считать чужие деньги — некрасиво. Но в этой истории такое количество неприятных деталей, что назвать ее частной язык не повернется.

За время своего президентства Порошенко превратился из миллионера в миллиардера. Заниматься бизнесом, вопреки своим обещаниям и вопреки закону, он не перестал. Контролируемые им компании регулярно выигрывают бюджетные конкурсы, а средства выводятся из страны в оффшоры.

О поездке президента нищей и ведущей гражданскую войну страны ничего не сообщалось, и если бы не пронырливые журналисты, то и не было бы сообщено. В администрации президента это молчание объясняют соображениями безопасности. При этом перелет на частном самолете и проживание на острове без охраны каким-то образом удовлетворили эти «требования безопасности».

Остров в Индийском океане Петр Порошенко бронировал инкогнито. В документах отеля и перелета так и написано: Mr Incognito Petro. Президент страны, чтобы не «светиться», не проходил паспортный контроль. За дополнительные услуги на Мальдивах он, как следует из документов отеля, расплачивался наличными; следовательно, он, не декларируя, вывез из Украины как минимум 37 550 долларов наличными. И таких красочных деталей — великое множество.

Отдых президента вызвал мощнейшую волну издевательских шуток и комментариев. В социальных сетях все граждане Украины, кроме так называемых «порохоботов», то есть оплаченных сторонников президента, демонстрируют редкое единство мнений. Широко распространяются шутки и фотожабы: на главной из них Порошенко в военной форме (как он любит) сидит в бассейне на фоне пальм и Индийского океана. «Мальдивы-43. Шпионам не сорвать отдых верховного главнокомандующего» — примерно так звучат самые приличные из комментариев.

К тому же мальдивская история — не первый пиар-провал Порошенко уже в новом году. Сначала все обсуждали рассказанную «Аль-Джазирой» историю о том, как Порошенко взял на работу банкиров, отмывавших деньги для Януковича. Потом комментировали на редкость правдоподобный фейк о «письме Порошенко в ФСБ». Проколы случаются всё чаще, реакция общества на них всё сплоченнее и всё мощнее, а реакция самого президента и его администрации — всё более расслабленная.

Такова закономерность, таков perpetuum mobile украинской политики. На пост главы государства избирается заведомо нечистоплотный и неэффективный политик, он сам и его близкие стремительно обогащаются, через некоторое время он начинает отнимать у коллег-олигархов больше, чем договаривались, а помогать им — меньше; около этого времени он утрачивает адекватность, становится всеобщим врагом, общество консолидируется, и на ближайших выборах президента сносят.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко. Управление страной

Петр Порошенко по-прежнему тешит себя надеждой переизбраться в 2019 году на второй срок. Но он уже не является привлекательным кандидатом ни для Запада, ни для большинства украинских олигархов, ни тем более для граждан. Он ведет себя куда наглее Януковича, и у него куда меньше ресурсов, чем было у его предшественника. Если Порошенко будет продолжать двигаться по заданной траектории, его уход следующей весной неминуем.

При этом за последние четыре года на Украине так и не появилось сильных и адекватных политиков. А олигархи, хоть и ссорятся между собой, свое влияние за это время только упрочили. Ничто не свидетельствует о том, что белке удастся вырваться из колеса, по которому она бежит уже много лет. Если не случится чуда, Украина останется в том же классе еще на один срок.