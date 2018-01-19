Наступивший, 2018 год может стать знаковым для политического развития Республики Молдова. Как известно, в этом году в Молдавии, которая является по своей форме правления парламентской республикой, состоятся выборы очередного созыва парламента Республики Молдова.

Пётр Великий. Медаль Иуды для Мазепы

По сложившейся традиции выборы, скорее всего, будут вновь названы референдумом о внешнеполитическом будущем Республики Молдова, как это было, к примеру, во время президентской избирательной кампании 2016 года. И для международных «партнеров», и для внутреннего потребления кампания 2018 года должна выглядеть как некая решающая схватка «света и тьмы», «добра и зла», иными словами — как финальная схватка России и Запада за контроль над Молдавией (что есть «свет», а что «тьма», определяется в зависимости от политических предпочтений конкретного субъекта).

Вместе с тем политический класс Республики Молдова давно избрал себе удобную нишу: позволять международным игрокам вступать в конкуренцию друг с другом за формальный контроль над Молдавией, пытаться продемонстрировать собственному населению наличие серьезных противоречий у различных политических сил и т. п.

На деле молдавская политэлита успешно решает собственные задачи, демонстрируя при необходимости полное единение и взаимопонимание, особенно если дело касается политического выживания и (или) материальных интересов. Именно так сформировалась конфигурация нынешней власти республики в Кишинёве: в своё время нынешний «пророссийский» президент Республики Молдова И. Додон обеспечил избрание голосами Партии социалистов Молдовы на высший государственный пост известного русофоба Н. Тимофти, не скрывавшего своих унионистских взглядов, только для того, чтобы избежать досрочных парламентских выборов и сохранить места в парламенте. В действующем составе молдавского парламента также сложилась объяснимая с точки зрения молдавской внутриполитической логики ситуация, при которой Демократическая партия реального «хозяина» Молдавии олигарха В. Плахотнюка располагает самой крупной парламентской фракцией, хотя изначально это было совсем не так. Причем ее «прирост» осуществлялся не только за счет других «проевропейских» партий, но и за счет сил, которые в Москве и даже в Кишинёве рассматривались как «пророссийские» (к примеру, Партия коммунистов В. Воронина, окончательно маргинализированная к настоящему времени). Законы политического выживания и симбиоза для молдавской политической элиты оказываются куда важнее идеологических и геополитических установок.

Kremin.ru Президент Молдовы Игорь Додон

Вряд ли сценарий будет принципиально отличаться и в рамках нынешней избирательной кампании. Президент Додон будет публично осуждать «проевропейские» правительство и парламент, которые не позволяют развивать отношения с Российской Федерацией, использовать выгоды от сотрудничества с ЕАЭС и т. п. Молдавский «ручной» номинальный лидер будет так же попутно обращаться к Москве за поддержкой, рассчитывая на то, что российские власти и в дальнейшем будут, по сути, поддерживать нынешнюю фактическую русофобскую молдавскую власть посредством сохранения доступа молдавской винодельческой и сельскохозяйственной продукции на российский рынок, а также сохранения за молдавскими трудовыми мигрантами льготного по сравнению с гастарбайтерами из других стран статуса. А вице-премьер правительства России, сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, специальный представитель президента России по урегулированию в регионе Д. Рогозин, уже многократно публично и официально униженный в Кишинёве, будет делать в Москве вид, что и он сам верно стоит на своих прежних политических принципах, и в Кишинёве ничего не случилось, и И. Додон — не предатель, нагло водящий за нос своих московских кураторов к своему тщеславию и материальному удовлетворению.

В свою очередь, «проевропейские» силы будут вновь и вновь пытаться объяснить Западу, что Молдавия-де находится на передовом краю «борьбы с российской угрозой», а Додон на самом деле является верным «агентом Москвы». И если не помочь «проевропейским» силам, то победившая Партия социалистов непременно обеспечит «российский реванш» в Молдавии и лишит ее народ светлого европейского будущего.

Аналогичным образом, скорее всего, развернется и борьба за ум и сердце молдавского избирателя. Набор внутриполитических лозунгов у всех партий будет примерно одинаковым: борьба против коррупции, повышение жизненных стандартов, соблюдение прав человека — в общем, весь набор стандартных формул, подтверждающих, что быть богатым и здоровым гораздо лучше, чем известно кем. А вот механизмы реализации этих установок будут отличаться, причем рецепты благополучия будут носить преимущественно внешний характер.

В общем всё достаточно предсказуемо, включая реакцию внешних «партнеров», которую несложно предугадать. Следует, однако, оговориться, что у западных кураторов ситуация более предпочтительная: к выборам 2018 года молдавский право-европейский сегмент политики подходит более разнообразным, предлагая и внешним, и внутренним потребителям разные опции, от умеренно-европейских до жёстко-унионистских, демонстрируя тем самым свою способность прийти в парламент несколькими колоннами, обеспечивая потребителям «свободу выбора». Бонусом для «проевропейского» сегмента станет председательство Румынии в Евросоюзе, а также 100-летие аннексии Бессарабии Румынией в марте наступившего года (традиционно отмечаемое в Румынии и молдавскими унионистами как «воссоединение»).

Напротив, на левом («пророссийском») фланге перспективы маневра практически отсутствуют: похоже, что Партия социалистов заняла доминирующее положение и практически избавилась от потенциальных конкурентов в лице Компартии или Нашей партии Р. Усатого.

Вместе с тем прошедший, 2017 год мог бы стать откровением для тех, кто поддерживает «пророссийский» сегмент в Молдавии во главе с И. Додоном, в особенности в России. Ведь Додон по праву может считаться одним из «подрядчиков», активно участвовавших в выстраивании нынешней политической системы Молдавии в интересах «заказчика» — Плахотнюка. В первую очередь это касается совместного с Демпартией В. Плахотнюка голосования за переход на избрание парламента Молдавии по смешанной системе. Тем самым политическая сила Додона фактически обеспечила сохранение власти за нынешними «проевропейскими» политическими формированиями, иначе говоря — скорее всего, помогла Плахотнюку сохранить контроль и над будущим составом парламента, где тушки одномандатников вполне могут стать основным ресурсом «хозяина Молдовы».

Кроме того, президент Молдовы — как фальшивый глава государства и фальшивый «успех» политики Москвы — с олимпийским спокойствием отреагировал на целый ряд последовавших затем шагов со стороны других ветвей власти. Так, несмотря на громкие обещания, Додон не пошел на организацию массовых протестов после того, как инициированный им консультативный референдум по ряду принципиально важных вопросов был отклонен Конституционным судом, хотя такие ресурсы и возможности у Додона были. Последовавшие затем неоднократные «отключения» Додона от власти на основании вердиктов прорумынского Конституционного суда, когда требовалось назначить тех или иных членов правительства или утвердить антироссийские законы, и вовсе поставили статус президента на грань откровенного и унизительного фарса. Унизительного не только для Додона, который давно уже перешёл эту грань, а прежде всего для Москвы, которая продолжает обслуживать фальшь конструкции Додон — Плахотнюк и позволяет унижать Россию под её прикрытием. Даже высокий персональный рейтинг Додона и обманутых избирателей не спасет ситуацию при постоянном его «отключении» в зависимости от политической конъюнктуры и его собственном нежелании предпринимать какие-либо реальные шаги для исправления ситуации.

Плахотнюк (слева) на встрече с конгрессменами. Вашингтон

Последствия консервации нынешнего режима станут и для Додона, и для Молдавии в целом не только имиджевыми. Сохранение власти за Плахотнюком будет, скорее всего, означать необратимость тех норм, которые уже проштамповал и еще проштампует молдавский парламент. Это может касаться, к примеру, уже принятых в первом чтении поправок к Конституции, которыми закрепляется незыблемость «европейского» вектора развития Молдовы. Ведь, как бы там ни было, вряд ли в новом созыве парламента Молдовы сторонники отказа от «европейского» курса будут иметь большинство. И заслуга самого Додона в такой ситуации будет неоспоримой.

При этом личная роль Додона в уничтожении реальных интересов России в регионе вполне заслуживает известной медали Иуды, которой Пётр Великий «наградил» предателя Мазепу.

ИА REGNUM неоднократно обращало внимание на то, что Додон уклонился от подписания инициированного Приднестровьем в ходе весенней встречи на высшем уровне совместного обращения лидеров ПМР и РМ в адрес действующего председателя ОБСЕ относительно необходимости скорейшего созыва очередного раунда переговоров в формате «5+2». На тот момент такое обращение представляло особую актуальность, в том числе для России, однако Додон не пошел на его подписание, хотя и он сам, и его команда обещали представить свои соображения по проекту приднестровской стороны в максимально сжатые сроки.

Такими действиями (вернее, бездействием) президент Молдовы сам вывел себя из числа активных субъектов переговорного процесса с молдавской стороны. Додон дистанцировался от реальной переговорной работы, хотя мог самостоятельно участвовать в определении переговорной повестки при подписании совместного с президентом Приднестровья обращения в адрес действующего председателя ОБСЕ. Поэтому любые рефлексии Додона на тему «сговора» приднестровских властей с молдавским правительством в обход «пророссийского» президента лишены каких-либо оснований: Додон сам вывел себя за рамки переговорного процесса, продемонстрировав свою неготовность к реальному диалогу и отказавшись от реальных действий в интересах России.

Впрочем, практика громких «пророссийских» заявлений и отсутствия реальных пророссийских действий не является для Додона чем-то новым. Его грубая ложь не видна разве что его ангажированным фанатам в Москве.

Одним из аргументов для поддержки избирательной реформы для Додона и Партии социалистов стала якобы возможность обеспечить в парламенте квоту для Приднестровья. Оставим за скобками тот факт, что первоначально речь шла о достаточно широком представительстве, от которого в итоге осталось лишь два депутатских места для Приднестровья (можно напомнить, что в МССР на территории нынешнего Приднестровья проживало более 17% населения, поэтому, если исходить из пропорций населения МССР, квота приднестровцев при избрании половины парламента по одномандатным округам должна была бы составлять примерно 9 мест).

Ключевым является то, что попытка формального включения «представителей» Приднестровья в молдавский парламент на деле является одним из самых резких антироссийских действий.

Как уже не раз отмечало ИА REGNUM, с момента избрания неких «приднестровцев» в парламент Молдовы у многих политиков и официальных лиц в Молдавии и на Западе появится соблазн считать конфликт урегулированным в рамках внутреннего законодательства Молдовы. Эти карикатурные «приднестровцы», которые в реальности вряд ли будут кого-то представлять, кроме самих себя, будут формально включены во всевозможные парламентские делегации Молдавии и будут рассказывать о благополучном преодолении кризиса на основе «политического консенсуса» всех политических сил Молдавии. Антироссийский же характер таких действий состоит в том, что после этого роль России как гаранта и посредника в урегулировании, а равно как и общее влияние Москвы на региональную ситуацию, возможности защиты интересов народа ПМР и в том числе 220 000 граждан России, живущих в ПМР, будет сведено к минимуму. Действительно, сложно будет объяснять актуальность внешнего посредничества и гарантийной роли, если всё решено в рамках законодательства Молдавии, а не на основе полноценных международных соглашений с участием Российской Федерации.

Кроме того, парламент Молдавии при участии «приднестровцев» (даже если они будут против) сможет гораздо жестче подойти к вопросу о миротворческой операции, вплоть до выхода из Соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования конфликта. Формальная легитимность такого возможного решения будет гораздо выше, пусть и голосование не будет единогласным.

При этом додоновская Москва, вполне возможно, будет поощрять приднестровцев принять участие в избрании «своих» депутатов в молдавском парламенте, мотивируя это важностью «консолидации» и «мобилизации» всех «прогрессивных сил» вокруг Партии социалистов.

Надо отдать должное нынешней реальной власти Молдавии и ее западным кураторам: они, похоже, заставили Москву действовать в заданной ими парадигме, или в политическом цугцванге, когда каждый последующий ход лишь усугубляет ситуацию. Российская сторона лишена возможности адекватно отреагировать на антироссийскую политику молдавских властей (объявление Д. Рогозина персоной нон грата; массовые депортации российских политиков, экспертов, журналистов и иных граждан; ограничения на вещание российских каналов; постоянные требования по трансформации миротворческой операции и т. д.).

Рычаги воздействия России на региональную ситуацию известны: это, прежде всего, доступ молдавской сельскохозяйственной и винодельческой продукции на российский рынок, а также проблема молдавских трудовых мигрантов. Однако по всем этим направлениям уже были сделаны уступки «под Додона», с тем, чтобы показать, что он «свой парень» и Москва готова работать именно с ним. Соответственно, отход назад от принятых решений в пользу молдавских гастарбайтеров и товаров ударил бы и по имиджу Додона. Неслучайно после инцидента с Д. Рогозиным Додон, исходя из личных эгоистических интересов и против интересов России, обратился к Москве с просьбой не предпринимать ответных мер в отношении Молдовы.

В общем, Россия не только вынуждена мириться с антироссийскими выпадами молдавских властей, но и субсидировать такую политику, предоставляя преференции на своём рынке рабочей силы и товаров для Молдавии.

Справедливости ради стоит отметить, что и на западном направлении молдавский политический класс действует аналогичным образом. Для западников изобретаются «российские угрозы», очередные гибридные страшилки и т. п. Плахотнюк стремится закрепиться в статусе единственного субъекта, способного уберечь Молдову от российской «экспансии». Конечно, для этого требуется весомая поддержка и защита от «пророссийского» Додона. Плахотнюк крайне заинтересован в таком статусе, поскольку это гарантировало бы ему не просто статус фактического хозяина положения в стране, но и юридическую легитимность как некоего «координатора» в сочетании с международными гарантиями (иммунитетом).

Принципиальное отличие между действиями молдавского политического класса в отношении России и Запада состоит лишь в том, что ритуальные действия на западном треке сопровождаются целым комплексом реальных институциональных механизмов, которые действительно обеспечивают развитие Молдавии по евроатлантическому вектору, в то время как «пророссийские» движения остаются лишь ритуальными, имитационными.

Сложно сказать, есть ли в Москве реальное понимание того, что происходит в Молдавии и каковыми могут быть последствия развития ситуации по нынешнему сценарию. Москва, похоже, вновь будет вынуждена использовать аргумент типа «все остальные еще хуже иуды Додона», словно не Москва создала этого иуду. Казалось бы, в арсенале у Запада тоже ставка только на Плахотнюка, но она просто эффективнее: он открытый враг России и именно он реальный хозяин Додона.

Можно лишь предположить, что итогами выборов в Молдавии все останутся довольны. Партия социалистов выиграет по партийным спискам, но из-за новой избирательной системы проиграет нескольким прозападным партиям и аффилированным с ними одномандатникам. Мы услышим бодрые отчеты о поддержке «пророссийского» курса и об «украденной победе». Запад отметит неизменность выбранного евроатлантического пути и будет вынужден смириться с сохранением за Плахотнюком статуса главного проводника такой политики, гаранта продолжения прозападного курса. Никто наказан не будет.

Главными жертвами такой политики станут национальные интересы России, Приднестровье и стратегические интересы молдавского народа, который его продажные власти поставили на путь национального уничтожения и растворения.