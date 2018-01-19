Напряженность между центральным правительством Ирака и региональным правительством Курдистана (КРГ) обострилась после прошедшего в конце сентября 2017 года референдума о независимости Иракского Курдистана. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади предпринял ответные действия, вытеснив курдские силы из спорных регионов, включая богатый нефтью город Киркук, и ввел ряд экономических санкций, которые в конечном итоге могут привести к краху экономики КРГ. Для предотвращения дальнейшей эскалации необходимо в кратчайшие сроки организовать переговоры между двумя сторонами. Многие эксперты согласны с тем, что этой цели не удастся достигнуть без внешнего посредничества, пишет Гонул Тол в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Турция считает себя мастером в деле посредничества. Правящая турецкая «Партия справедливости и развития» не раз выступала посредником в региональных и глобальных конфликтах, оказывая определенное влияние на международные дела. Турция выступала посредником между палестинскими группировками, иракскими группировками, Израилем и Сирией, Ираком и Сирией, даже предпринимала шаги по урегулированию ситуации в Сомали в ходе гражданской войны. Однако стоит отметить, что посреднические усилия Анкары редко приводили к положительным результатам. Это было связано либо с отсутствием рычагов давления на те или иные политические силы, либо с имиджем Турции, которую воспринимают как страну с неоосманской повесткой дня.

Тем не менее Турция продолжает предлагать свои услуги в качестве посредника. Недавно в Анкаре заявили о готовности вмешаться в конфликт между Багдадом и Эрбилем. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в своем заявлении отметил, что представители КРГ «направили в Турцию официальное обращение с тем, чтобы Анкара внесла свой вклад в нормализацию отношений между Эрбилем и Багдадом». Глава турецкого МИД обсудит роль Турции в возможных переговорах во время своего визита в Багдад 21 января.

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Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

Для Турции важно, чтобы Эрбиль и Багдад возобновили переговоры. До того, как в Иракском Курдистане состоялся референдум, Эрбиль был одним из немногих союзников Турции, оставшихся в регионе. Благодаря тесному сотрудничеству с Эрбилем Анкара стремилась ослабить слияние Ирана в Ираке. Турция также сделала ставку на Иракский Курдистан в ходе борьбы с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией. Бывший президент КРГ Масуд Барзани одобрил трансграничные операции Турции против укрытий РПК на территории Иракского Курдистана и даже позволил Анкаре построить военные базы в районах, подконтрольных КРГ, где Турция проводила подготовку курдских отрядов пешмерга.

Турция также стремилась выстраивать с КРГ тесные торговые связи. Иракский Курдистан стал третьим по величине экспортным рынком Турции. Эрбиль также поставлял в Турцию газ и нефть. Анкара даже отказалась от своего десятилетнего противостояния тому, чтобы курды взяли под контроль богатый нефтью город Киркук. Турция собирала с поставок нефти из Киркука транзитные пошлины.

Однако после референдума о независимости Иракского Курдистана ситуация изменилась. Отсутствие Барзани может привести к укреплению позиций РПК. Экономические меры, введенные Багдадом, угрожают не только экономике КРГ, но и интересам Турции. Турция экспортирует товары в Ирак по суше через территорию КРГ при посредничестве предпринимателей из Иракского Курдистана. Эрбиль уже задолжал Анкаре миллиарды долларов, но КРГ нечем платить даже собственным государственным служащим. Анкара также рассматривает возможности для инвестиций в иракскую экономику. Турцию интересуют нефтяные месторождения на юге Ирака, где добывают больше нефти, чем в районе Киркука.

Курение кальяна. Османская империя. 1898

Анкара заинтересована в достижении консенсуса между Багдадом и Эрбилем, поскольку это позволило бы возобновить сотрудничество в области безопасности и поставок нефти. Турция надеется, что посредничество между КРГ и Багдадом позволит вывести сотрудничество с обеими сторонами на новый уровень. Однако может оказаться, что премьер-министр Ирака не встретит с распростертыми объятиями предложение о быстром разрешении конфликта с Эрбилем и посредничестве Турции.

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В мае 2018 года в Ираке состоятся парламентские выборы. После восстановления контроля над спорными с Иракским Курдистаном территориями популярность премьер-министра Ирака среди избирателей существенно возросла. В Ираке многие считают, что жесткая позиция в отношении Эрбиля позволит Аль-Абади остаться у власти еще на один срок. Это означает, что премьер-министр Ирака не заинтересован в переговорах или уступках в отношении КРГ.

Даже если Багдад согласится на некоторые уступки, премьер-министр Ирака не допустит, чтобы Турция выступила в качестве посредника. Ирак испытывает глубокое чувство недоверия к Турции. Мысли о том, что Турция может претендовать на Киркук и Мосул — бывшие владения Османской империи — беспокоят иракское правительство. Тесное энергетическое и военное партнерство Турции с КРГ, ее этнические связи с туркоманами в Киркуке и политическими субъектами в Мосуле вызывают у Багдада подозрение. В Ираке считают, что Турция может осуществить интервенцию. Многие граждане Ирака рассматривают стремление Турции вмешаться во внутриполитические процессы как ущемление суверенитета Ирака. Присутствие войск Турции на севере Ирака вызвало сильную реакцию со стороны Багдада, который потребовал от Турции немедленного вывода войск.

Анкара делает большие ставки на переговорный процесс между Багдадом и КРГ, однако в данный момент ей, скорее всего, не суждено выступить в качестве посредника.