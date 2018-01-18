На следующей неделе в Монреале (Канада) стартует новый раунд переговоров между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами, на которых будет обсуждаться будущее Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Говорят, что в случае, если переговоры не будут успешными, президент США Дональд Трамп может предпринять шаги по выходу из НАФТА. Подобный вариант развития событий означал бы конец света для экономики всех трех стран, пишет Стивен Мур в статье для The Hill.

Keepscases НАФТА

Североамериканское соглашение о свободной торговле позволило увеличить объем торговли в три раза, до $1,2 трлн. Возвращение пошлин могло бы поставить под угрозу данные достижения. Один лишь намек о выходе США из соглашения, сделанный на прошлой неделе, привел к активной распродаже финансовых инструментов в Канаде и Мексике.

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Белый дом на самом деле имеет некоторые законные претензии к 24-летней торговой сделке. В соглашение необходимо внести поправки, но не выходить из него. Хорошая новость заключается в том, что внесение разумных поправок не должно встретить возражений со стороны Мексики и Канады.

Одной из основных проблем, с которой столкнулись американские компании, является защита прав интеллектуальной собственности. Для экономики США этот аспект имеет большое значение, поскольку вклад Соединенных Штатов в сфере изобретений, технологических улучшений, музыки, развлечений, программного обеспечения и биотехнологий непрерывно увеличивается. Согласно данным Торговой палаты США, сфера авторских прав затрагивает 45 млн рабочих мест, или 30% от общего уровня занятости в США. Сфера авторских прав приносит США прибыль в размере более $7 трлн.

В качестве примера можно привести производство фармацевтических препаратов. В фармацевтической промышленности США заняты около 4,8 млн человек. Общая стоимость товаров и услуг в данной сфере составляет $1,3 трлн. Фармацевтические инновации, естественно, являются ключевым средством для улучшения медицинских услуг. В 2016 году американские биофармацевтические компании потратили почти $90 млрд на исследования и разработки. Если они не смогут получить прибыль от этих инвестиций, пациенты не смогут вовремя получить необходимые препараты или данные препараты вообще не поступят в продажу.

Фармакология

Первоначально было объявлено, что НАФТА — это первая торговая сделка, которая обеспечит сохранность интеллектуальной собственности. На практике оказалось все наоборот. В Канаде юридическая защита патентных прав была гораздо слабее, чем в США. В итоге канадские суды признали несколько десятков исков со стороны американских компаний недействительными.

Оттава все-таки предприняла ряд действий в отношении вопиющих злоупотреблений в области защиты авторских прав, однако и Канада, и Мексика теперь вводят контроль над ценами на американские препараты. Согласно новым правилам, Патентный совет Канады будет признавать цену на американские препараты «чрезмерной», если она превышает среднюю стоимость этих же препаратов, поставляемых в другие страны. Однако в рамках поставок гуманитарной помощи США нередко существенно снижают стоимость лекарственных препаратов, поставляемых в бедные страны, население которых не может купить данные лекарства по реальной рыночной цене. Например, нельзя сравнивать экономику Канады и Мексики с экономикой Ботсваны.

Цены на лекарства

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Достаточно легко выявить негативные последствия, связанные с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что Соединенные Штаты производят большинство ведущих мировых медицинских препаратов и вакцин, США столкнулись с торговым дефицитом в торговле с Канадой, а в торговле с Мексикой США почти не имеют положительного сальдо торгового баланса. Как это так получилось? Нарушения в сфере интеллектуальной собственности наносят вред экономике США в краткосрочной перспективе. Это, по своей сути, форма международного воровства, от которого страдают американские рабочие и компании. Однако в долгосрочной перспективе подобная ситуации повредит экономике всех трех стран.

Отказ от НАФТА ослабит весь североамериканский регион и будет способствовать укреплению глобальной экономической мощи ЕС и стран Азии. США не должны выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле, однако глава Белого дома должен настоять в ходе предстоящих переговоров на укреплении защиты авторских прав в рамках улучшенного соглашения НАФТА 2.0.